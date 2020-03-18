“关键课程”育人“润物无声”

2019年3月18日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话，深刻阐述了办好思政课的重大意义，深入分析了教师的关键作用，明确提出了推动思政课改革创新的重大要求。一年来，首都教育系统围绕立德树人、培根铸魂、守正创新、北京特色等关键词，上好“拔节孕穗期”的关键课，用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

浇花浇根、育人育心，在办好思政课必修课的基础上，北京市以学生的成长需求为导向，创办“名家领读经典”市级思政课，开设了“习近平新时代中国特色社会主义思想”等14门课程，组织近百位理论名家围绕新时代治国理政的14条基本方略，让近万名学生系统接受洗礼；还设立“引航工程”“铸魂工程”等德育专项，推动高校青年教师、青年学生走出校园，到工矿企业、革命老区了解国情，鼓励青年把个人理想与国家需要联系到一起。从理论到实践，越来越多学生意识到，个人的成就与祖国的发展是息息相关的。

每一个重大节点，北京市都深入挖掘其中蕴藏的思想政治教育契机，让思政课成为最鲜活的时政写照。在新中国成立70周年的训练场上，首都高校学生们全情投入，上了一堂生动的新中国历史课、爱国主义教育课、新时代思政课，他们在亲身参与、亲身体会的过程中，实现自我教育、互相影响，真正实现“润物无声”的育人效果；在新冠肺炎疫情肆虐时期，北京市又在学习强国平台上适时推出“在经历中学习——疫情防控公开课”，利用在线的形式，让百万大学生与9位首都地区各领域知名专家学者进行心与心的交流，让疫情防控的生动实践变成了鲜活课堂。

坚持守正创新，彰显北京特色。北京市坚持从培养社会主义建设者和接班人的政治高度抓好思政课建设，以首善标准不断强化支持和保障。出台《北京市深化新时代学校思想政治理论课改革创新行动计划》，从思政课队伍建设、课程改革、支持保障等方面进行了高屋建瓴的规划，为思政课的顺利推进打下了坚实的根基。北京市还坚持“开门办思政”，将首都“四个中心”资源优势转化为育人优势，汇聚形成全社会关心支持思政课建设的强大合力，走进北京市人大常委会、市政协相关会议现场，走进全市各区、各委办局，思政课教师们汲取着社会协同配合的营养。

与此同时，北京市还打破了育人的藩篱，成立了全国首家覆盖大中小幼全学段德育研究的一级学会——北京市学校德育研究会。着力通过研究机制的建立，助力解决大中小思政课割裂问题和碎片化问题，为推动全市大中小一体化思政课体系建设提供必要支撑。

总书记指出，“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”对此，北京市采取了分层分类培养方案：针对新上岗教师，通过集中培训、一对一帮扶等，让教师站住讲台；针对中青年教师，实施“扬帆资助计划”“择优资助计划”，让教师站稳讲台；针对骨干教师，通过设立名师工作室，评选特级教授、特级教师，让教师站好讲台。他们以“用心”换来“入心”，当好学生成长引路人。

“举一纲而万目张，解一卷而众篇明”，北京市将以全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标为契机，以首善标准办好学校思政课，以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，为培养社会主义建设者和接班人努力奋斗。

（来源：北京市教育委员会）

(责编：李依环、熊旭)