人民网>>教育>>滚动新闻

江苏卫生健康职业学院用学术期刊擦亮发展“金招牌”

2020年03月17日08:54  来源：中国青年报
 

在“立足江苏服务区域经济，依托行业面向健康事业”办学的道路上，江苏卫生健康职业学院交出了一份特色“答卷”：同时办有《中国肿瘤外科杂志》和《医药高职教育与现代护理》两本学术期刊。这两份刊物在专业领域内很“火”，也带“活”了校园学术氛围。

作为特色优质资源，多年来，学校办刊与主体办学功能相契合，发挥了巨大作用，在社会上产生了广泛影响。此外，期刊建设还在科技工作者和办学教育工作者之间架起了一座桥梁，为学校打出了响亮的“金招牌”。

-----------------------------

高起点打造高规格学术期刊

近年来，作为江苏省示范性高职院，江苏卫生健康职业学院坚持“以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展道路”，确立了“江苏一流，国内领先，国际接轨，具有中医特色的卫生类高职院校”的办学目标。

对于期刊的打造，学院结合自身办学理念，一开始就明确了高起点、高规格的定位。《中国肿瘤外科杂志》目前由国家卫生健康委员会主管,其前身是《中国医学文摘》系列杂志18个分册之一的外科学分册，有30多年的办刊历史，并多次获得国家科技检索类期刊奖项。2009年，《中国医学文摘·外科学》成功更名为《中国肿瘤外科杂志》，是国内1000多种医学期刊（包括肿瘤学期刊）中唯一的肿瘤外科学领域期刊。江苏省医学情报研究所于2003年并入学校。

2016年，该刊获得了江苏省科协“科技精品期刊”的专项资助，同年荣获第八届江苏科技期刊“金马奖”。2017年荣获“中国医师协会优秀学术期刊”称号及中国抗癌协会“优秀论文组织奖”。2018年首次进入“中国科技核心期刊”序列，2019年复合影响因子持续上升，再次入选“中国科技核心期刊”。

《医药高职教育与现代护理》由原《国外医学卫生经济分册》（创刊于1984年）更名而来，于2018年1月正式出版发行。该刊主要介绍国内外医药卫生高等职业教育政策法规、研究动态和研究成果，报道国内外护理领域研究新技术、新动向、新成果。在江苏省内“医药高职教育”和“护理”两个领域实现创新。

聚人才营造浓厚学术氛围

身处医疗资源丰富、卫生高职教育力量雄厚的江苏，成为学校办刊得天独厚的地域优势，也是读者群和作者群的重要来源。

与此同时，强大的人才资源为学校办刊提供了源源不断的动力。以《中国肿瘤外科杂志》为例，其编委会成员分布于全国多个省份，均为肿瘤外科学科的领军人才、博士硕士生导师，保证了期刊的学术水平。目前，该刊拥有编委近百位，审稿人159位。

《中国肿瘤外科杂志》第一主编现任南京医科大学第一附属医院（江苏省人民医院）院长、南京医科大学副校长，在肿瘤外科尤其是乳腺外科方面有很深的造诣，获得过江苏省科技进步一等奖，直接参与期刊的整体策划、组稿，并参加每期定稿会。第二主编现任江苏卫生健康职业学院党委书记，是江苏省著名中医药专家、教授、博导，长期致力于疑难杂症以及肿瘤的中医诊疗研究，在期刊建设和发展上给予全方位支持。

作为办刊的主力军，编辑团队中的每一位成员既是医学或相关专业出身，又具备编辑出版专业资格证书，他们坚持常年主动约稿，精心组织专题策划，认真对待每篇来稿，使之达到高水平学术期刊要求。

近几年，学校学术科研成果显著，也在校园里营造了浓厚的学术氛围。目前，学校在高层次的国家重点基础研究发展计划（973计划）、国家自然科学、省自然科学、省社会科学基金项目、江苏省“六大人才高峰”高层次人才资助项目、江苏省人才办政策研究软课题社科研究（人才发展）项目上均有建树，获得多项全国、省级中医药科技进步奖以及发明专利、实用新型专利等。特别是中央财政资助专业、省级品牌专业、重点专业群、国家“十二五”规划教材、省级精品教材成果丰硕。

共繁荣办学进入良性循环

在高标准打造两刊的过程中，学校发展产生了一系列“化学反应”。一个突出的变化是，期刊为学院教学科研提供了更广阔的学术交流平台。

学校在学科、专业方面都有自己的特色学科和优势，在期刊发展过程中通过教师向其他知名教师、专家约稿，增加稿件的来源，建设一流的学术交流平台，从而带动学校的科研水平发展，提高学校的总体竞争力。

在此基础上，期刊推动了学校科技成果转化。期刊运营过程中编辑部会主动策划栏目，对科研成果进行展示，实现学院教育科研成果向生产力的转化，从而有力地推动学院的发展。

此外，期刊还为培养学院的科研新秀提供了土壤。刊登的高水平学术论文，一方面给青年学者进行科学研究树立了榜样，另一方面能够直接、有效地开阔青年学者的学术视野。

这一系列“化学反应”下，两刊既成了学校的“金招牌”，也使学校的发展形成良性循环：学校通过办刊、为科技文化建设服务，提高了影响力，获得更多支持，办学水平不断提升，而学校的发展又为期刊建设赋能。

未来期刊建设将继续围绕热点、难点策划专题，不断提高权威性、可读性和专业影响力。努力提升包括影响因子、被引频次、影响力指数等核心指标，进一步扩大期刊的学术影响力，保有并扩大品牌宣传效应。学校将抓住这一良好契机，走出一条抢抓机遇、敢于争先的发展之路，实现办学和办刊的共同繁荣。

 

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved