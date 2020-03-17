30万人“云游高校”

“好久不见，甚是想念”“我想看看食堂”“直播里听到了学校的虫鸣”“猫咪瘦了”“想念苏州的春天”……3月11日，淘宝的“隐藏直播间”里，超过30万人“云游高校”，网友们在留言区向自己的学校表白。

这是由中青校媒、淘宝直播、中国大学生在线共同发起的“云游百校”活动第一季。当天中午11点，同济大学、苏州大学、浙江海洋大学、浙江水利水电学院、宁波诺丁汉大学、集美大学、中国石油大学（华东）、临沂大学、河南理工大学、湖南农业大学、华南师范大学、吉林大学珠海学院12所学校，同时发起直播，留校的教师或学生“变身”主播，带大家一睹校园春景。

点进各高校直播间，可以聆听主播介绍校园历史文化。苏州大学的主播带大家参观了东吴大学时期的历史建筑；集美大学的主播去了同学们心心念念的食堂；宁波诺丁汉大学的主播邀请了留校的商学院院长、教授马丁·洛克特和人文与社科学院院长、教授任格雷出镜，问候在家学习的同学们；同济大学的主播不仅前往樱花大道，还隔空“比心”武汉大学，期待连麦赏樱。

直播间也发生了有趣的“串门”，苏州大学打趣同济大学两个校区距离很远，“走路前往另一个校区要花一整天”； 河南理工大学和浙江水利水电学院在直播间突然PK点赞数，最终河南理工大学取胜，该直播间的网友为学校点了超过202万个“爱心”。

当天，观看直播的网友中，有大学在校生、毕业生，也有高中生、学生家长等，他们除了欣赏校园美景，也在留言区诉说心声。“可不可以直播猪脚饭”“不敢信，我竟然在想学校门口这棵树了”。还有一些毕业已久的校友来到母校直播间，跟着镜头重温自己的青春时光，他们留言“好久不见”。留言区成了网友们的表白区，浙江海洋大学的直播间里，新老校友们刷起了校训；吉林大学珠海学院的直播进行到一半，天降大雨，网友纷纷留言“请主播老师先去避雨”……此外，还有高中生的家长来到直播间，为即将高考的子女留下祝福。

“第一次直播校园，下次活动我们要去老校区直播。”活动结束后，集美大学的一位教师说道，湖南农业大学参与直播的教师也在朋友圈表示“疫情过后，我们（直播间）再约”。“云游百校”活动还将继续开展，主办方将带领更多网友“云游高校”。

记者 范雪

(责编：何淼、熊旭)