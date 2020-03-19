特别就业季 援企又稳岗

中共中央政治局常务委员会近日召开会议强调，要有针对性地开展援企、稳岗、扩就业工作，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作，积极帮助个体工商户纾困。疫情期间，稳就业情况如何？还有哪些问题待解？记者采访了不同群体，记录这个特别的就业季。

内蒙古：促进高校毕业生就业 密集开展线上招聘

据悉，内蒙古促进高校毕业生就业的措施主要有：鼓励企业吸纳高校毕业生，对春节期间开工生产、配送疫情防控急需物资的企业，每吸纳一名高校毕业生就业，且签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费的，按每人1000元给予企业一次性吸纳就业补贴。同时，加大创业扶持力度。

河南启动高校毕业生“分秒在线促就业春暖活动”

500节公益就业创业指导课程、30类就业技能培训项目、100万条有效就业岗位信息……记者10日从河南省教育厅获悉，河南省已启动2020届高校毕业生全省网络联合公益服务——“分秒在线促就业春暖活动”，为毕业生提供就业创业指导网络课程、就业技能线上培训、招聘活动网上双选等服务。

云南省首场“千校万岗”线上招聘会举行

记者从团省委获悉，云南省首场“千校万岗”线上招聘会于3月11日开展集中视频面试，目前共有189家用人单位报名参加线上招聘会，提供9884个工作岗位。 “千校万岗”招聘会是共青团组织针对大中专学生实施的精准帮扶行动，重点帮助建档立卡贫困家庭大中专毕业生就业。

四川：“流动招聘大巴”“网络招聘会”将岗位送上门

在农民工大省四川，各地通过多种方式把岗位送到农民工家门口。除了组织“流动招聘大巴”，很多地方还结合疫情摸排，了解村民务工需求，再帮助村民与用工企业对接。四川各级人社部门设立了“人社服务专员”，对重点企业的运行和用工情况进行了全面摸排，建立用工需求台账，并适时动态调整，实现重点企业“底数清、需求明”。

西藏公共就业招聘网全面上线

为进一步畅通就业信息渠道，填补西藏公共就业招聘网系统未覆盖全区、辐射区外的空白，西藏自治区劳动就业服务局开发的西藏公共就业招聘网已全面上线，着重解决各市地条块分割、资源不能共享、劳动者信息不对称等问题。据了解，西藏公共就业招聘网的上线，在全区范围内实现了就业岗位信息“一共享、两精准、三便捷、四对接”的功能。

了解完今日的就业咨询，我们来聊一聊如何展现职场女性的魅力。

知性、干练、自律、从容、有魄力……我们看到的职场女性做着自己人生的“女主角”，魅力四射。而每一个人都是从初出茅庐的“菜鸟”，一步步成为现在可以独当一面的“大佬”。那么，女孩子们怎样才能令自己变得更加职业化？初入社会还有那些方面需要适应？一起来看！

说话懂分寸

职场女性懂得在什么场合下说什么话，说话有分寸感，相处起来舒服。在工作和职场聚会中，她们褪去了青涩和不知所措，多了几分谈笑自如。沟通是职场中必备的技能，“会说话”不仅能帮助更快地解决事务，还能展现一个人的专业程度。

踏实去做事

工作是为了赚钱，但更是为了实现自我价值。职场女性可以有条不紊地完成工作，即使忙成了“八爪鱼”，也能心中有计划、手上有效率地完成。踏踏实实做好每一件事，成为团队信任、依靠的一员。在工作中积累经验、提升能力，找到成就感，也是新时代女性幸福感的来源之一。

学习无止境

职场女性拥有明确的职业规划，明白自己需要什么，下一步要做什么。涉猎不同领域的知识、熟练使用各种新软件、整合资源丰富自己……工作是一个熟能生巧的过程，但绝不是仅止于此的事业。根据自身需求和工作需要，目光长远地不断丰富、沉淀自己，保持着“学习一直在路上”的状态。

勇于做自己

女性就一定是轻声细语、温柔感性的吗？不见得。职场女性勇于做自己，突破社会对传统女性的刻板印象。除了细致有耐心，职场女性在工作中也不乏理智有冲劲，能分析、能熬夜、能出活。活出自己是职场女性的一大魅力。

找到情绪出口

印象中的职场女性，做事风风火火，仿佛没有什么解决不了的问题。但是工作压力、生活压力都扛在肩上，谁都不是“金刚不坏之身”，所以心理健康不能少。适当的运动、及时的倾诉、生活中的小乐趣，这些都是情绪的宣泄出口。增强自己的抗击打能力，工作之余也别忽略了生活，让自己成为更有趣的人。

打造个人气场

每个人性格不同，工作风格不同，所形成的气场也不同。除了穿衣打扮能形成自己的风格，对待工作的态度也能形成属于自己的气场。不论是热情，还是专业，不管是勤勤恳恳，还是不愿服输，都是每个人独一无二的优势，还能带动、感染周围其他人，让工作氛围、团队合作更加和谐顺畅。

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从“菜鸟”到“大佬”，每一步都是历练与进步，愿不辜负岁月，每个人都能在职场上称为更好的自己。

(责编：郝孟佳、熊旭)