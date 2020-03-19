刘孝勇：第一书记的凡人“疫”事

刘孝勇是怀柔区雁栖镇八道河村支部第一书记。新冠肺炎疫情发生以来，他同全村的村民志愿者一起盯岗执勤，与村党员干部齐心奋战，构筑起群防群治的牢固防线。

为了更好的参与防疫工作，刘孝勇把在镇里的行李打包，开始住在村委会，与党员和村民志愿者一起参与24小时的值守，协助指导村民对主要村路的消毒工作，严格按照“防控防疫，封闭管理，出入登记”的要求开展劝返点的工作。鉴于村里人手不足，他向村里提出了一些防疫工作建议：村干部要当好“宣传的喇叭”，多宣传、多提醒、多做正面的宣传，要鼓舞士气，提高广大村民的自我防护意识，增强打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战的信心，同时发挥村里党员、村民代表、护林防火员、广大群众的积极作用，动员他们做好排查，严守把口。

刘孝勇每天和其他村干部入户查隐患、排风险，掌握第一手资料。八道河村有四个自然村，村与村之间路途遥远，一天来来回回步行几公里，都是家常便饭，大冬天也经常浑身是汗。

近日，怀柔区委书记戴彬彬到雁栖镇八道河村“四不两直”检查八道河村疫情防疫工作。当天，刘孝勇正与村民一同执勤站岗，戴彬彬询问他挂职收获和村庄疫情防控工作落实情况。在得知刘孝勇来自北京经济管理职业学院已经到岗一年后，他说，这次疫情对于在怀柔下基层的年轻干部来说是一次大考验，更是一次难得的学习机会，做好新冠肺炎疫情防控工作能够进一步丰富基层干部的应急管理经验，更好的提升工作能力。

疫情防控特殊时期，刘孝勇一天24小时在村，吃饭不方便，经常是泡面充饥。村民看到后，都非常感动。刘孝勇乐观地说，比起战争年代吃不上穿不暖的艰苦生活，这点困难都不算什么，在全国人民的共同努力下，相信疫情很快就能结束。

刘孝勇常说：“我是组织派下来的第一书记，无论什么时候都要冲在前面，不能辜负组织的信任。”他是这样说的，也是这样做的，他用实际行动践行共产党员的初心和使命。

即使我们不能像医护人员一样奋战在一线，但是我们每个人也有自己的使命，刘孝勇在用自己的实际行动助力抗疫、贡献力量 。

来源：北京经济管理职业学院

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