武大的赏樱三年之约，胜于樱花的五彩缤纷

武汉有樱花，以武汉大学樱花多而最美。往昔每年的三四月间，树连树，花连花，市民蜂拥而至，慕名前来赏樱者，人满为患。人在花中游，如坠花海里。到武汉大学看樱花成了响当当的旅游品牌。

眼下这个樱花季，游人如织的盛况难寻，冷清之至。因为这场疫情，武汉大学在做出了樱花开放期间校园封闭管理安排的同时，适时开放了网络“云赏樱”通道。

日前，武汉大学的党委书记和校长联名致信全体援鄂医疗队员，向42000余位医护人员发出赏樱的邀请。他们在亲笔署名的邀请信里真诚地说，“一个多月来，你们日夜奋战在抗疫斗争的第一线，用血肉之躯和精诚之医帮助我们筑起了疫情防治的坚固防线……你们用自己的行动生动彰显了医者仁心，托起了无数生命的希望，传递了人间最美的大爱。你们的恩情，珞珈山一定永远铭记！”

这封邀请信的字里行间情真意切。“我们了解到有不少援鄂医疗队员希望在离汉前能到武汉大学看樱花，因疫情防控的原因，今年我们很抱歉难以满足大家的愿望。在此，我们向全体援鄂医疗队员发出诚挚邀请：明年3月樱花开放时，邀请你们和家人一起到武汉大学看樱花！我们将从明年开始，连续三年为援鄂医疗队员以及湖北省疫情防治一线医护人员和家人开设免预约赏樱绿色通道，并尽可能为你们提供好赏樱服务”。

齐心战“疫”，决胜2020！相约赏樱，聚首2021—2023！

《诗经》云，“投我以木桃，报之以琼瑶。匪报也，永以为好也！ ”相约赏樱，表达了武大师生对援鄂医疗人员的感恩回报之情。这一封发向未来的邀请信，洋溢着武大师生尽己所能，与所有医护人员同气连枝、同情相成的绵绵温情。

这封信，传递的是知恩感恩、心手相牵，唤起的是并肩战斗，共情共鸣，连接起的是相亲相爱，点燃的是战胜疫情的信心信念。这封信，闪耀着守望相助、投桃报李、风雨同当的手足情谊和骨肉情深。

是啊，任谁都无法料想也不愿想象，2020年1月至今，武汉爆发了这场新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。风雨袭来，疫情肆虐之时，千万武汉人民挺住了，识大体、顾大局的武汉市民，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，作出了重大贡献，让全国全世界看到了武汉人民的坚韧不拔、高风亮节。武汉不愧是英雄的城市，武汉人民过去是现在依然是英雄的人民。

更为可敬可佩的是，在这场严峻斗争中，全国一盘棋、一条心、一根绳、一股劲，驰援武汉争先恐后，有钱出钱、有力出力，各显神通，何计得失代价？数不清的党员、干部冲锋在前、英勇奋战，数以万计的医务工作者白衣执甲、义无反顾、逆行出征，哪有艰险冲在前的人民解放军指战员闻令即动、勇挑重担，千百万社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者不惧风雨、坚守一线，广大群众众志成城、踊跃参与、经受考验……万众一心、大爱无疆、共克时艰的中国力量，这边风景独好！

急难有情，情有馀兮！当下，成千上万名医护人员依然继续战斗着，不胜不休。2月2日就出征抵达武汉救援的山东大学齐鲁医院主任医师、博士生导师曲仪庆，前不久登上“2月份山东好人榜”、被评为全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人。此时的他正以山东省第三批援助湖北医疗队队长、医师组组长的身份，跟战友们继续奋战在抗疫前线，用自己的身躯抵挡着病魔；尽管闻不到樱花的芳香，看不到樱花的缤纷，但在他们的心底都有着一个心愿：再来武汉，不是穿着防护服，戴着护目镜和口罩，而是休闲地在街头漫步，不放过每一处美景！

相逢或许会晚，胜利注定相逢。

三年之约，温润人心，以心换心，心向美好，使人坚韧，彰显的是有难同当，共迎风雨的真心真意，真情真诚。正所谓爱出者爱返，福往者福来。

三年之约，情意满怀，患难情真，彰显的是有难同当、风雨砥砺的真心勇气，寄托着每一位抗疫者对“家人闲坐、灯火可亲”好日子的期盼憧憬。

“滴水之恩涌泉相报”。

疫中有情，疫中见义。这一份三年之约，代表着武汉大学师生的真心，何尝不是所有湖北人、武汉人的实意？

江南无所有，聊赠一枝春。武大人的这一份诚心，危难之际勇入荆楚的所有医护人员值得拥有；武大人的这一份诚意，胜于樱花的美丽，会让每一位“白衣战士”忘记所有的艰辛。

“疫”终有竟时，赏樱待来年。

待到再度春水初生、春林初盛时节，当明年的樱花烂漫时，愿每一位“光明的使者、希望的使者、最美的天使、真正的英雄”在武汉大学徜徉花海，流连忘返。

（作者系山东财经大学党委宣传部部长）

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