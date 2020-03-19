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北方工业大学全力讲好抗“疫”思政课

2020年03月19日15:38  
 

2月26日校党委书记郑文堂走进中国近现代史纲要课的“开学第一课”，为学生在线讲授了一堂抗“疫”思政课。3月2日校长丁辉为留校研究生上了一堂抗“疫”思政课。在北方工业大学，要讲好每一堂抗“疫”思政课，已经成了全校教师的共识，校领导齐做表率，各学科教师拧成一股绳。

校领导以上率下，领讲抗“疫”思政课

在校党委书记郑文堂在线讲授的抗“疫”思政课上，他以抗“疫”教导同学们：要在特殊的学期认识当代中国马克思主义的重要地位；要在特别的时代坚定中国特色社会主义的高度自信；要在特定的年纪彰显新一代北方工大人的精神风貌。最后，郑书记寄语工大学子，要听党话跟党走，严格遵照各级政府和学校的工作要求，“不离家不返校不停学”，将工大精神有机融入抗“疫”的伟大实践。

在校长丁辉为留校研究生上的抗“疫”思政课上，他结合本次疫情防控介绍了学校科研团队在社区防疫应急管理、社区风险监测与防范、医工结合科研攻关等方面所开展的科研攻关工作。他指出，新时代的青年要自觉增强与祖国同呼吸、共命运的意识，在掌握好学科核心知识的同时，拓宽科研思路，主动投身到疫情防控的阻击战当中，做对国家和社会的有用之才。

校党委副书记、马院党委书记田红芳也通过参与马院学生党支部的线上活动，宣讲“疫情防控”专题党课。她勉励学生党员要做抗疫战士、做社会栋梁、做学术达人。

思政课教师协同发力，精讲抗“疫”思政课

学校结合思政课特点，确立了以“慕课+企业微信+微信群”为载体，以校内多模式教学网和教学信息网为支撑的立体化远程教学模式，搭建起思政课网络教学课堂。

在教学过程中，思政课教师充分利用现代信息技术优势，在内容和形式上不断丰富教学活动，精心施教，全力育人。老师们的周密准备和精心设计赢得了学生的青睐，虽然没有教室学习的纪律要求和时间限定，但同学们学习热情令人振奋。紧扣疫情防控的时政热点，联系历史的或理论的知识进行交流探讨，成为思政课网络教学的一大景象。在思想碰撞和观点交锋中，教师传授了思政课的思想与理论，学生们习得了思政课的立场、观点与方法，教学相得益彰。

各科教师守土尽责，助讲抗“疫”思政课

在这次全民抗“疫”过程中，涌现出了许多的英雄人物和感人故事，他们所体现出的精神力量是当前思政课教学的生动案例。各学院借此时机，深入推进各类课程思政建设工作，全体教师也立足教学、管理不同岗位职责，与思政课保持同向同行，潜心育人。

专业课教师深入开展课程思政工作，讲好疫情防控时期的“开学第一课”，将思政课主旋律有机融入到课程教学中。哲学社会科学类课程突出社会大课堂的育人功能，引导学生在抗“疫”过程中不断增强“四个自信”。自然科学类课程坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，引导学生正确认识疫情形势，培育科学精神和创新精神。工程技术类课程突出工匠精神，坚持科技防疫理念，培养学生踏实严谨、追求卓越的优秀品质。思政元素的有机融入，使专业课教学有了灵魂、学生学习有了信仰，思政课教学也有了根基。

与此同时，学科建设团队、专业建设团队与教学团队相互支持，积极推进学科思政、专业思政建设，进一步凸显社会主义大学的鲜亮底色。思想政治教育工作团队也积极利用疫情防控的典型案例和先进事迹，开展主题党团活动，用学生的亲身实践和切身感悟升华思政课理论认知，显著提升了抗“疫”思政课的育人成效。

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)
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