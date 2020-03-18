教育部科技司司长雷朝滋：高校疫苗研发工作正按预期推进

人民网北京3月18日电（孙竞）日前，四川大学华西医院向格鲁吉亚政府捐赠新冠肺炎核酸检测试剂盒引发关注。教育部科技司司长雷朝滋在昨天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，捐赠试剂盒由清华大学、四川大学联合相关企业研发，在2月底通过了国家药监局的审批，可以同时检测包括新冠病毒在内的6种呼吸道病毒。

雷朝滋说，新冠肺炎疫情发生以来，教育部组织高等学校迅速开展应急攻关，在22所有研究积累和技术优势的高校，针对核酸、抗原、抗体不同的检测对象，选择了多种技术路线进行布局。高校联合相关企业开发了一系列新冠病毒快速检测产品。据初步统计，现在已经有7种由高校联合企业研发的检测产品，通过了国家药监局的审批，并在本次抗疫当中投入临床使用。

在核酸检测方面，高校研发出多病原检测新技术。武汉大学研发出了可同时检测10大类40种常见呼吸道病毒的新方法，该方法还可以监测病毒的突变。在抗体检测方面，共有3款高校联合相关企业研发的试剂盒率先用于临床使用，具备随到随检、全自动高通量等优点。核酸检测和抗原、抗体检测方法联合应用，可以有效缩短检测的窗口期，提高检出率。

“在保障我国病毒检测需要的基础上，我们的检测试剂已经走出国门。据不完全统计，清华大学、四川大学、厦门大学、电子科技大学、重庆医科大学等5所高校研发的14种新冠病毒检测试剂获得了欧盟CE认证，正式取得了进入欧盟市场的资质。我们不仅捐赠了一批试剂，也已经向意大利、英国、荷兰等十余个国家开始供货。”雷朝滋提到。

在疫苗的科技攻关中，教育部从春节起即动员有研究优势的厦门大学、四川大学、清华大学、北京大学、复旦大学等高校科研团队，重点从流感病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗三条技术路线并行推进，协同科研院所和相关企业加快开展新冠肺炎疫苗攻关。

“流感病毒载体疫苗特点是通过鼻腔滴注的方式进行接种，目前正在进行实验动物的安全性和有效性研究，预期4月底完成候选疫苗的临床前研究并申请临床试验；重组蛋白疫苗目前已经开展小鼠与兔子的动物实验，并已掌握了大规模生产高质量和高纯度的疫苗蛋白技术；核酸疫苗是全世界都在积极探索的疫苗研发新技术，目前全球还没有人用疫苗上市。中国高校利用前期中东呼吸综合症研究中积累的技术和科研成果，加快核酸疫苗研究，将尽快验证安全性和有效性。”雷朝滋介绍。

此外，还有高校已经从新冠肺炎康复期病人血液中分离出了对新冠病毒具有很高中和活性的抗体，以此制备的高纯度、全人源中和抗体，可以提供三周左右的短期免疫保护，正在准备进行动物攻毒保护试验。

“总体来说，高等学校疫苗研发工作都在按照预期积极推进，按照国家的有关法律法规有序开展，部分疫苗有希望尽快进入临床研究或者应急使用。”雷朝滋最后说。

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