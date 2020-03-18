从知识、时间和价值三个维度着眼，促进学术期刊评价与学术论文评价协同转向

SCI论文的发表提升了中国科学研究的国际影响力，加强了我国在科学研究方面的国际交流与合作。但同时，发表数量、引用频次、影响因子等核心指标也广泛植根于各类学术评价中，形成“SCI至上”的论文崇拜。这种行为实质上偏离了科研活动的本质追求，偏离了学术初心。

日前印发的《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》，正是旨在破除“SCI至上”，使学术评价回归正确的发展方向。

从知识、时间和价值三个维度构建学术评价体系。从知识维度看，评价体系应体现基础科学、技术科学与工程技术等不同类型科研活动及不同层次科技知识的差异性，体现不同学科领域知识成果的差异性；从时间维度看，评价体系应体现知识的生产、传播、转化、运用等不同过程中，随着时间变化其作用及影响的差异性；从价值维度看，应根据评价目的不同，从科学价值、技术价值、社会价值、经济价值、市场价值等不同价值角度，构建学术论文评价体系。

促进学术期刊评价与学术论文评价协同转向，构建既有利于学术繁荣，又具有国际影响力的评价体系。打破一味效仿SCI期刊评价体系的局面，合理吸收国际期刊办刊的先进做法，构建一套符合中国价值取向的评价方法、指标及工具。应加强顶层规划、合理布局，办好中文、英文两种语言的学术期刊，吸引国际优秀学术成果在我国主办的中英文期刊上发表，不仅让更多的中国人以方便、快捷的方式知晓最新的学术进展，而且让中文期刊在国际学术舞台占据重要地位。

今后，要用好国际学术数据库，使其为我国科技发展赋能助力，同时要立足需求，做“把论文写在祖国大地上”的践行者。更重要的是，要抓紧构建中国特色的学术论文评价方法、指标和工具体系，推动高等学校回归学术初心、净化学术风气、优化学术生态。

（作者为中国工程院院士、大连理工大学校长，本报记者赵婀娜整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)