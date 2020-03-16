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电信诈骗黑手伸向线上新学期

2020年03月16日08:34  来源：中国青年报
 

　　今年43岁的浙江天台人张永（化名）被骗了，骗子是孩子的“班主任”。

　　最近受疫情影响，张永的孩子在家上网课。前不久，微信家长群内“班主任”发通知：网课效果有限，将在开学后办一个“晚托班”进行补习，要求每位家长微信转账1300元。此前学校曾明确表示，任何要求家长在网上缴费都是假的，任何费用都要去学校缴纳。

　　为此，张永还特地打电话向老师求证。不巧的是，那天老师的电话没打通，而家长群里也没人澄清。“1300元也不算多，我就直接转账了。”后来，张永发现自己被骗了：此“班主任”并非孩子真正的班主任，而是不法分子在微信家长群内“冒名顶替”的。

　　张永的遭遇并非个案。疫情期间，教育部门要求各地“将线下课程转移到线上”，做到“停课不停学”。各地学校与教育机构纷纷展开网上教学，一些不法分子也在寻找可乘之机。他们通过QQ、微信群搜索关键词“家长群”，以学生家长身份潜伏到班级群中，随后把昵称和头像都改得和老师一致，冒充老师，通过发布“交学费”“交资料费”等通知骗取钱财。

　　“老师发的还能是假的吗？”

　　“老师发的还能是假的吗？家长跟老师很熟，平时接孩子都能碰到。凭心而论，现在只要关系到孩子，群里老师一说要交钱，咱家长肯定立刻给交上啊，而且当时催得又急，只好赶紧交了。”谈起被骗经历，安徽人周术（化名）说。

　　周术在江苏常州打工，孩子在常州上幼儿园大班。2月11日，像往常一样，周术在家做家务，孩子在看动画片。“当时群里新加进来两个家长，谁也没在意。其中一位家长叫‘小雨妈妈’。”

　　下午4点左右，刘老师提醒家长将孩子学“系鞋带”的视频传到群里——这是孩子们近期的家庭作业。

　　20分钟之后，“刘老师”再次发布了信息：“各位家长大家好：接上级通知，现开始收取幼儿园学费3820元。统一二维码缴费后截图发群里，由老师统一凭支付截图登记名字上报！感谢家长的配合与支持！”

　　周术当时有些疑惑：往常学校都是在微信群发消息，清楚地写着学费、生活费各多少，让家长去学校缴纳。“不过今年因为疫情，学校提醒我们不要聚集，在网上缴费也有可能。”周术说：“去年学费是3600元，从小班到现在，学费每年都在涨，多了200元，我们也觉得很正常。”

　　刘老师让家长交作业和“刘老师”让家长缴费的两个通知前后相差不过20分钟，周术认为：“微信群是老师建的，老师也在群里。如果是骗子，肯定立刻就被发现了。”

　　扫码后，周术发现收款方是一个名为“郑州市金水区云龙电子产品商行”的商户。这个河南的账号再次引起周术怀疑。她找丈夫商量，丈夫说：“反正迟早要交的，老师发的不会有问题。”

　　随后，在微信群里，陆续有几个家长交了钱，“刘老师”又一连发了好几遍通知，表示要统计，让家长尽快交钱。周术只好转账。

　　期间，有家长不放心河南收款方，直接给刘老师打电话确认，刘老师表示，从未发过通知。这位家长立刻通知群里其他家长：这是骗子，不要再转账。

　　而此时，假冒的“刘老师”还继续发消息，表示“我就是刘老师”。

　　“我当时还是不信，名字是老师的名字，群也是我们的班级群，怎么会是骗子呢？”周术说。过了好长时间，真的刘老师才站出来表示：自己之前一直在忙，没有看群消息，并强调学校没有发这个通知。

　　后来，家长们一起追溯才发现：当初进群的两位家长中的“小雨妈妈”，进群不久，就将昵称改为“大三班刘老师”，头像也换成真正刘老师的头像。

　　“骗子很嚣张，说报案了就让警察来查”

