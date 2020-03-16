原标题：贵州、新疆、青海三地复课！全国中小学何时恢复正常教学？

新华社北京3月16日电 题：贵州、新疆、青海三地复课！全国中小学何时恢复正常教学？

新华社“新华视点”记者

3月16日，贵州、新疆的高三初三等毕业班开始复课。3月23日，云南省高三、初三年级也将开学。此前的3月9日，青海省部分高中、中职学校已开学。

教育部日前对开学提出原则性要求：疫情没有得到基本控制前不开学，学校基本防控条件不具备不开学，师生和校园公共卫生安全得不到切实保障不开学。率先开学的三个省份，都是疫情基本得到了控制。

当前，全国疫情防控取得积极进展，其他地方中小学将何时恢复正常教学安排？相关教育部门在做哪些准备？

复课学校目击：单人单桌，每人佩戴口罩

16日，新疆高三、初三、中职学校毕业年级首批开学，全疆51万名毕业年级学生重返校园。

早上8点30分左右，“新华视点”记者在乌鲁木齐市第一中学校门口看到，同学们间隔一米，在红外线测温仪前短暂停留完成体温测量，从两侧校门有序进入校园。走进高三（16）班的教室，50多人的班级已分为A班和B班，单人单桌，每个人都佩戴口罩。

A班的学生曹嘉宁说，从2月1日推迟到3月16日，开学晚了一个半月，但学校通过网课、学习打卡、制订作息时间表等方式，让她始终保持着“紧张感”。“老师还组织了在线自测，及时答疑，学业上没有耽误太多。”

根据安排，全疆中小学及中职学校也将于3月23日开学。

据了解，新疆在前期已要求对全区各级各类学校的口罩、体温检测设备、洗手液、消毒液、酒精等物资需求进行全面摸底调研，并协调疆内相关企业加紧生产。截至目前，首批开学师生的防护物资已全部准备就绪。

16日开学的还有贵州省的高三、初三年级学生。贵州省教育厅负责人介绍，已严格落实师生体温每日晨、午、晚检制度，入校人员均需接受体温检测。开学后，在校期间无特殊情况，未经批准，学生一律不得离开学校。

对中小学开学工作，教育部曾召开会议明确，要压实属地责任，强化省级教育部门统筹，以县为主，根据当地疫情发展情况，科学研判评估，制定错时错峰开学方案，做好教学衔接。

首个开学的青海省自2月6日起至今，已连续超过一个月无新增确诊病例和疑似病例，3月6日青海省已将重大突发公共卫生事件由三级响应调整为四级响应。此外，贵州、新疆、云南等地也都将疫情防控二级响应调整为三级响应。

如何确保校园疫情防控？

2月下旬，国务院联防联控机制出台了《中小学校新冠肺炎防控技术方案》，方案针对中小学校开学前、开学后以及出现应急情况，提出25项技术要求。

记者在各地采访了解到，全国各地已经开学和筹备开学的中小学，均围绕这一方案，从筹备防疫物资、制订错峰开学预案、学校与地方疾控中心联合开展应急演练等方面积极准备。

开学前的重点，是做好防疫预案和保障物资供应。记者在沈阳市于洪区沙岭九年一贯制学校看到，学校设置了多个“测体温处”，医药箱、消毒液、洗手液一应俱全。宣传栏等醒目位置，张贴了“校园防疫指南”“七步洗手法”“疫情上报流程图”等。校长尚德一介绍，学校制定了食堂分餐制，通过错时分批次就餐，确保就餐间隔一米以上。

在防疫物资方面，各地多方筹措予以保障。贵州省由省级统筹保基本，市（州）根据情况进行补充调剂，鼓励社会捐赠和家长自备口罩；开学第一周，保障每个学生有5个口罩。新疆也为各地学校配齐了疫病防控物资，给学生免费发放的口罩将于近两日陆续到位。

记者从贵阳市教育局获悉，目前贵阳市共有316所学校开学，省市两级共筹集了80余万只口罩，能保障这些学校师生员工每人每天一只口罩、持续半个月的用量。同时，贵阳市还多渠道筹集手持测温仪、消杀物资等，尽量为学校复课储备充足的物资。

开学后的校园内日常防控措施，被细化为错峰开学、错时上下学等制度。

记者了解到，各地大多将开学的错峰明确为四个批次：高三和初三年级第一批次；高一、高二和初一、初二年级第二批次；小学各年级第三批次；幼儿园为第四批次。对于还在隔离区观察的学生，具体方案也在进一步完善中。

此外，各个学校也在具体细化安排错时上下学。例如，江苏徐州的一所中学将每天到校时间分成4段，九年级7点到校，其他年级依次推迟15分钟。放学时间同样采取类似错峰形式。

贵阳市教育局局长周进说：“将重点以班级为单元，组织学生错峰进校上课。甚至针对学生入厕，原则上都要求适当控制集中入厕人数，避免学生扎堆上厕所。”

“要努力确保师生返校后不发生疫情。”周进说。

如果发生突发事件将如何处置？

江苏省教育厅专门制定了中小学开学师生员工入校流程图，用“一图读懂”的方式方便学校操作，其中也包括了突发事件的处置流程。

3月11日，南京玄武高级中学相关教师、员工和防疫部门的工作人员进行了一场“开学第一天”模拟应急演练，设计了晨检、午检、发现发热或呕吐学生、放学后消杀等多个场景。“通过参与演练熟悉流程。多做几次压力测试才能发现问题，尽快完善措施。”校长张华说。

如何补救被耽误的学时？

记者在各地采访获悉，教育部门正多措并举，减少延迟开学造成的影响。

3月开始，不少学校已通过网课开展预习性教学。“虽然网课效果肯定不如线下教学，可能要回炉，但还是可以打下一定的基础。开学后，将对这一阶段的学习进行摸底测评，在做好课程衔接基础上，适当加快教学进度。”南京市第三十九中学班主任杨老师说。

乌鲁木齐市第一中学负责人提出，要关注未能参加线上学习的学生和学业困难学生，按照“一人一策”的要求制订辅导计划，采取帮扶措施，确保每一名学生都能跟上教学进度。

还有一些学校试图通过重新规划课程“赶进度”。华南师范大学附属中学校长姚训琪介绍，该校正在按照返校开学时间节点重新规划课程。比如，将一些学科知识课程提前到开学前进行，将体育、美育和劳动教育等教育实践课程改造为适合居家学习的形式，减少开学后占用课时。

多位一线教师建议，开学后要一心一意抓复课，优化管理，提高教学效率。沈阳市浑南区第二初级中学许玉平建议，一些公开课、教研组活动、集体备课等可以适当减少数量，或改为视频方式。

对于是否要压缩暑假的问题，各地教育部门负责人表示应当因地制宜、因校制宜。

“前提是保证总课时不减少，可以适当周末调课。更重要的是通过提高课堂效率，保证教学任务高质量完成。”贵州省教育厅厅长邹联克说。（记者蒋芳、郑天虹、王莹、骆飞、符晓波）

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