全国首部防疫志愿服务培训教材出版

本报广州3月16日电（记者 林洁）我能为社区干点什么？信息排查志愿服务是做什么的？近日，全国首部《防疫志愿服务培训教材》出版，并同步开放电子书渠道，供全国防疫志愿者免费阅读。

面对突出其来的疫情，广大防疫志愿者迫切需要专业的志愿服务知识，需要及时有效的专业培训与智力支持。该教材由团广州市委依托广州市团校、广州志愿者学院编写而成，分为志愿服务通用知识、防疫志愿者安全防护知识、防疫志愿服务专业知识三部分。

全书以教材形式呈现，文字简洁，搭配适当的图、文、表、数据、故事案例等，简明易懂，让志愿者们能够游刃有余地开展服务。截至3月16日，该教材的线上阅读量为1.77万人次。

教材中特别涵盖了防疫志愿者礼仪规范、志愿者参与抗击“非典”和新冠肺炎疫情防控情况、防疫相关法律法规及政策概述、防疫志愿者法律素养等知识，确保教材内容通识性和针对性兼备，有效满足了防疫志愿者的培训需求。同时，教材还专门介绍了传染病、突发公共卫生事件和志愿者防护指南、心理调适等自我防护知识。

中国志愿服务研究专家、广东省团校志愿服务研究中心主任谭建光教授指出，教材既关注新冠肺炎疫情防控志愿服务，又延伸到其他公共卫生事件志愿服务需要，易读、易学、易用。

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