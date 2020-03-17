江苏卫生健康职业学院用学术期刊擦亮发展“金招牌”

在“立足江苏服务区域经济，依托行业面向健康事业”办学的道路上，江苏卫生健康职业学院交出了一份特色“答卷”：同时办有《中国肿瘤外科杂志》和《医药高职教育与现代护理》两本学术期刊。这两份刊物在专业领域内很“火”，也带“活”了校园学术氛围。

作为特色优质资源，多年来，学校办刊与主体办学功能相契合，发挥了巨大作用，在社会上产生了广泛影响。此外，期刊建设还在科技工作者和办学教育工作者之间架起了一座桥梁，为学校打出了响亮的“金招牌”。

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高起点打造高规格学术期刊

近年来，作为江苏省示范性高职院，江苏卫生健康职业学院坚持“以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展道路”，确立了“江苏一流，国内领先，国际接轨，具有中医特色的卫生类高职院校”的办学目标。

对于期刊的打造，学院结合自身办学理念，一开始就明确了高起点、高规格的定位。《中国肿瘤外科杂志》目前由国家卫生健康委员会主管,其前身是《中国医学文摘》系列杂志18个分册之一的外科学分册，有30多年的办刊历史，并多次获得国家科技检索类期刊奖项。2009年，《中国医学文摘·外科学》成功更名为《中国肿瘤外科杂志》，是国内1000多种医学期刊（包括肿瘤学期刊）中唯一的肿瘤外科学领域期刊。江苏省医学情报研究所于2003年并入学校。

2016年，该刊获得了江苏省科协“科技精品期刊”的专项资助，同年荣获第八届江苏科技期刊“金马奖”。2017年荣获“中国医师协会优秀学术期刊”称号及中国抗癌协会“优秀论文组织奖”。2018年首次进入“中国科技核心期刊”序列，2019年复合影响因子持续上升，再次入选“中国科技核心期刊”。

《医药高职教育与现代护理》由原《国外医学卫生经济分册》（创刊于1984年）更名而来，于2018年1月正式出版发行。该刊主要介绍国内外医药卫生高等职业教育政策法规、研究动态和研究成果，报道国内外护理领域研究新技术、新动向、新成果。在江苏省内“医药高职教育”和“护理”两个领域实现创新。

聚人才营造浓厚学术氛围

身处医疗资源丰富、卫生高职教育力量雄厚的江苏，成为学校办刊得天独厚的地域优势，也是读者群和作者群的重要来源。

与此同时，强大的人才资源为学校办刊提供了源源不断的动力。以《中国肿瘤外科杂志》为例，其编委会成员分布于全国多个省份，均为肿瘤外科学科的领军人才、博士硕士生导师，保证了期刊的学术水平。目前，该刊拥有编委近百位，审稿人159位。

《中国肿瘤外科杂志》第一主编现任南京医科大学第一附属医院（江苏省人民医院）院长、南京医科大学副校长，在肿瘤外科尤其是乳腺外科方面有很深的造诣，获得过江苏省科技进步一等奖，直接参与期刊的整体策划、组稿，并参加每期定稿会。第二主编现任江苏卫生健康职业学院党委书记，是江苏省著名中医药专家、教授、博导，长期致力于疑难杂症以及肿瘤的中医诊疗研究，在期刊建设和发展上给予全方位支持。

作为办刊的主力军，编辑团队中的每一位成员既是医学或相关专业出身，又具备编辑出版专业资格证书，他们坚持常年主动约稿，精心组织专题策划，认真对待每篇来稿，使之达到高水平学术期刊要求。

近几年，学校学术科研成果显著，也在校园里营造了浓厚的学术氛围。目前，学校在高层次的国家重点基础研究发展计划（973计划）、国家自然科学、省自然科学、省社会科学基金项目、江苏省“六大人才高峰”高层次人才资助项目、江苏省人才办政策研究软课题社科研究（人才发展）项目上均有建树，获得多项全国、省级中医药科技进步奖以及发明专利、实用新型专利等。特别是中央财政资助专业、省级品牌专业、重点专业群、国家“十二五”规划教材、省级精品教材成果丰硕。

共繁荣办学进入良性循环

在高标准打造两刊的过程中，学校发展产生了一系列“化学反应”。一个突出的变化是，期刊为学院教学科研提供了更广阔的学术交流平台。

学校在学科、专业方面都有自己的特色学科和优势，在期刊发展过程中通过教师向其他知名教师、专家约稿，增加稿件的来源，建设一流的学术交流平台，从而带动学校的科研水平发展，提高学校的总体竞争力。

在此基础上，期刊推动了学校科技成果转化。期刊运营过程中编辑部会主动策划栏目，对科研成果进行展示，实现学院教育科研成果向生产力的转化，从而有力地推动学院的发展。

此外，期刊还为培养学院的科研新秀提供了土壤。刊登的高水平学术论文，一方面给青年学者进行科学研究树立了榜样，另一方面能够直接、有效地开阔青年学者的学术视野。

这一系列“化学反应”下，两刊既成了学校的“金招牌”，也使学校的发展形成良性循环：学校通过办刊、为科技文化建设服务，提高了影响力，获得更多支持，办学水平不断提升，而学校的发展又为期刊建设赋能。

未来期刊建设将继续围绕热点、难点策划专题，不断提高权威性、可读性和专业影响力。努力提升包括影响因子、被引频次、影响力指数等核心指标，进一步扩大期刊的学术影响力，保有并扩大品牌宣传效应。学校将抓住这一良好契机，走出一条抢抓机遇、敢于争先的发展之路，实现办学和办刊的共同繁荣。

(责编：何淼、熊旭)