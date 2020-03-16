手机“自由”了 自律or放纵

初二女孩瑞君最近盯着屏幕的时间有些长，除了每天的4节网课，她还会花很多时间在手机上：尝试别人推荐的手机软件、查看“学霸笔记”、在游戏网站上签到、查找各种攻略……

因为疫情，全国的中小学生都被憋在了家里，他们靠网课完成学习。不少家长抱怨：正常上学的日子还能控制孩子使用手机的时间，而在非常时期，孩子上网课、大块的时间需要打发、青春期的能量需要释放，这些因素叠加后，控制孩子使用手机变得更难了。

前不久，媒体的一则报道更是让不少中学生家长心神不安——春节假期多款热门游戏都出现了因大量玩家涌入而导致服务器卡顿甚至崩溃的现象。某款热门游戏的日活跃用户数量在1.2亿-1.5亿之间，再创历史新高。众所周知，这些用户中，有很大一部分是中学生。

瑞君的班主任最近在同学群里分享了一篇文章：一场疫情正在加速学生的分层，最上面一层的学生自律、有主见，最下面一层的学生贪图享乐放纵自己。

班主任在用这样的方式提醒学生们要自律不要放纵，而这样的提醒背后更多的是成年人的担忧：没有了监督和管控，孩子们会在自律和放纵中选择后者。

然而，中青报·中青网记者在采访中发现：就在成年人焦虑的时候，中学生们也在思索——这个超长的假期让他们有了更多跟手机接触的机会，如何更好地使用手机也是摆在他们面前的课题。

云端约 线上见

上网课成了玩游戏的借口？

“×××、×××来了吗？”

“晚上7点，一起上线开黑，咋样？”（开黑：多人一起组队玩游戏——记者注）

“我们是两个班一起上直播课，每次直播课之前爱玩游戏的几个同学就会这样快速敲定时间。”瑞君说。

随着假期的延续，圈在家里近两个月的中学生们无聊得快发疯了，虽然可以用微信、电话交流，但是直播课给了他们一个“集体进入教室”的即视感：七嘴八舌的打招呼声、就一个话题随时出现的插话、一句话引起的哄堂大笑……这些感觉对中学生们来说都已经久违了。“只要收到可以进入的通知后，我们都会在开课前提前进入直播室。”瑞君说，大家随心所欲地聚在“云端”痛痛快快地海聊。爱玩游戏的同学当然也会趁着这个时候在“云端”约一下。

上网课给中学生创造了玩游戏的机会？在很多家长看来是这样的。

初一学生王轩的妈妈刘女士说，上网课不仅让孩子有了拿起手机的正当理由，也成了孩子们玩游戏的借口。每次妈妈提醒王轩时，他总说：“就玩一会儿，我还要查资料呢。”上学期王轩曾因玩游戏而被禁用手机，这个假期却因“停课不停学”而恢复了手机使用权，同时还拥有了一台新的笔记本电脑。

成年人的担忧不无道理，毕竟十几岁中学生的自制力有限，再加上非常时期没有了老师的监督、没有了考试的压力，有些孩子确实在放纵自己。

翻看高一女孩高悦的朋友圈，延迟开学这段时间，她每天最后一条信息基本都是第二天凌晨发出的，而且通常跟游戏有关。

中学生们真的在放纵自己吗？

中学生们也在寻找答案。

针对疫情期间同学们使用手机的状况，瑞君把自己设计的小问卷发给同学，最后收回了将近100份问卷，初一到高三都有涉及。瑞君的问卷中有两个涉及时间的问题，一个是“这个寒假你每天使用手机的时间”，另一个是“这个寒假你每天使用手机玩游戏的时间”。结果显示，参与调查的中学生平均每天使用手机的时间为4.9个小时，平均玩游戏的时间为1.4个小时。

