北京市学校思政课改革创新如火如荼

“在这个特殊时期、特殊情况下，北京市委教育工委推出这样的公开课，对大家认识国情来说，有着不可或缺的作用。”近期，北京市委教育工委联合北京高校思政课高精尖创新中心、“学习强国”学习平台录制推出“在经历中学习——疫情防控公开课”，作为本学期市级形势与政策课，邀请中国人民大学校长刘伟教授、教育部高等学校社会科学研究中心主任王炳林教授、中国政法大学校长马怀德教授、中央民族大学蒙曼教授等名师大家，从不同学科专业视角解读当前疫情防控工作，讲好伟大民族精神和显著制度优势。公开课在“学习强国”上线以来，得到广泛关注，在全国范围内产生了积极影响，充分发挥了思政课在凝聚共识、坚定信心、统一行动方面的重要作用，进一步筑牢了广大师生“众志成城、共克时艰”的共同思想基础。

聘请各领域名师大家讲授“名家领读经典”“学习大家谈”“热点面对面”等各类市级示范课，是北京市深入贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神的具体举措，已经写进市委教育工作领导小组印发的《北京市深化新时代学校思想政治理论课改革创新行动计划》（下称《行动计划》）。据了解，该《行动计划》包含10部分、60余项具体举措，并提出了深化新时代北京市学校思想政治理论课改革创新的“十大工程”。

学校思想政治理论课教师座谈会召开以来，北京市深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实中办、国办《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，坚持首善标准，突出问题导向，彰显北京特色，狠抓贯彻落实，思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性不断增强，课堂实效性和学生获得感显著提升。

坚持“开门办思政”，汇聚办好思政课的强大合力

一年来，北京市坚持开门办思政，统筹全市优质资源形成思政课建设合力，推动思政小课堂与社会大课堂相结合。

联合市人大、市政协建立学校思政课教师观摩旁听各级人大常委会、政协会议长效机制，引导思政课教师深刻体验中国特色社会主义民主法治的生动实践，努力将以习近平同志为核心的党中央治国理政实践转化为思政课教学资源。北京化工大学思政课教师张馨说：“我有幸作为首批北京高校思政课教师观摩了北京市人大常委会的会议，让我印象十分深刻，不仅拓宽了我的教学视野，更为我的理论课堂教学提供了鲜活案例和详实数据，是一次理论和实践相结合的集体备课，更是全社会支持办好思政课的具体体现。”

组织思政课教师“看北京、看变化、看成就”和“京华大地看小康”系列学习实践，分别到城市副中心、大兴国际机场、12345市民热线服务中心以及朝阳区高碑店乡白家楼村、通州区于家务乡仇庄村、大兴区魏善庄镇李家场村等具有代表性的乡村开展现场实践学习，帮助教师更好将首都四个中心功能建设和全面建成小康社会征程中的案例及时融入课堂教学。首都师范大学思政课教师黄延敏多次参加“三看”学习实践，并将所见所思融入教学，“思政课是一门实践性很强的课程，思政课教师不仅要加强理论学习，更要在实践中充电，把首都经济社会发展的生动实践和教材内容紧密结合起来。”

开展“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地生动实践”案例库建设，将京华大地的生动实践转化为鲜活课堂资源。北京化工大学思政课教师于文博说：“北京市围绕课堂这一思政课教学‘最终端’，编写《习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践融入思政课教学指南》和教学案例，思政课建设更科学、实在、更能直接落脚到教师身上、落实到课堂上，进而能够推动教学效果的稳步提升。”

据了解，市委组织部、市委宣传部等17个部门积极参与学校思政课建设，全社会关心支持思政课建设的局面初步形成。

深化教学改革，打造系列思政课“北京课堂”

一年来，北京市聚焦课堂实效和学生实际获得，探索形成了系列“北京经验”。

为及时推进习近平总书记最新重要讲话精神融入教学，创设了“同备一堂课”机制, 先后围绕习近平总书记在中央政治局第十四次集体学习上的重要讲话精神、习近平总书记国庆重要讲话精神、党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话精神进行全市思政课教师集体备课，实现备课全覆盖。北京林业大学思政课教师张秀芹感慨：“这一年，我切身感受到思政课改革创新取得了很大发展，特别是在坚持理论性和实践性相统一方面积累了丰富经验，特别是参与北京市学校思政课教师‘同备一堂课’系列活动给了我们很大启发，学校也要求全体思政课教师及时举行集体备课，老师们的积极性更高了。”

坚持党建引领，将课程思政作为教师党支部建设的重要内容，构建起以党建为引领的课程思政建设模式，实现“课程门门有思政”。各类课程与思政课相互配合，全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程体系初步建立。开设了“艺术名家领读经典”市级思政课，濮存昕、冯远征、宋飞等艺术名家也纷纷走上讲台，架起了思政课通向艺术院校学子内心的桥梁，中国戏曲学院思政部教授梁建明说：“在北京市的支持下，聘请艺术家结合经典艺术作品及其成长经历讲授思政课，作为一名艺术类院校的思政课教师，这一年来明显我们思政课和艺术专业课相比不再是‘配角’了。”

据了解，目前市委教育工委正在研究制定《北京市教书育人“最美课堂”评选建设办法》，将以教学实效和学生获得作为唯一依据，实现全市推荐、全网评选、全面宣传，打造一支优秀教师队伍和一批典型课堂。

配齐建强思政课教师队伍，让有信仰的人讲信仰

北京市坚持将配齐建强思政课专职教师队伍作为深化思政课改革创新的重要一环，一线岗位补贴、评聘特级教授等政策在全国产生了良好的示范效应。一年来，北京市形成了“引一批”“转一批”“聘一批”“备一批”的配备工作思路，进一步强化梯队建设，发挥好思政课教师队伍的“雁阵效应”。

建立北京高校思政课教师持证上岗制度和新上岗教师培训体系，为全体新上岗的思政课教师配备成长导师，加强青年教师培养。北京航空航天大学思政课青年教师付丽莎说：“2018年暑假，我作为一名新上岗思政课教师参加了第六期北京高校新上岗思政课教师培训，一个月的系统培训不仅要学政策、学理论，还要成长导师对我们进行一对一教学指导，我很庆幸，自己是在思想政治理论课的‘春天’中开启职业生涯的。”

为了加强思政课专职教师后备人才培养，北京市自2016年设立了北京高校马克思主义理论专业新生奖学金、学术奖学金，并不断完善评审机制，扩大评审覆盖面，进一步强化思政课专职教师后备人才培养。作为项目的受益者，中国人民大学马克思主义学院博士研究生单文鹏说：“作为一名思想政治教育专业博士研究生，获评北京市马克思主义理论专业研究生的高额奖学金，让我倍感振奋，也更加坚定了我毕业后成为一名光荣的思政课教师的决心！”

螺旋上升、循序渐进，大中小学思政课一体推进

坚持循序渐进、螺旋上升，在突出各学段特色的基础上，推进不同学段思政课的有序衔接，努力搭建大中小学一体化平台。近期，市委教育工委联合北京卫视录制《老师请回答》疫情防控特别节目——大中小学生同上一堂课，邀请相关专家与全市学生和家长同上一堂课，共同开展主题班会，为不同学段学生在特殊时期的成长、教育、健康做出权威有效的指导，全网累计收看量超过7亿人次。此前，北京市还成立了全国首家覆盖大中小幼全学段德育研究的一级学会——北京市学校德育研究会，研究制定了《北京市大中小幼学校一体化德育体系建设指导纲要》，推动构建纵向衔接的大中小幼一体化体系。

清华大学马克思主义学院院长艾四林介绍：“我们开设了思政课骨干提升计划教育博士项目，面向全国中小学思想政治理论课一线优秀教师招收攻读教育博士专业学位研究生。目前已完成2019年、2020年两届教育博士研究生招生选拔，从全国中小学思政课教师队伍中择优选拔50名教师进入清华大学学习。”北京师范大学马克思主义学院成立教材研究院，着手研究大中小思政课教材一体化方案。北京市陈经纶中学教育集团以“体验、感悟、常识”划分小、初、高三个学段，围绕同一话题开展集体备课。北京航空航天大学针对本硕博三学段思政课教学内容探索并形成了本硕博一体化教学方案。

推进“十大工程”，以首善标准办好学校思政课

下一阶段，北京市将以全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标为契机，进一步深入学习贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，实施“十大工程”，推动思政课改革创新各项举措落地见效。

着力增强思政课的思想性、理论性、亲和力和针对性。坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，通过集体备课等形式，推动思政课教师及时学习习近平总书记最新重要讲话精神，及时应用于课堂教学。直面学生现实关切和思想困惑，建设思政课教学重点难点问题库，将研究成果融入课堂教学。探索思政课教师兼职担任辅导员、班主任、社团指导教师，推动思政课教师进宿舍、进社团、进学生活动，以多种形式深入了解学生，提升课堂教学实效。

选优配强思政课教师队伍。创新机制，综合施策，指导高校通过招聘、引进、转岗等多种渠道配齐思政课专职教师。坚持培养高素质专业化思政课教师队伍，组织全市新上岗思政课教师集体培训，示范带动学校开展在岗思政课教师分类培训。实施思政课教师培优工程，深化“扬帆资助计划”“择优资助计划”，遴选建设一批教书育人“名师工作室”，培育一批思政课教学领军人物。

推动树立重视教学的鲜明导向。依据教学实效，评选北京市教书育人特级教授、特级教师，差额发放一线教师岗位补贴，发挥市级补贴对提高教学绩效的激励作用。实施思政课教法创优工程和思政课质量保障工程。推动学校建立领导专家听课与学生评教相结合的教学质量综合评价体系，提高对思政课教师评价中教学和教学研究的占比。

充分发挥各类课程的协同效应。坚持发挥思政课在育人体系中的政治引领和价值引领作用。开发思政课导论课，纳入教师培训体系和新生教育。发挥实践育人功能，建立马克思主义学院参与策划指导学生社会实践工作模式，健全知、情、意、行有机统一的育人机制。实施课程思政建设工程，评选教书育人“最美课堂”，推动各门课程与思政课相互配合、同向同行。

探索推动大中小学思政课一体化建设。实施北京市大中小学思政课一体化建设工程，组建北京市学校思政课教学指导委员会，统筹指导各类学校思政课建设。建立纵向跨学段、横向跨学科的交流研修机制，定期组织相邻学段思政课教师教学交流研讨。在有条件的高校设立专项计划，支持中小学思政课教师进修访学、在职攻读学位。推动同一区域大中小学建立思政课教学共同体，共享教学资源。

（来源：北京市教育委员会）

(责编：李依环、熊旭)