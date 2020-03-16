清华大学与湖北高校联合启动在线大型招聘会

人民网北京3月16日电 今天，清华大学、湖北高校联合在线大型招聘会启动仪式在多地同时在线举行。清华大学校长邱勇、武汉大学校长窦贤康、华中科技大学校长李元元、武汉市人民政府副市长徐洪兰、中国建筑集团有限公司党组副书记郑学选、中兴通讯股份有限公司执行董事顾军营等嘉宾作为校方、用人地域及用人单位的三方代表出席了启动仪式。

据了解，为助力“战疫”，清华大学携手武汉市人才服务中心，专门设立了湖北武汉的地域类招聘专区，吸引25家在汉企事业单位，主体面向湖北及有意愿赴湖北工作的毕业生开展招聘，以这样一种特殊的方式支持湖北地区的用人单位和毕业生。

据悉，本次联合在线大型招聘会为期一周，从3月16日至20日，分为3个专场（清华校友企业、综合类企事业单位专场；武汉、各地域、国际类企事业单位专场；国防军工单位、高校及科研院所专场）和8个专区（清华校友企业专区；综合类企事业单位专区；武汉地区专区；地域专区；国际及港澳台学生专区；“一带一路”及国际业务单位专区；国防军工单位专区；高校及科研单位专区），共吸引中国兵器工业集团、中国工程物理研究院、北京三快在线科技有限公司（美团）、长江存储科技有限责任公司等600余家用人单位参会，用人单位数较去年增长近一倍。

清华大学、湖北高校及全国高校的毕业生均可以通过清华就业网、湖北高校就业网络联盟浏览招聘信息、在线投递简历，清华和湖北高校的毕业生可在指定时间段与用人单位实现在线互动交流。

本次大型招聘会是清华第一次举办线上大型招聘会，同时也是第一次与武大、华科以及整个湖北高校联合举办大型招聘会。启动仪式后，用人单位进行了线上招聘宣讲。

(责编：何淼、熊旭)