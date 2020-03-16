线上新学期 我成了妹妹的小老师

一场疫情，彻底将我和妹妹“绑”在了一起。尤其是身为矿井安全员的老爸和身为污水处理工人的老妈去上班后，家里就只剩我和妹妹两个人。

手机成了我们连接外界的唯一设备。早上一睁眼，吃完爸妈提前准备好的早餐，我就要打开我俩的班群，了解这一天老师布置的功课，给小学二年级的妹妹连上空中课堂。接着，我也要去书房上一些录播网课。

可是，两个小孩单独在家的时光，怎么可能风平浪静？往往我还没进入学习状态，小我7岁的妹妹就会在客厅大呼小叫：“我的电视看不了！”“这个字我不认识……”

刚开始，我假装听不到，妹妹就会气势汹汹地冲过来。几次下来，我难免气急败坏，但又无可奈何。谁让我是她姐姐，又是她在特殊时期的小老师。我只能按下暂停键，去问这个“烦人精”又有啥新指示。

最生气的是她老和我抬杠。我说，写一页数学题，她就只写单面，完了和我纠缠“页”和“面”的概念；我给她听写生字，刚说完“生机勃勃”，她就转过头来学电影里马冬梅楼下的大爷，“生什么勃勃”……这个时候，我真的超想把她踢出去。

但除了在学习这件事上我俩会闹矛盾，其他时候，妹妹的表现还是“可圈可点”。比如，有时早上我会偷偷睡个回笼觉，撞到妈妈视频查岗，妹妹会帮我打马虎眼；我完成作业后，我俩也会凑在一起吃零食、看电视，为了避免妈妈的责备，还会将证据“毁尸灭迹”；有时，她也会感受到我的气愤，偷偷写个卡片、用橡皮泥捏朵花，拿来给我道歉，甚至主动提出要刷碗、做家务……

我觉得，就是这些相爱相杀的陪伴，让我和妹妹的关系更融洽。最近，我俩就一起拍了几个抖音，给武汉加油；还合作完成了一本和疫情相关的画册，被学校评为优秀寒假作业，通过老师制作的美篇发到了网上。

宋傲玉 甘肃省陇南市徽县第一中学高二（3）班

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