贵州十条措施促高校毕业生就业创业

贵州省近日发布促进2020年高校毕业生就业创业十条措施，包括鼓励高校毕业生面向基层一线就业、支持毕业生自主创业、扩大硕士研究生招生规模、机关事业单位增加用编计划、激励毕业生应征入伍等。

新措施明确：计划招聘、招募“教师特设岗位计划”1万人，“万名大学生志愿服务西部计划基层项目”1万人，“三支一扶计划”1000人，“选调生”1000人，“面向脱贫攻坚一线计划”1000人，“青年见习计划”1万人。

新措施鼓励各地针对就业困难的高校毕业生，开发设置两万个非营利性公共管理和社会公益性服务岗位，就业补助资金和各级地方财政各保障1万个岗位的资金支出。

贵州全省各级各类机关事业单位在原年度用编计划的基础上，再增加5000个用编计划，定向招录招聘2020年应届高校毕业生。挖掘省内企业吸纳定向毕业生就业的潜力，实现今年“订单班”就业人数不少于1万人，其中“精准脱贫班”订单就业人数不少于1000人。鼓励全省各级各类事业单位在2020年事业单位公开招聘中，拿出不少于1000个岗位面向贫困地区建档立卡贫困户和易地扶贫搬迁户家庭的高校毕业生。小微企业、民营经济组织和社会组织吸纳离校两年内未就业的高校毕业生就业的，按规定给予社会保险补贴。

对农村建档立卡贫困户高校毕业生按照“重点关注、重点推荐、重点服务、重点落实”的原则，开展“一对一”就业帮扶和就业指导，精准推送就业岗位。确保农村建档立卡贫困户高校毕业生初次就业率达90%以上。

全省扶持5000名高校毕业生自主创业，到12个农业特色优势产业领办、创办农业企业，发展电子商务，培育新型职业农民队伍，重点围绕农村经纪人、农产品流通、农业种养殖、科研及深加工等领域创业，按规定给予一次性1万元创业补贴。外省高校毕业生在黔创业享受同等待遇。

贵州省高校将争取国家支持，将硕士研究生招生规模增加到9000人。专升本招生计划增加到1万人。征集高校毕业生入伍1500人。受新冠肺炎疫情影响，对延迟离校毕业生推迟报到、落户等时限，对离校未就业毕业生提供两年户口和档案托管，按应届毕业生办理就业手续。（中青报·中青网记者 白皓）

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