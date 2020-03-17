“在新冠肺炎疫情防控斗争中，你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”

习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信，对新时代的中国青年深情点赞，同时提出殷切期望。

习近平总书记的回信极大激励了北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员和青年，他们一致表示，决不辜负习近平总书记的希望和重托，进一步坚定信心，坚守岗位，坚持到底，“努力在为人民服务中茁壮成长”，“让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花”。

“武汉的经历让我的青春更有意义！”

“很意外，也很激动！”在北京大学援鄂医疗队北医三院分队驻地见到王奔，他一脸兴奋。3月10日，在疫情防控的关键时刻，习近平总书记亲临武汉一线，充分肯定了医务人员在此次疫情防控中做出的重大贡献。北医三院两位“90后”临时党支部书记王奔和吴超深受鼓舞，3月11日，他们代表北京大学三家附属医院援鄂医疗队34名“90后”党员给习近平总书记写了一封信。

“没想到总书记这么快给我们回信了！”王奔说，他们在信中汇报了北大援鄂医疗队在前线的工作，表达了“90后”不怕吃苦、不怕牺牲的坚定信心。“现在是战疫的关键时刻，请总书记放心，我们一定发挥党员的先锋模范作用，贡献‘90后’的青春力量！”王奔说。

“总书记在回信中说‘让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花’，这句话很激励我。”1997年出生的北医三院心脏外科监护室护士刘金鹏是北大医疗队最小的队员，作为一名党员，他1月26日就请缨来到武汉前线，一直奋战在ICU病房。插管、吸痰这些又苦又累又有风险的活儿，他都抢着干。2月4日生日那天，他也是在病房度过的。“我今年23岁，武汉的经历让我的青春更有意义！”刘金鹏说。

“总书记一直在关心着我们，信中每一句话都蕴含着无穷力量，让我备受鼓舞！”1995年出生的北京大学第一医院护士宋彦龙是一名入党积极分子，来武汉前一天，他把自己的微信头像换成了夜空中露出一个金色笑脸的图片，给自己加油打气，“作为青年一代，我一定牢记总书记嘱托，不负党和人民厚望，冲锋在前，勇挑重担，为战疫贡献自己最大的力量！”

“总书记的回信让我备感温暖，也备受鼓舞！”北京大学人民医院护士吴文芳说，自己是一名有着10年党龄的党员，参与抗疫是义不容辞的责任，也是自己青春时光里最宝贵的一段经历。“我感受到了武汉人民的爱心，体会到了患者的感激和信任，经历的一点一滴都让自己深受感动。”吴文芳说。

“总书记的回信，让我这个‘90后’感到很自豪！”1991年出生的北医三院消化科医生陆洁平说，“这段时间以来，我在战疫前线学到了很多、成长了很多，将来一定会把在这里学到的不畏艰险、勇挑重担的精神带回工作岗位。”

“三十而立，我们立住了！”

“总书记在回信中对我们‘90后’抗疫工作的肯定，让我很受鼓舞。”北大医疗队队员、北医三院肾脏内科护士张洁说，以前社会上给“90后”贴了不少标签，但在这次疫情中，“90后”用自己的实际行动为自己正了名，“‘90后’真的长大了，以前我们被别人保护，现在我们可以保护别人了。”

叶红菊与张洁是同一批来武汉的“90后”。她说，在武汉前线，她最忘不了的是患者的眼神。有一次，病房里来了名70多岁的患者，老人患有脑梗，身体状况差，刚来时眼神里充满焦虑，频繁地按铃叫护士到跟前，叶红菊一点不嫌烦，每次都有叫必到、有求必应，还主动握着老人的手跟他说话，给他信心和力量。老人情绪逐渐缓和。有一次，叶红菊又拉着老人的手跟他说话，这时，老人费力地用左手拽起自己偏瘫的右手，双手抱在胸前晃动，叶红菊这才发现，原来老人是在向她作揖感谢，叶红菊眼泪顿时涌了出来。

“被患者需要，是一种幸福，更是一种责任。我们不再是孩子了，我们肩上的责任很重。”叶红菊说，“人们都说三十而立，最大的‘90后’今年已经30岁了，三十而立，我们立住了！”

