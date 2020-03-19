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2000+岗位与你相约，“天津大学招聘专区”上线

2020年03月19日14:07  来源：人民网
 

每年3月、4月都是高校应届毕业生春季招聘的黄金期。面对突如其来的疫情，人民网通过人民智云APP推出大学生就业服务平台，为企业与高校提供“云端见”一站式就业对接服务。近日，人民智云客户端携手天津大学开设的“天津大学招聘专区”上线，提供2000余个岗位，“职”与你在线相约。

截至目前，“天津大学招聘专区“”已入驻中国西电集团有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司华北公司、中国航天科技集团公司第十一研究院、中国电科第十八研究所、京东方科技集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、中国建筑第八工程局有限公司华北公司、航空工业直升机所、中建三局地产、腾讯等11家央企、国企及知名民营企业，提供工作岗位超2000个，更多招聘信息持续更新中，欢迎随时关注人民智云“校招”频道。

天津大学，其前身为北洋大学，始建于1895年10月2日，是中国第一所现代大学，开中国近代高等教育之先河。1959年，被指定为国家首批重点大学。天津大学是“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学，入选国家“世界一流大学建设”A类高校。

据了解，后续将有更多学校招聘专区于人民网大学生就业服务平台上线，扫描二维码下载人民智云客户端，找到“校招”频道，关注、掌握更多就业信息。此外，人民网大学生就业服务平台免费发布招聘信息，帮助企业、地方政府、高校策划和提供“云中宣讲会”直播专场服务，欢迎高校、企业同我们联系。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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