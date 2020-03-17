安徽省怀宁县多举措保障高考学子线上学习无忧

“‘纵被春风吹作雪，绝胜南陌碾成尘’这句诗表达了作者刚强耿介、高洁自赏的人格特征”，一边喃喃自语一边奋笔疾书，这是怀宁中学高三学生江帅抗疫期间居家学习的一个场景。

近段时间，江帅按照学校的网课安排有计划地进行高考知识点的复习。每天他都要做几套模拟试题，然后通过网络软件“云传送”给老师批改，老师“云阅卷”后，再听老师讲解知识点。“虽然现在停课，但我要自觉不停学啊。”江帅乐观地说。

江帅是怀宁县黄墩镇花山村贫困户子女，2006年父亲因病不幸去世，还让家庭欠下了十余万元债务。虽然家庭贫困，但是没有影响江帅学医的梦想。“这次新冠肺炎疫情来袭，全国的医护人员出色地完成治病救人的光荣使命，令人尊敬，这更坚定了我将来学医的信念。现在高考临近，我要比别人付出更多的努力去实现自己的梦想。” 他一边说一边用手机浏览着中国医科大学的官网信息。

“江帅是我们班英语学习委员，我很欣赏他的意志品格：虽家境贫困，但内心阳光；虽条件艰苦，但志向高远。我相信今年高考将助他实现学医梦想。”说起这个学生，班主任疏锋的脸上一直挂着满意的笑容。

2017年怀宁县实施“中心学校包镇、村小包村” 教育扶贫政策，黄墩镇中心学校安排由花山小学校长江锡久结对帮扶江帅。从结对帮扶江帅家以来，江锡久每年帮助江帅申请教育民生工程资助和社会资助5000多元。安徽省实施线上学习刚开始，黄墩中心学校就及时送江帅手机流量包，还承担了他复习材料的打印，保障了他线上学习无忧。“贫困单亲家庭供养一个孩子读书实在不容易，如果今年他顺利考入理想大学，我们还会帮他申请更多资助，圆他大学梦。”谈起江帅的事江锡久如数家珍。

江帅只是今年高考学生的一个缩影。怀宁县今年共有高考生4800余名，其中建档立卡贫困户家庭学生 147名。为尽量减少新冠肺炎疫情的影响，安徽省从3月2日开始实行线上教育教学，采用“双师课堂”确保“停课不停教、停课不停学”。怀宁县多举措、多方位保障线上教育教学，县教育局领导班子分片包保，督查指导，夯实线上教育教学责任，各级各类学校排查摸底不具备线上学习的贫困家庭学生情况，通过送手机、送电视、送网络、送流量等方式保障学生线上学习全覆盖；授课教师加强学习跟踪指导，答疑解惑，家校联动，确保“云课堂”不掉教学质量，力争为怀宁县2020年高考交出人民满意的答卷。（安徽省怀宁县教育局、怀宁中学 李未停 余淼 郑之江）

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