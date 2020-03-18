重温“3.18”：北京联合大学专议思政课建设

人民网北京3月18日电 为纪念习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话发表一周年，3月18日，北京联合大学分别召开了校党委常委会和思政课教师网络座谈会，重温习近平总书记“3.18”讲话精神，全面把握、认真落实一年来中央、教育部和北京市的相关文件，并对马克思主义学院工作进行再动员、再出发。

会议现场

据了解，一年来，北京联合大学马克思主义学院经过不懈的建设发展和创新改革，被北京市委宣传部确定为北京市当代中国马克思主义读书试点单位的共建马克思主义学院和北京市党的十九届四中全会精神特色宣讲单位；师资队伍建设取得历史性突破，贾少英教授获评全国优秀教师；精心打造的“这里是北京”双师思政选修课进一步丰富了思政课的教学内容和形式；“形势与政策”课因地因校因材创新改革，教学管理体系、课程教学体系和师资队伍体系初步形成；开展北京教育资源融入思政课教学和“问题导入式”专题教学基本成为全院教师的思想自觉和行动自觉。

北京联合大学校长李学伟围绕北京联合大学应如何在工作实践中将习近平总书记“3.18”讲话精神落细落实进行阐释，他指出，联大的课程思政建设和党的建设优势逐步凸显，要充分把握四个方面的问题，实现以机制促改革，以创新促体系，以研讨促教学，以评选促建设，全面提升立德树人成效。

在听取大家发言后，北京联合大学党委书记韩宪洲表示，学习习近平总书记“3.18”讲话精神要牢记两个核心任务，把握真问题。一是要围绕落实立德树人根本任务，持续稳定推动全校各项工作，发挥思想政治课在立德树人中的关键作用；二是要高站位、高标准、高质量推进习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践在高校落地生根，使北京实践成为学生认知社会、认同理论的鲜活课堂。

韩宪洲指出，要在深入学习中不断提升对习近平总书记“3.18”讲话精神的认识。深刻领会和坚决贯彻 “三个关键”，准确理解中央等相关文件和习近平总书记“3.18”讲话精神的统一性，认真落实相关文件精神，坚持用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，不断调整创新思政课课程体系建设，把《这里是北京》等思政课课程群建设好，将学校课程思政工作持之以恒地抓好，在持续武装头脑的同时将立德树人根本任务落细落好。

韩宪洲说，要正确认识马克思主义学院建设面临的新形势新任务。马院成立4年以来，校党委高度重视、把关定向，在工作格局、队伍建设、政策保障等方面采取有力措施，马克思主义学院在“问题导入式”专业教学、海外中国学等领域有做法、有亮点，科研实力和教学改革明显提升，位居市属高校前列。要不断坚定信心，发挥好大思政格局和“三全育人”改革中思政课的关键作用，紧抓关键问题，多举措建设性推动思政课改革创新，培育选树思政课教师榜样群，因地因时因才制定学校思政课教师队伍建设的规划。

韩宪洲要求，校党委带头落实好“三个关键”，形成学校在大德育格局和“三全育人”体制机制上的优势，建立学校的课程思政研究中心，持续推动思政课改革创新，立足找准马克思主义学院定位和打造有活力、有个性、有影响力的教师队伍两个着力点，把握时机，练好内功，争做立德树人一面旗，汇聚办好思政课合力，在砥砺奋进中唱响联大主旋律，引领学生增见识、明事理、敢担当，立志为中国特色社会主义奋斗终身。

北京联合大学马克思主义学院全体教师采取“云会议”方式开展“纪念习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话发表一周年网络交流”活动。会上，全国优秀教师贾少英以课堂教学形式带领大家再次学习习近平总书记在思想政治理论课座谈会上讲话精神，马克思主义学院教师宋志强、林绍玲、马冀、扈春香、张泽一等5位教师先后发言，就创新和改进思想政治理论课建设，增强思想政治理论课思想性、理论性和亲和力、针对性等提出建议，深化思想政治理论课改革创新。

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