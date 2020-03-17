安徽农业大学线上组群帮学生创客渡难关

“没想到宅在家里也能接受创业培训，这种教学方式很贴合实际。”安徽农业大学2019级动物科学专业学生林伟锽终于松了一口气。

结合所学专业知识，林伟锽本想利用寒假备战学校创业大赛，但撰写项目申报书时遇到困难，财务相关内容更让他束手无策。“因为疫情推迟开学，得不到系统指导，真是干着急”。

“2月15日，我看到校团委发布通知，组建学生创客教育群，就迅速进了群。”群里有创业课程资源和比赛辅导培训，林伟锽跟学了《商业计划书撰写培训》，还找到了来自不同专业的创业小伙伴。

受疫情影响，一些在校学生创业者由于项目刚起步，难免受到损失。近日，安徽农业大学启动疫情期间大学生创客空间线上服务工作，通过“一对一”问询、课程辅导、创业导师在线答疑、交流分享等形式，努力将疫情对创业团队的影响降至最低。相关通知发布当晚，创客教育群就吸引近千名学生加入。

土地资源与管理专业学生易德权去年7月成立一家花坊园艺公司，并申请入驻校创客空间。同时，他在校外租有门面房和冷库，主要经营鲜切花及观赏植物，半年来，公司发展逐步步入正轨。

“即将进入花卉行业黄金季节，但受疫情影响，公司两个店面都被迫暂时关闭，租金及员工工资要正常支付，再加上店面房租、恒温冷库电费，每天亏损平均400元，这对我来说不是一笔小数目。”正发愁时，他接到校团委老师电话。电话那头，不仅给予安慰和鼓励，而且耐心询问易德权的诉求。

“在老师指导下，团队提交了减免创客空间管理运营费用的申请。他们还建议我在线上发展客户。”易德权介绍，自己目前正积极联系云南的花卉供应商。疫情结束后，打算结合专业优势打造高科技园艺产品，增强核心竞争力。

像易德权这样“待拯救”的学生创客还有很多。眼下，他们虽宅在家里，但可以在创客教育群里学习创业案例剖析、历年创业比赛归纳等“干货”，群里还会不定期来几场“头脑风暴”，兴趣相投的学生则会单独再建群。该校2018级动物医学专业学生钟富超也是受益者。

去年这个时候，钟富超就在图书馆、寝室“连轴转”，确定创业思路并修改策划，但因经验不足和项目不成熟，他在创业比赛中遭遇了失败。今年，因为疫情，他的“复仇”计划又被打乱。

“机缘巧合，我在创客群里看到几位同系学长，经了解，他们正做一个与我们专业相关的项目——中兽药在养殖服务中的推广。项目主打安全、绿色、无抗等优势，通过互联网搭建中兽药种植户与畜禽养殖户的‘桥梁’……这些理念吸引了我，在多次交流后，我加入了该团队。”他介绍道。

“学长和老师的很多话‘点醒’了我，光自己‘蛮干’效果有限，大伙一起容易‘碰’出新的思路和火花。”钟富超表示，开学后，这支刚刚扩充的团队将线下“碰头”，将计划付诸行动。

据不完全统计，连日来，该校已有近20支创客团队通过线上交流，调整、完善了创业思路和目标。

记者 王海涵 王磊

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