中国传媒大学校长廖祥忠：勇当艺考改革排头兵 今年计划招生843人

中国传媒大学校长廖祥忠

人民网北京3月16日电 “艺术类招生考试改革作为高考改革的重要组成部分，教育部高度重视，社会高度关注，考生高度期待。”近日，中国传媒大学校长廖祥忠表示，2020年，中国传媒大学在总结近年来改革探索成功经验基础上，在教育部的大力支持和指导下，全面启动艺术类招生考试改革，取得了良好成效。

据悉，本次艺考改革包括四点。第一，初试（文化素养基础测试）只考“文史哲”科目。2019年艺考改革，在传统的“语数英”考试科目基础上，首次增加“文史哲”类别，允许考生自主选择考试类别。2020年进一步加大改革力度，初试调整为只考“文史哲”科目。通过调整，有效避免初试内容与高考高度重叠，进一步明确考试导向，引导考生更加重视人文素养的养成，增强考生的传统文化功底。

第二，全面实施优质生源“绿色通道”，创新拔尖人才选拔方式，让专业优异的考生能够脱颖而出。2019年艺考改革，初试阶段，首次允许戏剧影视美术设计、视觉传达设计（广告设计方向）等8个专业（含方向）的考生，在自愿前提下，可按要求提交作品。2020年进一步覆盖到全部23个艺术类专业，即允许每个专业考生都可自愿提交作品。

学校通过要求考生本人出镜、录制创作全过程、展示工程文件等方式保证作品真实性。对于提交的作品，学校组织专家团队评审作品，作品被评为“优秀”等级的考生，给予初试合格资格，让各个专业能力特别突出的考生都有机会进入复试环节，若复试考核成绩优异可入选“拔尖人才计划”。

2020年学校艺考招生计划是843人，通过绿色通道提交作品达到6760人次，被评为优、良等级的作品分别为332件和3227件，为拔尖人才的选拔打下了基础。开辟“绿色通道”，有效避免了过去单纯以考分高低评判考生素质优劣的局限性，有助于构建更加科学、客观、全面的生源质量评价体系。

第三，初试全部采用机考，实现数字化考试。2019年初试仍是沿袭传统的纸质试卷、纸上答题，2020年初试首次采用机考方式，考生全部通过计算机完成考试。实行机考，通过加密技术发送接收试题，每个考生的试题题序随机显示，有助于更好地保障试题安全，更好地防止作弊行为，也有利于阅卷教师更加客观公正地评阅试卷，保证公平性。机考方式大量节省纸质资源，有效免除了运输成本，适应了低碳、绿色、数字化的要求。

第四，初试考点覆盖全国绝大部分省市，认真落实教育部“以学生为本、为考生着想”的精神。初试在全国26个省级城市设立考点，基本实现了考生不出省就能参加考试的愿望。考点增多虽然增加了学校的成本和组织难度，但是方便了考生及家长，进一步减轻了他们的时间、精力和经济成本。

“艺考改革是难啃的硬骨头，存在着一定的社会风险，如果没有教育部学生司的担当和大力支持，没有各省市教育考试院的鼎力协助，改革不可能取得成功。”中国传媒大学校长廖祥忠表示，艺考改革得到了考生、家长及社会的高度认可。报考人数和初试参考率连创新高，考生质量明显提升。2020年的文化素养基础测试，从试卷设置难度看，考生能够得到60分就基本令人满意。但实际结果是，各专业进入复试的分数线普遍偏高，其中戏剧影视文学专业高达70分，因低分而饱受社会诟病的表演专业，也达到了60分，结果令人欣喜。

廖祥忠说，艺术类招生考试改革事关广大考生切身利益，是一项政策性极强的工作。中国传媒大学作为传媒高等教育的排头兵，承担着培养优秀艺术教育者、创作者、研究者和传播者的责任，更愿意先行先试，以艺术类招生考试改革为抓手，更好地落实“以本为本”，提高艺术类人才培养质量；也为进一步深化我国高等教育招生考试改革、特别是艺术类招生考试改革进行探索，做出贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)