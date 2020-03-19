疫情之下留学生要不要回国？理性应对才是解决之道

对中国留学生来说，自新冠肺炎疫情暴发以来，过得可谓“紧张动荡”。疫情之初，身在国外，挂念的是国内的家人朋友；身在国内，担心的是能否如期返校。近日，随着全球疫情升级，中国留学生又面临新的“艰难抉择”——如何继续学业，是否需要回国。

海外学子是否需要紧急回国这个话题不仅在留学生圈内引发热议，也引发了社会舆论关注。但对每名中国留学生来说，这是个体选择，因为每个留学目的国、每所学校推出的防疫政策并不相同，每名学生面临的情况也千差万别。他人的经验只能参考，不易照搬，更不能盲从。回国还是留下的天平最终倒向哪边，还需要中国学子经过理性分析，做出审慎的决定。

日前，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏就“中国留学生要不要回国”进行了回应，建议其考虑几个问题：“第一，疫情要持续多长时间？回国是不是决定再不返回学校？如果疫情要延缓半年呢？你读书工作都不要了？第二，如果不回国待在留学目的国怎么办？”同时，他建议要采取有效的个人防护，即保持社交距离、洗手、戴口罩。该回应得到不少留学生的肯定。

确实，回不回国不只是一个当下的选择，还会对之后的学业及生活带来影响。比如是否有合适的回国航线？如何规避长途旅行的风险？疫情下离境几个月是否需要重新办理签证？回国后学业能否接续等。如选择继续留在留学目的国，既需做好科学防护，也需遵守当地防疫法规和相关措施，同时关注学校发布的相关信息。若经过慎重考虑，确需回国，就要尽早规划回国路线，出发前了解航班信息及出入境口岸最新规定。回国之后，要遵守国内各项防疫措施要求。

值得关注的是，面对全球疫情蔓延，身处疫情严重地区的中国留学生会感到紧张甚至焦虑，实属正常。但恐慌并非应对之法，理性应对才是解决之道。面对疫情，中国学子可以关注中国驻外使领馆发布的相关信息、行为指南和求助渠道等，也可以参阅教育部留学服务中心日前发布的《海外留学人员新型冠状病毒肺炎防控指南》等。同时，采用适合自己的心理疏导方法，若有必要，也可拨打心理援助热线或寻求专业人士帮助。

疫情之下，每名留学生的选择不同，但建立在理性、科学分析上的决定，就是适合自己的应对。

(责编：孙竞、熊旭)