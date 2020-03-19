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北京理工大学：“学为中心 三通合力”的大思政育人实践

杨才林

2020年03月19日16:48  来源：人民网-教育频道
 

中国特色社会主义进入新时代，习近平总书记提出大学生思想政治教育工作“立德树人”的系列总要求，尤其是去年“3·18”重要讲话为高校思政课改革创新提供了根本遵循。建设世界一流大学，核心是培养一流人才，关键是“以本为本”。一年来，北京理工大学围绕习近平总书记这个重要讲话，为解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题，“以本为本”，进行了“学为中心 三通合力”的大思政育人实践。

“学为中心”指以学生为中心的教育教学设计，“三通合力”指在思想政治教育课堂教学、课内外实践、方法手段三个层面做通，构成强大合力，大思政育人。

一是课堂教学层面以“四个打通”实现整体性。即：打通本硕博三个学段的思政课，构建一体化专题教学群，发挥专题教学的优势；打通教材、案例与原著，发挥案例教学的优势；打通校史、军工史和中国近现代史，发挥问题式教学的优势；打通学校课堂与社会课堂，校内实践和校外实践，发挥思政课作为中国特色文科课程高级学习策略的优势。

本着一体化思路，实行跨教研室备课，集体攻克专题教学群难题。为避免本科硕博三个学段思政课教学内容的重复，通过跨教研室集体备课，明确各门课程的边界与重点。通过各教研室协调合作，以思政课整体性为出发点，实现教学内容的螺旋式上升。开课之前“会诊学情”，形成专题教学共性设计，再进行个性化备课。学期中间“追踪学情”，及时解决教学中产生的新问题。期末考前“反馈学情”，围绕考试问题研讨对策。在“学为中心”的理念引领下，注入延安根、军工魂等精神文化资源，注重以杰出校友和院士的光辉事迹作为案例，将校史、军工史、中国近现代史融入统一的教学内容体系，增强学生的红色基因传承。鼓励学生自我教育，把学习由被动变为主动，由接受变为创造，由单向变为多向，注重互动，充分调动学生参与课堂教学的积极性、主动性和创造性。“学生讲师团年级汇讲”就是其重要的表现形式，自2009年至今已经连续举办九届汇讲，学生以专题演讲、问题辩论、微视频展示等形式呈现思政课的学习结果。

二是课内外实践层面以“六个贯通”构建大思政育人格局。即：思政课与学生日常思想政治教育贯通、与学生党建工作贯通、与校史校情教育贯通、与社会实践贯通、与创业创新贯通、与课程思政贯通。

为了实现“六个贯通”，学生、思政课教师和学校之间的充分了解非常必要。思政课教师请优秀辅导员作报告，思政课教师担任军训辅导员和班主任，以全面了解“学情”。思政课教师为学生讲党课，担任学生党支部和社团的理论导师、担任学生课外学术竞赛的指导教师，使学生充分了解“党情、国情、世情”。思政课教师到学校职能部门挂职，与学校各党支部进行理论交流，以深入了解“校情”。思政课教师参观校史馆，采集校史案例融入教学，向学生进行校史校情教育。思政课教师扮演“协调人”角色，实现思想政治教育与课程思政的贯通。尤其是思政课教师做学生社会实践的指导教师，是学校“大思政育人”格局的综合体现。学校思政课暑期社会实践具有“制度化、基地化、专业化、国际化”特色。“制度化”指“两级管理、全员参与、全程指导、答辩表彰”的制度；“基地化”指建立稳定的校外社会实践基地；“专业化”指组织学生到军工企业考察；“国际化”指思政课“国外体验式社会实践”，由思政教师带领学生组成调研小组，到外国体验调研三周，对比各国文化和国情差异，深入理解中国特色社会主义，坚定“四个自信”。

三是教育教学方法手段层面以“四个融通”提升课堂的吸引力。即：融通思政课与信息技术，建设智慧教育平台，研发严肃游戏和VR教辅系统“重走长征路”；融通线上教学与线下教学，实现数据收集管理的新探索；融通学校资源和学院资源，建设思政课专用智慧教室；融通大学生的新媒体技术优势与思政课学习兴趣，利用手机制作微课，培养学生的实践能力。

以“北京高校思政课教学改革示范点”为平台，针对思政课程教学内容涉及面宽、教材内容有重复，教师研究领域有局限、学生需求有层次等现状，以教学专题群为基础，实现不同课程授课教师之间的交叉；通过“产—学—研—用”融合发展，以学科为依托，发挥教师学科专业优势互补，针对教学重点难点热点问题，吸纳相关人员集体攻关，形成“课内与课外互通、线上与线下互联、虚拟与现实互补”的三维立体框架。

经过实践，学校大思政育人格局有了内涵丰富的“四大兼顾”：以“教得好”为主，兼顾“学得好”；以知识体系传授和价值观塑造为中心，兼顾思维方法训练；以纸质考核为主，兼顾微课作品考核和“APP”考核；以课堂教学为主，兼顾海外实践等多种形式。这些探索实践，增强了大思政育人课程的吸引力，引起媒体关注和同行学习；培养了学生的实践创新能力，增强了学生的获得感；彰显了团队的协同创新能力，提升了团队的影响力，带动了卓越大学联盟、延河九校联盟、协同创新中心的思想政治教育创新，体现了以首善标准铸魂育人的时代担当。

（作者系北京理工大学马克思主义学院副教授，中国近现代史纲要教研室主任）

(责编：孙竞、熊旭)
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