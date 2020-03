“教育战疫，停课不停学”国际网络研讨会召开

3月13日,“How to Keep Students Learning during Schools Disruption in COVID-19 Situation(教育战疫,停课不停学)”国际研讨会通过在线方式召开。本次研讨会由北京师范大学智慧学习研究院和联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心共同发起,联合国教科文组织教育信息技术研究所、阿拉伯教科文组织、国际智慧学习环境协会联合举办。会议邀请了十几个国家和地区的学者、企业及国际组织的代表共同在线研讨了如何有效推进“停课不停学”,与会嘉宾介绍了各地的现状、问题及对策。

自2020年1月以来,新冠病毒席卷全球。据联合国教科文组织的统计数据,截至3月10日,全球已有近3.63亿学生受到影响,在亚洲、欧洲、中东和北美,已有15国实施全国范围学校停课,14国实施局部地区学校停课。为加强与指导全球应急响应,联合国教科文组织于3月10日召开了全球高级别教育官员视频会议,分享减少全球学习中断的策略。

研讨会上,《弹性教学手册: 中国“停课不停学”的经验》发布。该手册由北京师范大学智慧学习研究院联席院长黄荣怀、刘德建带领学术团队共同完成,围绕通信平台、学习工具、数字资源、教学组织、学习方式、支持服务及政企校协同等七个核心要素,阐述了“弹性教学”概念以及疫情期间中国教育面临的困境、积累的经验,并给出了建议,以帮助各国教育人员开展类似的研究和实践。(记者靳晓燕)

