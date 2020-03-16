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北京物资学院马克思主义学院 围绕疫情防控打造更优质的思政课

2020年03月16日17:26  
 

“同学们，我们每天会被抗击疫情的新闻和身边的切身经历所感动，请大家在全面了解举国抗‘疫’的基础上，选取和剖析相关事例，弘扬正能量；或紧扣疫情防控，从思想政治教育、生态文明建设、制度优势、国家治理体系和治理能力现代化等视角撰写一篇主题论文。”这是北京物资学院马克思主义学院对所授课班级1500多名学生的要求。北京物资学院马克思主义学院按照教育部“停课不停教、停课不停学”的工作要求，精心组织，统筹推进疫情防控期间思政课教学组织工作，将抗疫与思政课相结合，积极启发学生思考，引导学生正向发展，推动思政课堂更加鲜活。

应对疫情，北京物资学院马克思主义学院全力做好网络教学的各项准备工作。及早成立新学期教学运行保障小组和教学运行督导小组，多次召开课程负责人视频会议，研究如何在教学内容和教学技巧上全面适应网络教学。探讨开展案例教学，讲好疫情防控阻击战中的中国故事，对学生做好爱国主义教育、生命教育、社会责任感教育等，并制定针对性的实践教学实施方案。建立授课班级学生的微信群，提前教学演练，排查问题，制定相应的线上课堂、线上会议、微信群等多套应急方案，为“开学第一课”做好充分准备。

北京物资学院马克思主义学院自2月24日正式开始线上教学。线上教学中，师生虽然不能见面，但网络连着你我他，仍然可以让师生碰撞出思想的火花。同学们认真听课，积极思考。课后学生反馈说：网络偶尔有些卡顿，但并不影响老师条理清晰的讲解，让我们仿佛回到了北京物资学院的教室；大家积极互动，比起日常的课堂甚至更能激发我们的投入；老师让我们分享和写下疫情中的感人事例，与时代同步，让我们的获得感更强，感谢老师们如此用心的精心设计和辛苦付出！

面对严峻的疫情防控形势和复杂的网络舆论环境，北京物资学院马克思主义学院的教师牢记教书育人、守土有责的使命，组稿“疫情、舆情、心情……怎么看、怎么办？——马院师说”系列文章。“我们坚信在中国共产党的坚强领导下，一定能打赢这场疫情防控阻击战”，“马院师说”系列文章向全校师生传递了战胜疫情的坚定信心，引导大家要消除焦虑、恐惧心理，自觉做到不信谣、不传谣；要坚决杜绝麻痹松懈心理，疫情远未结束，实质性“拐点”尚未到来；要学生提高网络学习的时效性，做到学有所乐、学有所思、学有所得；要充分认识到中国抗“疫”彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的根本优势。

北京物资学院马克思主义学院联合党委学生工作部，周密组织全体学生认真收看市委教育工委、北京高校思政课高精尖创新中心、“学习强国”学习平台联合推出的“在经历中学习——疫情防控”系列公开课和教育部推出的“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”。北京物资学院马克思主义学院将继续用好当前疫情防控鲜活素材，引导学生正确认识当前形势，帮助青年学生从情感认识升为理性思考，让疫情防控的生动实践变成鲜活的社会大课堂，努力将思想政治理论课的教学优势转化为支持防疫斗争的实践力量。

来源：北京物资学院马克思主义学院

(责编：郝孟佳、熊旭)
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