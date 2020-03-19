江苏高校大学生志愿者呵护“最美逆行者”子女

原标题：让我们来守护您孩子的梦想

当奔赴湖北的请愿书摆在赵琪面前，她没有犹豫，签下了自己的名字。如果说有什么后顾之忧，这位南京玄武区后宰门社区卫生服务中心的医护人员，最放心不下的是在读高三的儿子张嘉阳（化名）。因丈夫在国外，短期回不来，这就意味着儿子要“独自面对”假期。

来自东南大学研究生支教团的志愿者们得知这个消息后，20多名大学生报名给孩子辅导学习，经学校团委筛选，最后选择其中3名。“了解到白衣天使们离开子女奔赴前线，我当时也来不及多想可能遇到什么困难，只想着一定要用实际行动向他们致敬。”东南大学志愿者朱迪说。

近期，团江苏省委在全省推出“五心”服务保障援助湖北医务人员家庭，同步配套“最美逆行者子女守护计划”，组织部分高校师范专业学生、研究生支教团成员，为医务人员子女提供学业辅导等志愿服务，用关爱连接屏幕两端，用实际行动守护“最美逆行者”。

用实际行动向“最美逆行者”致敬

“我报名！我也报名！……”这几天，常州大学青年志愿者协会会长黄思玉的微信群里非常热闹，大家争先恐后要报名参加“最美逆行者子女守护计划”。

“虽然是预报名，但我们这个群目前已经有100多名同学提交了申请。”黄思玉说，他们将统一进行线上面试，并同步联系相关部门，尽快与有实际需求的援助湖北医护人员进行一对一精准对接，认真做好一线医护家庭子女的学业辅导、心理陪伴、自护教育等工作。

据了解，“最美逆行者子女守护计划”面向奋战在抗疫一线的江苏省内医护人员的子女，为他们提供学业帮助和亲情陪伴等服务。

活动初期，团江苏省委对省内医护人员子女需求进行了细致摸排，按照医务人员子女所处学前教育、小学、初中、高中等不同教育阶段分类，结合省内高校专业和地域分布情况，重点联系了15所师范类和医科类高校进行专项对接。

“没想到报名人数竟然这么多！”南师大负责招募工作的团委老师说，自发布该计划志愿者招募信息以来，一天内收到1000余份报名表。据了解，各高校在学生志愿者招募中，重点在师范专业学生、研究生支教团成员中选拔，以保证志愿者辅导专业化水平。

江苏各高校建立志愿者储备库，号召志愿者时刻待命。目前，江苏共有28所高校招募了3736名学生志愿者，为1276名医务人员的1280名子女提供志愿服务。

提供更专业、更有效的服务

最近，南通大学江海心悦健康公益中心指导教师高月霞特别忙。该中心专门开通了“共战疫，心相伴”心理帮扶服务，通过线上模式对儿童及家长进行心理帮扶，自1月20日以来，累计制作微信推文24篇，主要侧重儿童健康心理养成、帮助家长积极有效应对孩子紧张焦虑情绪等。

据了解，包括南通大学在内的江苏高校，为了提升志愿者的在线服务专业化水平，纷纷作出有益探索。为更好对接开展志愿辅导，提升服务水平，南京中医药大学专门成立“守护计划工作组”，开展志愿者培训、工作答疑及服务质量回访工作。此外，该校团委组织留校学生利用一周时间精心制作2000枚香囊，送往湖北抗疫一线。

江苏大学组织志愿者与医务人员未成年子女进行“2+1”结对守护，志愿者为医务人员子女提供线上课业辅导，学生骨干为其提供素质拓展、心理辅导等服务；盐城工学院同学们用绘制卡通形象、制作抗疫漫画、给孩子读绘本故事等多种形式陪伴；苏州大学志愿者为1200多名未成年子女提供远程线上辅导教学等服务。

在辅导和陪伴中，大学生不断探索各种有效方法。南航志愿者在教授孩子疫情防控知识的同时，鼓励孩子画一幅战“疫”漫画给妈妈，祝福妈妈早日凯旋；徐医大发挥学生专业特长，为医务人员子女开设卫生健康课；江南大学志愿者探索 “九个一”工作法，颇有成效；扬州大学志愿者为了让课程更生动，通过填写树状图、编写儿歌等方式让课堂更具吸引力……

在付出中收获成长

“李老师，你知不知道我妈妈去哪里了？”江苏第二师范学院志愿者李量在听到小朋友这个问题时，不由得一愣。可是下一秒，小朋友却骄傲地说：“我妈妈去武汉了，她是个白衣天使！”对此，李量深有感触，她说，作为青年大学生也要积极参与，“主动和医务人员站在一起、想在一起，做他们的坚强后盾”。

在疫情防控关键期，江苏高校大学生用线上参与的方式，向这些医护人员家庭传递温暖的同时，也收获了感动。这些“最美逆行者”本身就是他们身边最好的学习榜样。对于很多人来说，这可能是第一次通过这种方式去近距离见证“最美逆行者”的事迹，通过志愿服务也增强了感恩意识。

“教学过程不但是小朋友学习的过程，也是自我提升的过程。一段时间来，我的语言表达、教学技巧都得到提升，思考问题也变得更加全面。”南京医科大学的一名志愿者说。

“每每跟家长沟通，我都会对他们冲锋在前线的行为表达敬意和感谢，而他们总会说这是职责所在。”东南大学志愿者唐诗说，“作为志愿者，我们的职责就是备好课，认真辅导每个45分钟，这一点点的疲惫与逆行的白衣天使相比，不值一提。医务人员义无反顾、舍己救人的责任和担当，值得我们永远学习，他们是新时代最可爱的人。”（记者 李超）

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