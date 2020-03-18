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线上授课， 看海归老师们当“主播”

郎玉茁

2020年03月18日09:43  来源：人民网－人民日报海外版
 

对于不少教师来说，在线上课，是疫情期间常谈起的话题。有的老师之前已有过线上教学的经历，有的老师首次试水网上开课，也体会了一把做“主播”的乐趣。

目前，全国多地高校已展开线上教学工作，充分利用上线的慕课和省、校两级优质在线课程教学资源，在慕课平台和实验资源平台服务的支持带动下，依托在线课程平台和校内网络学习空间等，积极开展线上授课和线上学习等在线教学活动，保证疫情防控期间的教学进度和教学质量。

近年来，回国进高校工作是海归就业中的一个重要选择，海归在高校中的任职比例不断上升，在此次线上授课中，这些海归老师又有哪些“高招”呢？

课前：

提醒学生预习 保证效率

唐念念，硕士就读于英国莱斯特大学，博士就读于日本筑波大学，如今是烟台大学的一名老师。当被问及线上授课时，唐念念认为，网上开课的教学模式，对于教师来说是更大的挑战，要求教师拥有更为全面的教学方式，业以精进。“我们与学生身处不同空间，不可控因素会加大。完成线上授课很大程度上需要课件和网络教学资源的辅助，这就要求老师在课件制作方面要下更多功夫。”同时，唐念念表示，线上授课所用课件不仅是重要课堂内容的呈现，也不能忽视美观程度。学生在家中上课，意味着身旁的干扰比在课堂上课时要多，课件美观、吸引人，会提升学生的学习兴趣，在一定程度上也能保证更高的课堂效率。

课件制作重要，课前提供给学生的资料也同样重要。刘慧是桂林理工大学的一名老师，曾在日本筑波大学获得博士学位。回想自己当年在国外上课的时光，刘慧说，老师们常在课前给学生提供阅读材料，目的就是为了让学生更好地了解课堂上即将讲授的内容。当她回国成为高校教师后，也延续了这一做法。“在课前将相关资料提前下发给学生，使其对这节课要讲的内容心中有数，利用课下时间先预习课程内容，这样上课效果会更好。”

由于是线上授课，学生家中的网络连接情况也是刘慧关注的重点。开课前，她针对网络问题了解情况，有的学生家中客观存在未安装宽带或网络条件较差的问题，刘慧就会较多选择录播这种方式，尽全力让每一名学生都能上到她的网课，以最好状态获得授课内容。

课上：

调动学生兴趣 积极互动

“在线上课程中师生无法面对面交流，这在一定程度上会影响授课效率，因此我打算多设计一些线上互动

环节，吸引学生的注意力。”莫盛凯说。通过清华大学和学堂在线共同推出的智慧教学工具雨课堂，他可以更好地完成课堂互动内容。

莫盛凯是国际关系学院国际政治系讲师，2018年毕业于中国人民大学国际关系学院，在此之前，他曾受国家留学基金委资助，前往美国哥伦比亚大学国际与公共事务学院政治系进行了为期1年的联合培养学习。

雨课堂中有一个发弹幕的功能，可以方便师生交流互动。同时，莫盛凯也会用腾讯会议来跟学生们视频，以活跃课堂氛围。有了这些智能教学、办公软件的帮助，的确为他的线上教学增添了不少助力。

“我在国外读书时，很多同学带着笔记本电脑上课。但我回国后发现，国内学生中这样做的并不多，但善用互联网其实很重要。我会在线上授课中给学生留出一部分时间，让他们学会使用自己手中的工具来查阅相关学术资料，以作为课堂教学的辅助，进而提升课堂效率。”唐念念补充说。

课后：

收集学生问题 集中答疑

线上授课，师生间有时会存在沟通不及时的问题，这就需要下课后与学生多沟通，而班里的学生干部也能够在沟通中发挥很大作用。“可以让班里的学习委员帮忙，在课下统一将学生的课堂疑惑整理收集起来，并收集学生作业，再上课时我就能够集中答疑，这样省时又高效。”刘慧说。

作为国内首次大规模线上授课，学生对这种方式适应程度如何、是否达到了预期的学习目标……这些，都是唐念念关注的重点。她计划通过调查问卷来获知学生的学习情况，并根据学生反馈来调整线上授课的方式与内容。

唐念念同时提醒，学生居家学习时，家长尽量不要“守在一旁”。“家长在旁边看着学生学习，有可能影响到学生的专注度和与老师的互动效果，希望家长尽量给孩子创造独立学习空间，毕竟，孩子已成年，要相信他们有能力很好地完成学业。”

(责编：郝孟佳、熊旭)
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