发挥专业优势，冲锋在防疫一线的“社会人”宋爱明

3月6日，中共固始县委组织部、中共固始县委宣传部、共青团固始县委联合发布《关于对全县在疫情防控中作出突出贡献的优秀志愿服务集体和优秀志愿者进行表彰的决定》，表彰抗疫防疫一线担当作为、表现突出的先进典型，固始县马堽集乡徐寨村返乡的中央民族2018级博士研究生宋爱明名列其中。

习近平总书记指出：广大青年“要坚持学以致用，深入基层、深入群众，在改革开放和社会主义现代化建设的大熔炉中，在社会的大学校里，掌握真才实学，增益其所不能，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材”。

宋爱明是中央民族大学民族学与社会学学院2018级社会学博士研究生，本科硕士均为社会工作专业，拥有国家级助理社会工作师与国家三级心理咨询师职业资格证，长期从事社会工作、社会心理学、志愿者督导等相关领域实践与研究。新冠肺炎疫情发生以来，宋爱明了解到自己家乡河南省信阳市固始县与湖北接壤属于疫情严重地区，一线疫情防控工作任务重、难度大，作为一名学习过社会学、社会工作、心理学的“社会人”，自己理应响应党的号召，学以致用，有责任与义务去参与到一线工作，尽自己的一份微薄之力。

2月3日，宋爱明积极与自己所属的村委会村长取得联系，并表示愿意作为一名防疫志愿者投身一线防控工作。第二天，在固始县马罡集乡徐寨村村委会的支持下，宋爱明开始投身一线防控志愿者工作，协助开展湖北武汉返乡人员的信息统计、资料整理等文字工作，同时与村委会人员开赴村落各主要干道和交通路口，负责人员出入信息登记、检疫、普通群众心理安抚等工作。

投身一线防疫志愿者工作，接触人群较多，面临一定的风险性，一开始家人很担心，但宋爱明在安抚好家人的情绪后，义无反顾投身一线。宋爱明说，作为青年学生，发挥自身专业特长，把专业知识与防控志愿者工作有效结合，服务有需要的人群是青年学生的责任与义务。

2月5日，了解到信阳市疫情进入关键时期，面临物资紧缺和一线防控志愿者人员不足的情况，宋爱明积极响应信阳市团委号召，在网上报名了疫情防控心理辅导方向志愿者。2月7日，固始县团委与宋爱明取得联系，表示希望针对全县普通民众面对此次疫情产生的社会焦虑心理开展心理辅导工作。宋爱明欣然接受，经过沟通，通过微信公众号线上的形式，为全县人民开展心理调适指南系列课程，针对老人、儿童、青少年等不同人群制定了相关心理调适指南课程。

2月15日，宋爱明又通过电视网络了解到，固始县社会工作服务中心建立了固始县新型冠状肺炎疫情社工心理援助网络平台，便积极与负责人取得联系，并加入到其中，发挥自己的专业优势，建立专门团队，开展免费线上心理咨询服务。

2月18日至今，宋爱明联合县团委、社会工作机构、县精神病医院等部门成立了固始县疫情防控心理援助热线，负责心理援助热线的筹建、热线指导手册书写、心理咨询师培训等工作，并长期担任疫情防控心理援助热线专业督导，积极投身参与一线疫情防控心理援助热线服务。截至目前，宋爱明带领的团队已累计服务民众达近百名。

在做好心理咨询的间隙，宋爱明也通过网络为在家不能外出存在实际困难的人群解决问题。例如，在学校停课不停学期间，有的孩子由于没有电子设备、网络不畅通等问题，通过疫情防控心理援助热线寻求帮助，了解到相关情况后，宋爱明积极与相关部门取得联系，很快帮助小朋友解决网络学习问题。随着疫情防控取得重大进展，谈及防控心理援助热线是否还有存在的必要，宋爱明坚定地表示，疫情一天不除，热线就一直存在，只要是群众需要解决的问题他们团队就有责任和义务协助解决。

中国共产党人从来都是一批冲锋在一线为人民服务的卫士，特别是在新型冠状肺炎疫情发生的危机时刻，作为一名共产党员，宋爱明铭记党员身份，深入基层一线，发挥自己的专业优势，认真践行党员的责任与义务，做好先锋模范带头作用。

来源：中央民族大学

(责编：郝孟佳、熊旭)