调查中的另一项结果也印证了瑞君的判断。学生们在填答手机的用途时，排在第一位的是“上网课”，获选比例为73.5%，排在第二位的是“刷微博、微信”等社交网站，获选比例为69.1%，再往后是“找素材、查资料等”（48.5%）、“看漫画、番剧、看小说等”（42.7%），排在第五位的才是“玩游戏”（41.2%），排在最后的是“逛网店”（35.3%）。

但是，成年人与中学生之间在这个问题上的认识还是有偏差的。

“每天晚上一过9点半，我妈就会过来没收我的手机，也不管我当时是不是正在查资料，还是在跟同学聊事情，只要我拿着手机就认为我在玩游戏。”那个熬夜玩游戏的高一女孩高悦说，“所以，我总会等他们睡着了之后再把手机拿过来。我偏要玩一会儿。”

在某种程度上，这种偏差本身把中学生推向放纵那一端。

在使用中学会更好地使用

在线已经成为中学生的一种生活状态

不是所有人都像高悦那样走极端，大多数中学生愿意跟成年人就手机的使用达成协议。

初二学生温文从上初中起就过着寄宿生活，每周回家一次。虽然学校对学生使用手机有很多规定，但是跟走读的同龄人相比，温文在使用手机时有更大的自由度。但是，在这个超长假期里，温先生看着温文每天抱着手机走出走进，终于受不了了，几次制止、几次争吵之后，父子俩达成协议：白天温文可以自由使用手机，只要每次不能超过一个小时，晚上10点之后温文要把手机交给父亲保管。

温文接受了。

其实，这个妥协的过程正是一个学习的过程，中学生们正在学着如何与家长产生分歧之后，用各退一步的方式和平共处。

同时，他们也在学着与手机和平共处。

“初一初二的时候妈妈给了我一个老人机，啥也干不了，后来到了初三，太多资料需要转发，家里人便给我配了智能手机，刚开始那些天真是报复性地用，妈妈气得要没收。”王娅说。不过，有一天王娅发现，有同学经常在同学群里抛出这样一句：“之后的半个小时里我不会碰手机，有急事请留言。”于是王娅开始留意别人都在使用哪些手机软件。

著名教育专家陶行知曾经说过“生活即教育”，这句话在中学生们使用手机的过程中完美地体现了出来。在与手机的长时间接触中，很多中学生发现了手机中的“宝库”。

“我经常会看别人的分享，很多分享都非常实用。”王娅说，她最近跟几个小伙伴共同使用了一款时间管理的应用软件。这款应用软件设计得很简单，每个使用者最初都拥有一片绿地，使用者每次给自己限定一个时间，在设定的时间内只要不使用手机，绿地上就会长起一棵葱绿的小树，如果在限定的时间内使用了手机，这棵树就会枯萎。王娅通常在整理笔记的时候使用它，每次设定40分钟，这大概是她整理一个章节的时间。

这样的方法有效吗？

“当然！”王娅回答，“谁会愿意看着自己的那片绿地上出现一棵枯萎的树呢？！”

瑞君的调查印证了王娅的说法。在接受调查的同学中，有48.5%的同学都会经常使用时间管理软件。

当成年人在担心中学生沉溺于手机的时候，中学生正在通过使用而学会了更好的使用，他们不仅在学习控制手机，同时也在学习控制自己。

即使是被很多成年人深恶痛绝的游戏，在很多中学生心目中也不是纯粹的游戏。瑞君每天花在游戏上的时间大概是半个小时左右，“因为挺有意思，我们几个要好的同学都在玩这款游戏。”瑞君说，没有疫情的时候，同学们会因为所玩游戏的不同而在吃饭或者课间时自然分成几个圈子，大家一边吃饭一边聊聊游戏，过生日的时候可以送游戏“周边”作为礼物。

最近，瑞君所玩的一个游戏涉及日本的神话传说，因此，她刚刚在网上订了一本《日本史》，“正好趁着这个长假通读一下，研究一下日本为什么会有这样的神话人物。”

（应采访者要求，文中未成年人均为化名）

记者 樊未晨

(责编：何淼、曹昆)