　　2月10日，在5岁女儿的幼儿园班级群里，29岁的苏州吴江人李琴（化名）收到了一条班主任“沈老师”的通知，要求交学费3700元。李琴一看，头像和昵称都是平常熟悉的沈老师的，就直接扫了二维码。让人奇怪的是，“沈老师”一连发了好几遍通知。

　　很快有家长感到异常，群里幼儿园另外一位老师也表示没接到幼儿园通知。可是“沈老师”一直在群里强调“没有被盗号”，“可以缴费，有任何事情我负责”。李琴提供的转账记录显示，收款方是一家名为“贺州市八步区国奥体育用品店”的商户。

　　后来联系上真的班主任、意识到自己被骗的家长就报了警。班主任帮忙搜索到该商户的具体信息，向两位家长提供了电话号码。当天，一位家长打电话过去。对方很嚣张，“说‘报案了，就让警察来查好了’，然后直接挂了电话。”李琴回忆。

　　2月12日，报警后第二天，一个来自广西梧州的陌生号码主动联系了李琴，表示只要她写一份声明，说明是因个人操作原因，误转了3700元钱到该公司账上，就可以退钱。

　　按照要求，李琴写了声明，也很快拿到了“退款”，只好去派出所撤了案。“骗子很‘聪明’，让我们写声明，他们就不用负法律责任了。”

　　江苏诺法律师事务所樊国民律师认为，本案中犯罪嫌疑人犯罪行为已实施完毕，犯罪嫌疑人应该依法承担相应的刑事责任。在非暴力型财产犯罪中，由于其侵犯的对象仅限于财产，退赃对恢复遭破坏的社会关系、弥补财产损失的作用明显。所以积极退赃行为，取得受害人谅解，虽然对定性不会产生影响，但是在量刑方面，会从宽处理。

　　尽管最后“有惊无险”，李琴还是反复叮嘱自己：“以后要转钱都要看清楚、问清楚，不能随随便便就转钱了。”

　　警惕特殊时期伸向家长的黑手

　　前不久，江苏检察机关发布消息称，经初步统计，目前，江苏省公安机关已立案涉及网课诈骗犯罪60件，涉及256名被害人，诈骗金额达37万余元。

　　江苏省苏州市吴江区人民检察院第一检察部检察官庄晶表示，此类案件是电信网络诈骗在疫情特殊时期产生的新类型，既有普通电信诈骗案件通过互联网跨区域作案隐蔽性强的特点，又有广撒网潜入班级群、家长群冒充老师容易得手，单笔数额小、受害人报案少的新特点，严重影响疫情防控期间的正常网络教学秩序。“由于单笔诈骗金额不高，部分受害人因为被骗金额小、被骗后难为情等原因没有报案”。

　　江苏省人民检察院第一检察部主任、二级高级检察官吴炘介绍，犯罪嫌疑人改头换面、转移阵地，将犯罪黑手伸向困守家中的学生和家长这一特殊群体，这类受害人群体人数多，涉案范围广。“这比平时的诈骗行为危害更严重、性质更恶劣，不仅直接造成财产损失，更加重了疫情防控期间学生和家长的焦虑不安情绪，扰乱了正常网络教学秩序和社会秩序。”

　　“疫情防控期间，家长、老师都需提高警惕，增强防范意识。”庄晶建议，针对教学机构来说，各类QQ群、微信群应有专人管理，设置入群验证，实行入群实名制，随时清理不相关的群成员。对家长来说，平时要多留意当地教育部门及学校的官网信息，在缴费前要通过多种方式，核实信息的真实性，不随意向陌生人账户汇款，特别注意不要扫来源不明的二维码付款。如遇到诈骗信息，一定要保存好聊天记录、转账记录等电子证据，并及时向公安机关报案，同时尽快提醒群内其他成员。

　　实习生 顾成琪 记者 李超

(责编：何淼、曹昆)
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