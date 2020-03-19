对外经济贸易大学全力做好疫情防控工作：抓好“七大举措” 打赢“七大战役”

对外经济贸易大学坚决贯彻落实习近平总书记关于加强防控工作的重要讲话精神和党中央决策部署，全面落实北京市委、教育部党组各项部署要求，切实把师生生命安全和身体健康放在第一位，坚决打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

一、抓好顶层设计，打赢校园“安全保卫战”。学校党委高度重视，工作态度坚决，快速进入“战时”状态，成立了以党委书记和校长担任组长的防控疫情领导小组，设立了以校领导和党委常委为组长的9个专项工作小组，按照教育部和北京市委的部署迅速行动，制定学校疫情防控工作整体方案，采取延期开学、师生员工“一人一案”精准摸排、加强校园管理、设置校内隔离观察区、推迟特殊类考试、开放在线电子资源等举措，确保疫情防控工作有序有效推进。学校党委多次召开会议，统一领导、实地督查指挥，作出一系列防控部署。多部门迅速行动、联防联控。信息报送组、学生工作组、教学科研组、巡察督查组、医疗保障组、隔离观察组、安全稳定组、宣传舆情组、教职员工及离退休人员组等9个防控新型冠状病毒感染肺炎专项工作小组各司其职，各个小组组长或副组长每天在校值班办公，确保学校在各方面安全正常运转。

二、抓好信息统计，打赢师生动态“精准管理战”。为做好疫情防控期全体学生的基础信息维护工作，精准统计、全面掌握全体学生的情况，有效服务于学生“点对点”、“一对一”精准防控工作，学校启动学生“一人一案”工作，每天更新学生台账，辅导员和导师每日与学生进行联系，扎实开展学生日常动态管理工作。为能够精准、高效、便捷地做好疫情防控教职工信息的统计工作，全体教职员工通过网络程序，每天报“平安”。打卡平台是基于数据的准确性、安全性、统计工作的规范性、教职工操作方便性等几方面考虑研发设计的，杜绝了缓报、瞒报、漏报等情况，确保了数据的真实性、准确性、完整性和信息统计的高效便捷。

三、抓好延学运行保障，打赢“网络教学和招就攻坚战”。学校下好先手棋，打好主动仗，确保学校教学工作不受影响。2月24日学校网络教学正式开始，全校任课教师通过直播教学方式、校内外优质MOOC进行SPOC教学、新录网络教学资源以及其他教学方式（教务处TAS平台、微信群、QQ群等非视频方式）完成疫情防控期间的网络教学，确保疫情防控期间“停课不停教”、“停课不停学”，如期完成2020年春季学期各项教学任务。学校推迟2020年特殊类型招生考试时间，第一时间全面暂停“线下”招生宣传活动，加大线上宣传力度，创新与优质生源基地校合作方式，为招生工作做好准备。就业工作则打出“空中就业指导+网络招聘服务”组合拳，力争确保2020届毕业生就业工作稳定有序推进,“春季双选会”、各类专题招聘活动不因疫情减少岗位、降低质量、增加就业难度。

四、抓好“智库”建设，打响疫情防控“科研攻关战”。学校全力开展应对疫情的智库相关工作，为打赢疫情防控阻击战积极建言献策，为服务中央决策和首都防控工作提供强有力的智力支持，为疫情防控工作贡献“贸大智慧”。全校科研人员和科研团队主动担当作为，积极行动，坚守科研初心，弘扬新时代科学家精神，发挥各自优势开展研究。贸大学者在中外媒体上多次发声，在抗疫战线上发出“贸大声音”，为这场无声战“疫”提供支持和力量。10所孔子学院教师员工坚守海外国际中文教育岗位，继续开展汉语教学、传播中华文化、促进多元文化交流，帮助孔子学院当地民众客观了解中国政府和人民对于疫情的防治工作，消除误解，为打赢全球疫情防控阻击战做出积极贡献。

五、抓好医疗防疫和物资供应，打好“后勤保障战”。学校设立疫情防控工作专项经费，保障疫情防控工作顺利进行。加强做好隔离观察区管理和校园管控，安排专人对办公楼公共区域、公共设施（电梯、门把手）的日常保洁和定时消毒，坚决切断传染源阻断传播途径，确保校园安全。加强后勤保障，校内超市增加水果、蔬菜、鸡蛋等品类供应，为防疫工作提供坚实物质保障。加强食堂饭菜安全管理，确保食品安全，更好满足疫情防控需要，更好保障师生群众正常生活。按照上级疫情防控要求，食堂后勤部门重新布置桌椅，全力营造安全卫生、错时错峰、有序便捷、分散就餐的食堂环境。食堂每日对内部工作人员进行体温监测、安全卫生检查与培训，确保前厅后厨清洁、消毒、通风，确保采购食材新鲜可靠，存储生熟分开，食材加工规范操作。做好后勤人员的卫生检疫，切实保障师生生命安全和身体健康。

六、抓好舆论导向，打好“宣传思想战”。学校把握正确舆论导向，切实把宣传思想工作做成防控疫情的坚强一环，激励全校师生坚定信心、同舟共济、科学防治；强化正面宣传，讲好战“疫”故事，聚焦基层一线，在校园网开辟新闻专栏，充分利用新媒体矩阵；加大宣传力度、频次和覆盖面，利用网站、微信公众号、微博、抖音、快手等多个网络平台，开展疫情期间防控工作的宣传报道、疫情防控专题知识普及、先进典型事迹的宣传和舆情监测工作；传播正能量，积极引导广大师生主动防控、科学防控，受到了师生们的热烈反响。学校关工委积极行动，老同志们通过诗歌、音乐、绘画、书法、设计作品等弘扬正能量，增强战“疫”信心。

七、抓好师生人文关怀，打好“精准帮困战”。学校对滞留湖北教职工发送了《致对外经济贸易大学在鄂教工及离退休人员的慰问信》，并特别成立了“贸大抗击疫情之湖北教工关爱群”。学校通过微信群及时传达北京市和学校最新的政策要求，帮助在鄂教职工解决工作、家庭等方面的实际困难。同时，对困难学生开展疫情防控专项资助，学工部以家庭经济困难学生的基本学习、生活需求为出发点，扎实推进持续三期的专项资助工作；为减轻疫情对家庭经济困难研究生学习生活的影响，研工部全面排查建档立卡、低保、特困救助供养、残疾等特殊经济困难研究生群体，设立了三项专项补助，做到精准帮扶。同时，心理疏导组发挥心理健康宣教和心理疏导干预的工作职能，实行防疫心理工作每日一报的工作机制，依托学工部心理中心和各学院、研究院等部门，围绕“心理宣教”、“提供心理支持服务”和“心理危机排查与会商”三个主要方向，自下而上汇总形成《防疫心理重点关注学生台账》，帮助学生在防疫期间保持良好的心理状态。（对外经济贸易大学：乔雪竹、张小锋）

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