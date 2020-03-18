两部门发文做好2020年中小学幼儿园教师“国培计划” 

人民网北京3月18日电（孙竞）教育部、财政部日前印发了《关于做好2020年中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》，明确疫情防控期间，各地各校一律不得组织教师线下集中面授培训。要因地制宜开展在线教学培训，加强疫情严重地区教师培训帮扶。

通知指出，实施教师在线教学能力提升行动，已经或计划开展在线教学的省（区、市），要通过线上培训帮助教师掌握所选用平台的使用方法，加强教师在线教学方法和信息技术应用研修。设置心理疏导调适、疫情防控知识、健康卫生教育、信息安全、学生视力保护等培训专题。将家校合作纳入教师培训内容，推进生命教育、感恩教育、责任教育融入家庭教育。

通知提到，各级教师培训资源向疫情严重省份予以倾斜，组织“国培计划”远程培训机构开放教师培训网络资源。发挥“国培计划”承担机构院校、名师名校长等作用，向疫情严重地区的学校主动输送优质线上课程资源。组织有关高校、教师发展机构等开放资源，为当地教师提供应对疫情急需的信息素养提升、心理疏导、卫生防疫等支援服务。

教育部教师工作司负责人特别提到，将健全教师参训数据库和储备库，根据项目条件精准遴选参训学员，对不符合参训条件的学员进行劝退。合理规定周期内教师参加“国培计划”的限制次数，杜绝重复培训。严格过程管理，开展学员培训成果应用考核，及时向学员选派单位通报参训情况。将教师参培情况纳入培训诚信档案，无特殊情况未参训、被劝退、未结业的学员在三年内不得再参加“国培计划”。

(责编：孙竞、熊旭)