人民网>>教育>>滚动新闻

北京市教委：因疫情影响高校学生毕业可适当延期

2020年03月19日09:24  来源：中国青年报
 
原标题：北京市教委：因疫情影响高校学生毕业可适当延期

记者18日从北京市教委获悉，根据北京市教委《关于做好疫情防控期间高校应届毕业生毕业就业工作的通知》，为全力以赴打好高校疫情防控阻击战，最大程度降低疫情对应届毕业生（专科、本科、硕士、博士）毕业就业工作造成的影响，北京市教委提出，因疫情影响确实无法按时毕业的学生，可适当延长毕业期限，对因疫情影响确实无法按时完成学位论文的学生，经学校学位评定委员会研究，可适当顺延培养和学位授予时间。

对于大学生非常关心的毕业问题，北京教委提出，在疫情防控结束之前，毕业生可通过线上答疑、远程答辩等方式有序开展毕业论文（设计）选题、开题、指导、答辩等环节工作。对按时完成培养计划且毕业论文（设计）符合质量要求的学生，应努力保障其顺利毕业。因疫情影响确实无法按时毕业的学生，可适当延长毕业期限。

各高校要结合疫情防控要求，研究制定特定情况下学位授予工作方案，根据毕业时间及学位授予工作进度，统筹做好毕业生学位授予相关工作。对因疫情影响确实无法按时完成学位论文的学生，经学校学位评定委员会研究，可适当顺延培养和学位授予时间。

关于高校应届毕业生就业问题，通知要求各高校创新就业服务方式，多渠道挖掘就业岗位，配合有关部门组织实施基层就业项目，指导毕业生积极参加网上招聘活动。毕业生确定就业单位后，可以通过教育部全国普通高校毕业生就业签约系统进行线上签约，也可以通过传真、邮寄等方式签订书面协议。对于未落实就业单位的毕业生，可按规定将户口和档案暂存学校两年，待落实单位后再办理就业手续。（记者 樊未晨）

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved