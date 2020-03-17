人民网>>教育>>中小学

安徽省怀宁县多举措保障高考学子线上学习无忧

2020年03月17日11:23  来源：人民网-教育频道
 

“‘纵被春风吹作雪，绝胜南陌碾成尘’这句诗表达了作者刚强耿介、高洁自赏的人格特征”，一边喃喃自语一边奋笔疾书，这是怀宁中学高三学生江帅抗疫期间居家学习的一个场景。

近段时间，江帅按照学校的网课安排有计划地进行高考知识点的复习。每天他都要做几套模拟试题，然后通过网络软件“云传送”给老师批改，老师“云阅卷”后，再听老师讲解知识点。“虽然现在停课，但我要自觉不停学啊。”江帅乐观地说。

江帅是怀宁县黄墩镇花山村贫困户子女，2006年父亲因病不幸去世，还让家庭欠下了十余万元债务。虽然家庭贫困，但是没有影响江帅学医的梦想。“这次新冠肺炎疫情来袭，全国的医护人员出色地完成治病救人的光荣使命，令人尊敬，这更坚定了我将来学医的信念。现在高考临近，我要比别人付出更多的努力去实现自己的梦想。” 他一边说一边用手机浏览着中国医科大学的官网信息。

“江帅是我们班英语学习委员，我很欣赏他的意志品格：虽家境贫困，但内心阳光；虽条件艰苦，但志向高远。我相信今年高考将助他实现学医梦想。”说起这个学生，班主任疏锋的脸上一直挂着满意的笑容。

2017年怀宁县实施“中心学校包镇、村小包村” 教育扶贫政策，黄墩镇中心学校安排由花山小学校长江锡久结对帮扶江帅。从结对帮扶江帅家以来，江锡久每年帮助江帅申请教育民生工程资助和社会资助5000多元。安徽省实施线上学习刚开始，黄墩中心学校就及时送江帅手机流量包，还承担了他复习材料的打印，保障了他线上学习无忧。“贫困单亲家庭供养一个孩子读书实在不容易，如果今年他顺利考入理想大学，我们还会帮他申请更多资助，圆他大学梦。”谈起江帅的事江锡久如数家珍。

江帅只是今年高考学生的一个缩影。怀宁县今年共有高考生4800余名，其中建档立卡贫困户家庭学生 147名。为尽量减少新冠肺炎疫情的影响，安徽省从3月2日开始实行线上教育教学，采用“双师课堂”确保“停课不停教、停课不停学”。怀宁县多举措、多方位保障线上教育教学，县教育局领导班子分片包保，督查指导，夯实线上教育教学责任，各级各类学校排查摸底不具备线上学习的贫困家庭学生情况，通过送手机、送电视、送网络、送流量等方式保障学生线上学习全覆盖；授课教师加强学习跟踪指导，答疑解惑，家校联动，确保“云课堂”不掉教学质量，力争为怀宁县2020年高考交出人民满意的答卷。（安徽省怀宁县教育局、怀宁中学 李未停 余淼 郑之江） 

(责编：何淼、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved