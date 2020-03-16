“美国大学学分先修直通车”课程 为国际学生提供留学“双重保障”

13日，教育机构SHORELIGHT以在线直播的形式正式发布“美国大学学分先修直通车”课程。据了解，直通车是国内首个提供以线上授课的方式获取美国大学本科学分的课程。直通车的创新设计为国际学生提供留学“双重保障”，课程支持因新型冠状病毒COVID-19疫情影响而暂时无法赴美的国际学生足不出户即可高中毕业后顺利衔接美国大学课程。

美国大学学分先修直通车课程为国际学生提供实时同步教学，并根据学生英语水平可选多样化的升读路径。麻省大学波士顿的教师从最先进的数字化教室为学生授课。教室配备智能白板、学生视频会议等线上教学工具，再配合教师主导的直播讨论、中英双语助学支持和建议指导。

SHORELIGHT 全球首席执行官及联合创始人Tom Dretler 表示："美国大学学分先修直通车是将美国大学资源直接带给国际学生的一项创新。直通车课程相较传统的在线教学模式更为智能，不仅让国际学生得以在全球各地按时开启美国大学的学习计划，也通过智慧课堂科技和本地化服务复刻真实的美国大学校园氛围，为国际学生带来犹如身临其境般的沉浸式学习体验。此外，直通车的问世有效应对了诸如COVID-19疫情影响等挑战，充分缓解了学生及其家庭面临额外的留学时间成本和经济成本时可能产生的焦虑。”

来自中国哈尔滨的Liu Zengtai是2020年中国第一个拿到美国大学学分先修直通车和美国奥本大学双录取的中国学生，他说："我在申请美国大学的同时选择申请直通车，申请通过后就能获得美国大学和直通车的双录取。这样我可以选择在国内修完直通车课程，拿到通识课程学分，再去奥本大学完成剩下的本科学位学习。现在看来，选择直通车课程，就不用担心因为疫情无法顺利入学的问题，这对我而言无疑是一份安全和保障。”对于有计划未来在美国大学学习的中国学生，最早在高二即能申请直通车课程，完成直通车课程学习后，根据考试结果可无缝衔接美国大学大一下学期或者大二课程，直至完成本科学位学习。

据悉，此次正式发布的美国大学学分先修直通车，是为留美中国学生开通的“无障碍”教育直通车，让学生们可以随时随地智能化地完成学业，为美国高等教育装上数字化升级的“翅膀”，全方位推动留学教育智能时代的创新与变革。

(责编：郝孟佳、熊旭)