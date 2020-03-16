85后辅导员玩转互联网 “云服务”195名毕业生

一头是两个孩子，一个1岁半、一个5岁；另一头是195名本科毕业生，他们正处在人生的重要关口，有的在准备考研复试，有的要找工作，有的要出国留学。一个多月来，华中师范大学85后辅导员王璐的手机每天保持24小时畅通，睡觉“都不敢睡得太死”。

因为疫情，不少高校延迟开学，远在各地的学生被困家乡，毕业生们只能通过网络求职面试找工作，但王璐却让华中师大美术学院195名学生的毕业之路温暖如初。

疫情暴发前，王璐一家人正在宜昌老家准备过年。1月23日，武汉“封城”，丈夫所在的中建三局总承包公司是火神山医院主要承建单位，不久就接到通知：需要立即回去支援。拿着紧急调令，2月1日一早，夫妻俩带着孩子直奔武汉。

“2月2日至9日我老公在火神山项目现场，2月10日至24日在家隔离14天。这期间一日三餐前期靠年前储备，后期靠社区团购，物业送上门。必须得亲自下厨，照顾俩娃吃饭，隔离期间给老公送饭，这样才能安心。”王璐说道。

面对疫情，王璐在工作上早有准备。防控之初，她就选拔了30名学生骨干、学生党员，设立就业信息员、党员联络人、班级联络人，通过微信、QQ群、逐一排查，落实健康日报告，不漏一人。

“封城”之前，王璐负责的195名本科毕业生已经离校，其中湖北籍学生53人，在武汉市区的有33人。在排查过程中，她了解到武汉市有一位女学生的父亲确诊感染，家庭经济较为困难，参考学校在疫情期间针对家庭困难学生的帮扶政策，王璐帮她申请了1000元专项补助。

为了稳定学生思想，她编撰《致2020届毕业生的一封信》，分析疫情时期就业形势；开展“抗疫不缺席、成长不延期”线上主题班会，进行线上直播。

在信中，王璐写道：“你们依然是在什么环境下都能生根发芽、有朝气、有福气的‘石榴’们。近四年来，你们的成长，我都看在眼里，喜在心里……让我们共同努力，不让大学的最后阶段留下遗憾。”

考虑到疫情对毕业生升学、毕业、找工作会产生影响，她组织发布“云问卷”，对毕业生毕业意向进行全面调查。同时分别成立“考研”“教师”“企业”“创新创业”“留学”等五个线上小分队，建立相应QQ群、微信群，让同学们按需加入。每个小分队设立1至2名信息员，定期发布相关信息。

毕业生中已经“保研”的有11人，正在准备“考研、留学”的有33人，王璐为此专门设置了学习小组，指定组长监督大家每天在群内打卡上报学习情况。考研成绩公布后，她第一时间摸排考研同学成绩，并建立重点帮扶台账，因人施策，精准帮扶。

美术学院专业特殊，学生就业大多选择教师或者进入企业，有62名毕业生已经在去年求职中签约成功。王璐组建“教师”和“企业”求职小分队，为今年有求职需要的同学定向搜集就业信息，目前已发布招聘信息200余条。同时，王璐还邀请到9位不同专业的校友，为求职的同学进行面试和职业指导。

在“创新创业小分队”里，王璐积极开展“创客说”，邀请学院2位杰出校友开展创业报告会，组织毕业生与创业成功校友进行线上交流，为30名有意向创业的毕业生提供帮扶。

2016级环境艺术设计专业钟海洋是“企业求职小分队”的负责人，每天负责协助王璐从学校就业官网以及各大知名招聘网站上搜集信息，转发到群里。从大一到大四，王璐一直都担任他们班级的辅导员，在钟海洋看来，王璐特别亲切，“只要学生有需求，她都会尽心尽力”。

王璐是国家二级心理咨询师、高级生涯规划师，也是学校招就处咨询师。疫情期间，她还开设“璐姐云问诊”，每天晚上7点到9点进行线上“就业问诊”，帮助毕业生疏导疫情与就业带来的恐慌与焦虑情绪、修改简历。

“停课不停教，停课不停学，疫情对我们每个人来说都是一次大考，我们辅导员正是坐在考场里的主要考生，要考好。”这个从事辅导员工作九年的85后说，“对待每一位学生，都像对待自己的孩子一样。”

党波涛 胡林 记者 雷宇

(责编：何淼、曹昆)