人民网>>教育>>滚动新闻

疫情让高三家长“花样变身”

2020年03月16日08:34  来源：中国青年报
 

新华社发

作为一名卖服装的个体户，家在南宁的肖妈妈没有想到自己有一天也会成为学校月考的“监考员”。不过，她的监考对象只有一人——高三在家备考的女儿肖晴。

疫情期间停课不停学，对于今年1000多万名高三考生来说，每天坐在电脑前听老师在线授课并不比在教室学习轻松。而考生的家长们除了要照顾子女的一日三餐，还要配合学校充当“叫早员”“辅导员”“监考员”等诸多角色。这段难得的亲密时光，让有的父母更了解孩子的学习状态，增进了亲子关系；也让有的父母为孩子的成绩波动而焦虑，盼望疫情赶紧过去。

终于有机会天天做孩子爱吃的东西了

肖晴在广西南宁市的一所私立高中就读。从2月1日起，高三年级线上开学，每天早晨8点至8点半是早读时间。老师会在班级群里随机点名，被点到名的学生要在QQ电话里开麦读书。

以前6点就要起床去学校，疫情期间肖晴每天可以多睡1个多小时。女儿起床后，肖妈妈便开始准备早餐，燕麦粥、面条、米粉、三明治等，天天都不重样。上午9点左右会有10分钟的课间休息，这时肖妈妈会把早餐送到肖晴房间，让女儿抓紧时间用餐。

和紧张复习的肖晴相比，肖妈妈觉得自己像个“闲人”，肖爸爸在外地做生意，她成天只能围着女儿打转。

2月17日，肖妈妈曾尝试返回服装市场开店，但一天下来，生意没有开张。同行中也有人试着开直播，在微信群卖衣服，但收效甚微。肖妈妈干脆给自己放了个长假。

由于学校封闭了，很多放在教室的复习资料无法取出。附近路口的文印店嗅到商机，春节期间就开门了。肖妈妈心疼女儿一整天都盯着屏幕，有空就去帮她打印一些试卷。

在云南省昆明市第十中学就读的高三学生李莹从2月17日起，每天早上8点30分就准时上网课。

李妈妈平时不用工作，孩子住校时，她一般睡到10点才起。自从李莹开始上网课后，为了让女儿多睡一会儿，李妈妈戒掉了晚上看小说的习惯，每天早上7点多就爬起来给女儿准备早餐。

李莹平日里很爱吃带卷儿的宽面条，“一天能吃上三顿，还嫌不够。”离家3公里外的大型超市才售卖这种面条。

疫情暴发后，昆明市暂停了部分公交线路，李妈妈没有电动车，家里的面条消耗量也比较快，每周她都得走上3公里去超市买，一个来回要近两小时。

“看到孩子吃得那么香，我就感到很满足。”李妈妈说，自从孩子上高中住校后，女儿喜欢赖床，在学校经常吃不上早饭，晚饭也时常不吃，整个人瘦了一大圈。但这次疫情，终于有机会让李妈妈天天给孩子准备早餐，做女儿爱吃的东西了。

家中开课让父母更了解孩子

张纯是河南省濮阳市油田第二高级中学的高三学生。2月2日起，全体高三学生便开始了线上课程。

和一些家庭不同的是，张纯的父母都是学校教师，张爸爸是初中教学主任，张妈妈是一名小学老师。“我家不是女儿被网课老师教，就是我们在网课里教其他孩子。”张爸爸笑着说。

每天早上6点左右，张纯一家便起床了。张纯准备早读，父母准备给孩子们上网课。“一开始，孩子心态上有点不适应，但我告诉她现在正是弯道超车的好时候，她也很快调整了过来。”张爸爸说。

上课时，张妈妈在书房里用电脑给学生教学，张爸爸在客厅指导学校老师的教学安排，张纯则在自己房间上课，互不干扰。

良好的家庭氛围也让张纯养成了自律的习惯，张爸爸不怎么监督女儿学习，“她目标感非常强，全年级1000多名学生，她可以排到二三十名”。

每天下午空闲时，张爸爸会带着女儿到小区楼下遛弯。由于张纯学业压力比较大，平常上学时，张爸爸没有很多机会和女儿交流，现在疫情期间，父女的交流反而多了，张纯还会主动跟爸爸聊起她梦想的大学，这让父亲觉得很满足。

家中开课，也使得肖晴的妈妈得以直接观察到女儿在课上的学习状态。有时女儿在房间上直播课，她就在客厅听，“听听她能不能回答出来，判断一下她是否在认真听课。”除了妈妈的“暗中监视”，学校老师也会在网上经常向学生提问，提问后还会在家长群里反馈，提醒家长监督。”让肖妈妈欣慰的是，肖晴自主提问和回答问题都很积极，还得到了老师的表扬。

前不久，高三年级进行了为期2天的线上月考。作为家中考试的监考人，肖妈妈按照要求拍了几张记录肖晴考试状态的照片后，就在一旁坐着，静音刷刷手机，时不时抬头看看。“上一次这样坐在女儿旁边看着她学习，大约是她小学时的事了。”肖妈妈感慨地说。

只有正常开学，一切才能回归正轨

山东烟台高三学生孙宇家住在镇上，妈妈是超市职员，爸爸是司机。孙妈妈工作的超市离家仅有几分钟路程，是疫情期间周边地区唯一一家未歇业的超市。整个假期孙妈妈边上班，边抽空照顾孩子的基本生活。

孙爸爸2月1日复工。“他是电厂拉煤的，不上班不行，他不拉煤那电厂不就停电了吗？”孙妈妈说。村里从2月15日下午开始封村，现在还没有解封，孙爸爸每天上班出入，都需要在村口做好登记。

谈起儿子的学习，孙宇妈妈连说了好几个“没法儿”。孙宇1月21日放假，原本应该1月31日开学，结果现在没开学。年后这段时间，孙宇都在家上网课。

在孙妈妈看来，比起在学校上课，网课效果相差甚远，有时网络平台不太通畅，上直播课卡得要命。而且在家自学需要高度自律，儿子短时间内还做不到这点。“有时下班回家，就看到他在房间用手机看小说，我说他，他会停下来，但我一走，他又玩起来了。”

孙宇的成绩在班里位居中上游，但上次模拟考试，名次一下后退了20名。成绩刚出来，老师就约孙妈妈谈话。她也跟儿子聊过，“可他自己都不怎么紧张，我们能怎么办？”

好在疫情并没有影响家里的收入：孙妈妈在超市的工作稳定，每月都是2000多元。孙爸爸的司机工作虽然有些波动，但也基本维持在相近水平。由于没放春假，孙妈妈每天还有30元的补贴。她现在最盼望的是疫情赶紧过去，学校快些开学。“只有正常开学，一切才能回归正轨。”（根据受访者要求，文中人物均为化名）

记者 谢洋 实习生 麦梦佳 朱倩

(责编：何淼、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved