一堂高质量、强互动的网课需经受哪些考验？

“网课体验太差了，卡得不行不行的。折腾一早上，感觉孩子什么也没学。”

“老师看不见学生，也听不到学生声音，孩子即使玩游戏也不知道，家长还得陪着上课。”

“老师和孩子基本没有互动，孩子就是听老师讲，交流仅限对话框。”

网课平台卡顿、老师学生缺少互动、学习效果无法保证……疫情之下，全国多地学校陆续启动线上开课，受到广泛关注和热议。从教育主管部门、学校、培训机构，到一线教师、学生、家长，均在接受考验。

为进一步助力保障“停课不停学”，在寒假培训班正式开班前，新东方正式推出线上互动直播“云课堂”，将线下87个分校的3万多名教师、100多万学员的教学全部转移到线上进行，并向学员和家长承诺授课教师、授课内容、班级人数等与原课程保持一致。

从线下课堂到“云课堂”，教师转型是关键

新东方武汉学校英语教师张丽正在上直播课（受访者供图）

“好，下面请第一组的同学发言。”“哪位同学完成了笔记，请点击举手按钮哦！”“这道语法题限时30秒，ready，go！”

2月4日，新东方武汉学校小学在线直播课正式上课，英语教师张丽通过画笔授权、计时赛奖励星星，让孩子们聚精会神地跟着自己的一条条指令互动。在云教室里，学生分组轮流“上讲台”。据了解，云教室里面的“上讲台”，就是在老师电脑屏幕上，显示发言学生在家上课时的视频镜头。

“与在教室里上课相比，直播课感觉更累一些。”张丽一天要面对近100名学生，直播时间最长达8小时。对于在线授课感受，她说，直播课上，老师除了要完成教学目标，还必须全程关注每位学员的学习状态。孩子们天性活泼，现在要求他们坐在电脑前跟读、做笔记，静下心来思考问题，不是一件容易的事。

作为第一次接触线上教学的老师，新东方杭州学校的黎虹也还记得上第一堂直播课的前一天晚上，在兴奋与思虑之中几乎彻夜未眠。第二天开课前，黎虹早早起床再次调试设备，力求上课正常进行。“这次备课我们所有老师都比以往费了更多的心思，我们不能让孩子、家长们失望。”

让黎虹觉得欣喜地是，学生们的学习参与度很高。一段时间后，班上的学生更有了可惜的变化。她举例说，小学员Tom原来很羞涩、不自信，以前他回答提问时，经常不好意思开口。然而在线上课堂里，Tom被请上“讲台”后竟然表现得落落大方，脸上更是出现了自信的笑容，问题也能正确回答出来。

“只要提前备好课，线上比线下一节课的教学内容可能更充实，形式也更灵活。”来自新东方北京学校的李莹老师介绍，线上的一些小的教学工具，可以方便老师保存板书、记录学生的出错点、实时奖励、用计时器做限时训练等。授课课堂效率大大提高的同时，孩子们也多了一些新鲜的体验。另外，上课的视频可以回放，也方便了课后的复习。

这种授课方式受到不少家长、学生的认可。新东方南宁学校的一位初中学员表示，新东方的直播系统很有趣，老师可以随时让学生上讲台或者开麦，可以及时捕捉到同学们的上课情况，这就大大减少了分心的情况。

一周之内打造容纳百万学生的“云教室”

对于在线教学来讲，教学质量仍旧是核心，但平台和技术是基础。据悉，这次为新东方高品质的教学体验打下基础的是新东方自主研发的直播系统“新东方云教室”。

“2018年下半年，新东方开始研发自己的直播系统‘新东方云教室’，当时内部争议还很大，但如今这套直播系统救了新东方。”新东方创始人俞敏洪说，疫情爆发后，他就给新东方的技术部门下达了一个指令，马上给系统扩容，能扩多大就扩多大。从带宽、服务器到硬件设备全部都要升级。

作为“新东方云教室”的产品研发及运营维护团队负责人，施也从未想过这个线上教学平台会成为新东方应对这场战役的“技术核武器”。要知道，这个“核武器”按照当时的规划只是实现稳定承载量5到10万人。所以当新东方全国学校百万级别的学生摆在了他眼前时，他倍感压力。

经过紧锣密鼓的筹备，1月25日，新东方全国学校在农历新年的第一堂课上线。当天SVC服务器扩容20台，有2万名新东方老师，40多万学生同时上线。此后的4天内，产品、技术、运营团队所有成员都进入了24小时待命的工作状态。2月1日，新东方云教室的用户突破100万，达到顶峰。

施也介绍，2018年起，新东方云教室已经在比邻外教、新东方天津学校等学校进行试点，效果超出预期。同时，试点工作也让技术团队收到了很多应用反馈，并逐一进行改进。

据介绍，与一些直播教学系统相比，新东方云教室的一大特点就是主打小班制，互动功能强。老师和学生画面可以同框出现，通过“讲台互动”“画笔授权”“答题互动”“举手提问”等互动方式，实现顺畅的沟通与交流，提升学员的专注力和学习兴趣。

“通过这次疫情，在线教育的优点和缺点都被看得更加清楚。”俞敏洪认为，今后线上和线下教育不再是单纯的竞争关系，而是互为补充。但无论线上还是线下、大班还是小班、直播还是录播，最根本的是教学质量和效果，能否解决人们的教育痛点和需求。

(责编：李依环、熊旭)