“‘90后’真的成长起来了，可以挑大梁了！”北医三院医疗队临时党总支书记、北医三院感染管理科副主任袁晓宁说，北医三院医疗队137人中，有75名“90后”，20名“90后”党员。“这次大家重新认识了‘90后’，他们不是过去人们所说的‘娇滴滴’，他们不怕吃苦，不怕牺牲，他们就是战士！”

“总书记在回信中对我们年轻人十分关心，我很感动。”1990年出生的北京大学人民医院护师李嘉茵在武汉火线入党。来武汉前，李嘉茵是一名新生儿科护师。到武汉后，由于护理的对象不同，她一开始在岗位上不太适应。但通过学习，她在很短的时间内就掌握了危重症患者的护理工作，很快成长为一名重症护士。“我们一定会按照总书记的要求，不断学习，增强自己的本领，救治更多的患者。”她说。

北京大学第一医院感染科“90后”医师钱建丹也在前线火线入了党。在武汉近40天的抗疫工作中，她感到自己“再一次近距离地、直观地感受到党员的先锋模范作用”。她说，“能够在战疫一线火线入党，我感到无比光荣！”

“总书记的回信极大地鼓舞了我！”1990年出生的北京大学人民医院创伤中心主治医生刘中砥说，自己在做的都是很普通的救治工作，能得到总书记的认可和鼓励，非常高兴和自豪。“在接下来的抗疫斗争中，我要继续保持昂扬斗志，不战胜疫情，决不收兵！”

“哪里需要我们，就到哪里去！”

“总书记在回信中说，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！作为‘90后’，我非常受激励！”北京大学第一医院援鄂抗疫医疗队临时团支部书记郭新月说，“90后”朝气蓬勃、思维活跃，在病房里给患者带来很多欢乐。

“挺住！”“别怕，我们能行！”为了鼓励患者，北大医疗队成员、北医三院妇产科护士崔男和“90后”小伙伴们一起把想对患者说的话写下来贴在墙上，她们还为治愈的患者自制贺卡，祝贺他们出院，让患者很感动。现在武汉的情况已经逐步好转，崔男和小伙伴们除了完成日常治疗工作，更加关注病人的心理状态。“我们大家一起奉献自己的青春力量，早日打赢这场武汉保卫战，共同迎来胜利！”崔男说。

吴超是北医三院神经外科医生，他们负责的病区有51名患者，通过治疗，70%以上已经治愈，目前还有10多名重症和危重症患者。“总书记的回信坚定了我们继续战斗的信心和决心！我们会再接再厉，坚持到底，一直到全面胜利！”

“总书记在回信中指出，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。这句话让我内心久久不能平静。”北京大学援鄂医疗队队员、北京大学人民医院住院医生郭辅政说，“武汉疫情还未结束，我将服从组织安排，毫不放松，不断学习临床知识和本领，成为一名优秀的医生，救治更多的患者。”

“总书记在回信中对我们提出了殷切希望，我们一定要认真思考如何落实。”北京大学第一医院消化内科主治医师董锦沛说，自己以前一直在大医院工作，那里医疗条件好、医疗资源丰富。“这次在武汉的战疫经历，促使我思考如何在紧急情况下、在资源紧缺的条件下进行诊疗工作。”

“我虽然是一名入党积极分子，但我已经开始以党员标准要求自己。”北京大学援鄂医疗队队员、北京大学人民医院护师张静说，“这也让我们觉得身上的责任更重了，我们要肩负这种责任感和使命感，继续努力工作，为国家贡献我们青年一代的力量！”

“请总书记放心，我们一定会鼓足干劲，继续战斗，不获全胜决不收兵！”“90后”党员、北医三院普外科医生张水生说，“武汉的经历是弥足珍贵的人生经历，我们一定会倍加珍惜。将来，我们还要继续在救死扶伤的岗位上拼搏奋战，哪里需要我们，就到哪里去！”

（本报记者汪晓东、李昌禹、申少铁、吴姗、郑薛飞腾）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 04 版）

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