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为高校营造良好创新环境（新语）

孙友宏

2020年03月19日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　让科学研究回归本原、回归创新，让科研人员潜心科研、致力创新，将高校科学研究水平提升到新高度

　　 

　　日前发布的《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》对于破除“SCI至上”和“过度追求SCI论文相关指标”、进一步破除“五唯”等不良导向具有重要指导意义，将促进高校积极营造良好创新环境，提升高校教育治理体系和治理能力现代化水平。

　　未来，在科研成果评价方面，应当更加注重科研成果的多种表现形式和对应的不同评价标准建设。对于基础研究类，成果可以体现为一篇或者系列的高质量论文、一本或者多部学术专著等形式；评价过程不应仅仅考核SCI论文的期刊影响因子和引用率，而应全面考察成果的原创性、学术价值和学术影响力。

　　同时，在人才评价方面，推行代表作制度和分类评价体系。基础研究类科研人员的评价指标应改变原有的以刊物影响因子、论文数量和引用次数等简单统计方法，调整为列举代表作、陈述原创性、注重同行评价等新方法，重点评价成果的知识创新质量和学术贡献水平，不把SCI论文相关指标作为直接判断依据，引导科研人员和广大教师潜心科研、沉得住气、耐得住寂寞，长期致力于原创性的、高质量的、真正属于本领域的前沿科学研究。

　　对于应用类科研人员，则主要采用由市场、用户和企业为主的第三方评价方式，评价重点是解决生产实践关键技术问题的实际贡献，以及带来的新技术、新产品、新工艺实现产业化的实际效果，不以论文作为单一评价依据，强调科研成果转化应用、技术转移推广、科学普及等科技成果实际产出，充分利用现代信息化手段，提高科技评价的社会开放程度和工作效率。

　　总之，高等学校应针对实际，修正和建立新的成果评价、学科评估、人才评价、“双一流”建设、职称晋升、人才培养等评价体系和规章制度，让科学研究回归本原、回归创新，让科研人员潜心科研、致力创新，将高校科学研究水平提升到新高度。

　　（作者为中国地质大学（北京）校长，本报记者赵婀娜整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月19日 12 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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