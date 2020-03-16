时间“回来了”，你会用么

中央美术学院附属中等美术学校高三（5）班 杨谨歌/绘图

自从新冠肺炎疫情发生后，这注定是一个与众不同的寒假，不仅史上最长，而且历经波折。3月2日终于盼来了“开学”，这次与众不同的“云开学”，让我过上了“家园”线上学习生活。

线上学习让我前所未有地感受到时间把控在自己手里，我是时间的主人。爸爸妈妈都是医生，双职工。以前为了送我上学，又不耽误他们上班。他们很早就把我从床上拉起来，有时早饭没吃，就被他们拉上车，车上匆匆吃两口面包。疫情期间，爸爸妈妈更加忙碌了，一大早就出门了。我自己调好闹钟起床，不用听到妈妈发出那句刺耳的声音“起床啦”，自然没有以往的那份“起床气”。我有足够的时间为自己准备一顿丰盛的早餐，烤面包或是葱油饼，关键是安心吃完还听不到妈妈那恼人的急吼声。我还很自觉地收拾好桌子——为了听到爸爸妈妈回家后的那句表扬而开心。

家园生活变得简单，空的时间相对多了，怎么把控？我们8个同学自发成立了学习小组。设置计时器记录每天的学习时间。我们还有一个排行榜，争取排行榜前三成为每天学习的动力。有时我们约好晚上7点放下手机一起开始做作业，看谁做得又快又好，有时我们还相互交流学习心得、晒笔记。没有面对面地交流，但是我们用心交流，互相督促。

家园生活能隔离病毒，但不隔离交流。老师用App、小黑板为我们上课、批改作业，教育局用IPTV、有线电视组织我们听课。以前除了班主任，我还没有其他任课老师的微信，现在为了更好地和老师交流，老师主动加我们的微信。虽然我和同学们不能一起打球，一起聊天，一起上课，但是现代化交流有了新模式。

我们有一支unlimited life乐队，组建15个月，曾经在校艺术节登上校园大舞台。疫情没有影响乐队排练的热情，我和小伙伴们坚持线上彩排。第一次彩排，我们通过微信视频合作，有一大半的时间我们都在开心地聊天，仅仅用了很少时间排练曲子。第二次排练，我们发现网络延迟问题，很难做到同步。为了避免这个问题，我们换了合作方式，进入另外一个平台。我是键盘手，由我先开麦弹响主旋律后，他们紧跟过来，这样就解决了延迟效应。唱的唱，弹的弹，一起happy。宅在家我们照旧排练，更加珍惜排练的机会，珍视乐队的缘分，为了这个学期我们能再一次登上校园大舞台。

家园生活偶尔枯燥，但是有更多的时间静下心来。人宅，可我的心不能“宅”。我坚持阅读、弹琴。从这些爱好中我汲取生活的乐趣所在。我还经常看新闻，关注疫情变化，期待疫情能早日结束，我们能尽早重返校园。从每天的新闻中我看到了一群人都在为这场疫情作出伟大奋斗。“网红医生”张文宏说得好，“宅”在家里也是在“战斗”。“宅”在家，但不是“窝”在家。每天我坚持下楼，特别是午后在小区里散步，听着小鸟的叫声，让我不禁想到自由有多重要——现在的不自由是为了控制疫情换来更大的自由。小区里那些物业、保安、居委会工作人员各司其职。平时忙忙碌碌的我进出小区，都没有时间停下来或者静下心来思考过，这么安全文明的优美小区，和谐互助的人文环境都离不开他们的默默付出。

这是一段不同寻常的家园生活，让我看到了平常不曾注意的点滴，思考了不曾思考的问题，重温了来之不易的师生情、同学情。感谢生活赋予的一切经历！

黎晔宸 上海市西南位育中学初二（1）班

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