2000+岗位与你相约，“天津大学招聘专区”上线

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天津大学，其前身为北洋大学，始建于1895年10月2日，是中国第一所现代大学，开中国近代高等教育之先河。1959年，被指定为国家首批重点大学。天津大学是“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学，入选国家“世界一流大学建设”A类高校。

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