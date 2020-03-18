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对外经贸大学马院：“战疫”中云端授课，增强学生四个自信

2020年03月18日09:51  
 

疫情防控以来，对外经济贸易大学马克思主义学院停课不停教，停课不停学，根据统一部署，创新云端授课形式，精心开展思政课网络教学，引导学生深刻认识制度优势，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，不断提高学习获得感。

云端授课立体组合，新课新章用情讲授

学校党委高度重视疫情防控期间的思政课网络教学，校领导多次召开专题会，多次作出工作批示，多次在线听思政课。对外经济贸易大学党委书记蒋庆哲要求，在疫情防控斗争中要不忘初心、牢记使命，尽职尽责、扎实工作，争“当旗帜”“做标杆”。

对外经济贸易大学校长夏文斌表示，要以网络教学为契机，推进思政课教学内容和教学方法的双创新，密切结合防控疫情的生动实践，阐明中国特色社会主义制度优势，让学生上好更多精彩思政课。夏文斌领衔开设了《道路与人生》核心课程，给青年大学生带来强有力的价值引领、启迪人生选择。

马克思主义学院明确要求，全院教师要在疫情防控期的网络教学中，大力践行思政课教师“六个要”，众志成城，用优良的网络教学为“战疫”的人民战争、总体战、阻击战做贡献。在学院网络教学领导小组的周密组织下，各门课程教师精心制订网络教学具体方案，经统一研究后形成《对外经济贸易大学马克思主义学院课程网络教学实施方案》。学院发布系列指导文件，并提前组织教学实操演练。思政课教师密切联系全民抗疫的现实，精心准备课程专题内容，根据各门课程特点，采用了中国大学MOOC、超星慕课平台、智慧树、E-learning等多个教学平台，并辅助使用TAS平台、课程微信群等方式，充分发挥多媒体交互优势，实现了顺畅的师生交流，确保没有一个学生掉队，面向全校11900多名学生的各门课程网络教学顺利开展。

学院青年学术创新团队在第一时间专门制作系列课件，投入教学，全面解读中央部署抗疫人民战争、全面战、阻击战的各项决策，展现抗疫斗争中体现的社会主义制度优越性。各学系、各课程组认真设计专题教学方案，开展“思政课战疫小课堂”系列活动，增强思政课线上教学的效果，并面向社会积极传播正能。同时组织全体学生参加教育部社科司与人民网联合组织“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”、北京市“在经历中学习：疫情防控公开课”。104个班级、万余名学子持续开展“学思政大课、谈疫情防控、悟制度优势、立四个自信”的主题研讨活动。”学生参与云端课堂讨论，发言热烈，感悟深切，学习成效显著。

图为贸大马院团队制作的主题系列课件、公众号推送、微视频和发表的理论文章

教学资源持续开发 创新实践不断深入

为推进思政课教学的改革创新，对外经贸大学马克思主义学院抓住契机，积极创制网络授课教学资源，创新云端授课形式，不断提升思政课的针对性和学生获得感。学院将在网络教学期间持续开展抗疫专题实践教学工作，以青年参与国际交往为方向，讲好贡献中国智慧和方案。

一是密切结合抗疫实际，创作抗疫防控典型案例系列课件《“抗疫”之启示》，制作国际舆情赞誉中国力量和中国担当的抗疫主题微视频《中国抗疫：联合国安理会其他常任理事国什么反应？》，为各门思政课提供优质教学资源；每周编辑《思政课网络教学抗疫内参》，传达最新抗疫指示，通报网络教学动态，邀请知名专家进行抗疫专题讨论，为思政课教师备课提供强力支撑。《中国近现代史纲要》教学团队精心录制24集专题案例教学视频顺利实现抗疫期间网络教学顺利开局；《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课组织专题教学，突出抗疫防控的人民立场和制度优势。

二是创新思政课堂呈现形式，建设我校思政课数字模拟实验室，启动新时代对外开放思想数据库一期建设，建设实现师生互动的《形势与政策》课云平台“思正学堂”，运营“国际青年在线”的微信公众号和Bilibili平台账号，以直播课、微视频和主题推送等形式进行教学和学生考核，让大学生主动和生动地给朋辈讲思政课，提升学生参与度、互动性和获得感。《马克思主义基本原理概论》课引导学生基于马克思主义立场思考抗疫中的哲学问题；《民族政策与民族理论》课程教学团队在学校TAS平台积极组织学生讨论，认真把握每一位学生的思想动态，引导各族学生筑牢中华民族共同体意识。

三是发挥“三全育人”机制作用，全校征集抗疫正能量微视频和公众号推送，确立一批抗疫防控和新时代爱国主义主题学生调研项目，将思政课主题教学与辅导员、班主任思想教育和大学生社会实践、创新创业无缝对接。

来源：对外经济贸易大学马克思主义学院

(责编：郝孟佳、熊旭)
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