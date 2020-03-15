人民网>>教育>>滚动新闻

在这长大的日子里……

本报记者  赵婀娜  李昌禹  李龙伊  张  烁  丁雅诵

2020年03月15日09:01  来源：人民网－人民日报
 

 

　　图①：武汉市育才小学学生秦婉舒与临“出征”的妈妈道别。
　　资料图片
　　图②：江汉方舱医院，素描男孩彭昕烨与护士李兰。
　　资料图片
　　图③：武汉市四十五中学生汪子岚在家里弹钢琴。
　　资料图片


　　对于武汉城里的孩子来说，这段日子，是忽然长大的日子。


　　今天，我们用文字、照片和视频记录其中几个孩子的故事。他们中，有的是第一次离开家人，在医院隔离治疗；有的克服困难，坚守书桌；有的用音乐向勇敢者致敬……

　　“不管遇到多少困难，我们都在用力地爱着这个城市。哪怕只是萤火微光，也要向着明亮那方。”武汉孩子们的故事，让人们看到这座城市的希望。

　　——编  者

　　

　　“不想上厕所麻烦阿姨，就少喝点水”

　　人物：武汉某小学三年级学生云云（化名），9岁。新冠肺炎确诊患儿。

　　“超人哥哥，今天怎么还不做早操？”

　　3月3日上午，10点半刚过，记者走进武汉儿童医院消化一病区隔离病房，就看见病房里齐刷刷探出几个小脑袋，催着“超人哥哥”刘铭护士带着大家一起做早操。

　　消化一病区位于武汉儿童医院内科楼18楼，是新改造的新冠肺炎确诊患儿隔离病房，收治20余名确诊轻症患儿，年龄在5岁至14岁。其中15位患儿因家长确诊或被隔离而没有亲人陪护。他们必须独自接受治疗，直到康复。

　　上午10点半，是孩子们和“超人哥哥”约定的早操时间。“如果是平时，孩子们未必会这么积极，”刘铭笑着说，但隔离病房空间狭小，在走廊里做操成了小朋友们难得的“放风”时间。

　　就在这个隔离区，记者看到了1床的小患者云云。

　　云云今年9岁，在护士们的眼里，她乖巧懂事。口罩将她的脸遮住了大半，只露出细细的、弯弯的眼睛，清澈如水。

　　云云清楚记得，自己是2月23日入院的。本来她和姐姐在同一个医院隔离检查，但核酸检测结果，姐姐是阴性，自己是阳性，所以她被转院到了这里。分别时，她把姐姐送她的一只玩具小兔子带在身边，作为陪伴。

　　父母在其他地方隔离治疗，云云只能独立生活，这是她人生第一次。刚来到这里，云云很害怕。第一天晚上熄灯后，屋子里黑漆漆的，她睡不着，只能抱着那只小兔子，一直跟它说话。

　　当时，值班陪护组组长周丽在查房时发现了这个怕黑的小朋友，就帮她打开了床头灯。第二天，恰好一间双人病房有病友出院，周丽把她补了过去，这样，云云就有了生命中第一个“室友”。

　　“爸爸妈妈做的都是很自立的工作，我也得像他们一样。”云云对记者说，同病房的小病友比她小一岁，生活自理能力较差，云云就教她洗脸、帮她穿衣，一来二去，两个小姐妹成了好朋友。

　　十来天的独立生活，让云云一下子长大好多。前些天，周丽发现云云晚上很少起夜上厕所了，她担心有什么异常，问了才知道，原来云云看到叔叔阿姨每天照顾大家很辛苦，不忍心起来上厕所让护士阿姨帮忙，所以每天晚上，她就克制自己少喝点水……

　　“听到这些，我的眼泪就流下来了。”周丽对记者说，“我也是母亲，我知道，越是懂事的孩子，越让人心疼。”

　　住院治疗中，云云说，她有很多收获，交了很多大朋友、小朋友。她还发现，隔离病房的每个孩子，都有不同的故事。但大家身上有一点是相同的，小小年纪的他们，一边与病魔抗争，一边努力抚平心灵的创伤，他们尝试着勇敢地挺过去。

　　前不久，社会爱心机构捐赠了一批儿童读物。云云告诉记者，她的好朋友们都很喜欢读那本《假如给我三天光明》，对主人公海伦·凯勒充满钦佩，还从书中学到一个道理：面对艰难的生活，人，不能放弃希望。

　　“爸，您什么时候回来”

　　人物：武汉市卓刀泉中学张家湾分校八年级学生彭天睿，14岁。父亲是一名医生。

　　“从前的我，对爸爸的压力和辛苦一点都不了解。这次疫情发生后我才明白，爸爸是冒着生命危险，去拯救生命。”武汉市洪山区八年级学生彭天睿，在日记里写道。

　　3月1日，在洪山区张家湾社区，记者见到了天睿。篮球场的大门锁上了，疫情期间不能用。“以前放学，我们经常来这里打篮球。”天睿看起来有些惆怅。

　　在天睿的房间，书桌上堆满了书，一本《傅雷家书》眼见就要读完，翻开的那页，旁边有几行小字：“父母对孩子的爱，朴实而崇高。”

　　天睿的爸爸叫彭品，是一名重症科医生。疫情发生之初，彭品就上了前线，坚守在发热门诊，至今已近两个月。

　　“爸爸回家时，能看出他的疲惫，脸上满是口罩的勒痕，双眼布满血丝。他常常不吃饭，一头栽在床上，立刻就能睡着。”天睿告诉记者，自己已经14岁，是男子汉了，一些关心的话不太好意思说出口。尽管心里惦记，但很少当面表达。只是每次妈妈给爸爸电话时，他会忍不住过去问一句，“爸，您什么时候回来？”

　　天睿的妈妈告诉记者，以前，天睿自觉性较差，成绩眼见下滑。后来，疫情来袭，看着爸爸工作辛苦，天睿变得懂事起来。“有时11点多，我看到他房间的灯还亮着，打开门一看，还在学习。”天睿妈妈说，“这段时间虽然艰苦，心情也难免紧张、焦虑，但孩子真的成长了好多。除了学习，还主动分担家务，叠被子、洗碗、墩地，有模有样。”

　　当被记者问及“长大后想做什么？”天睿很快给出答案，“摄影师！因为我喜欢大自然，想用镜头记录下来。”

　　“那就等疫情结束，爸爸不那么忙了，咱们全家人一起出门，去最美的地方，看山、看海、看樱花盛开。”旁边的妈妈，一字一句地轻语道。

　　“哪怕只是萤火微光，也要向着明亮那方”

　　人物：武汉市四十五中初三学生汪子岚，14岁。用视频音乐记录战“疫”生活。

　　汪子岚这段时间接受的采访不少，起因是他的《武汉：我的战疫日记》。从离汉通道关闭第一天起，他就开始用视频和音乐，记录一个武汉孩子的日常生活。

　　汪子岚，武汉市四十五中初三学生，一个有着“活泼”发型、爱笑、爱音乐的乐观男孩。

　　1月23日，离汉通道关闭。家人看到消息，有些慌张。没想到，正练琴的子岚大大咧咧地接了一句，“没事！我有音乐，有音乐就有快乐和希望！”

　　没想到，就是这一句话，让这个大男孩，整整坚持了40多天，也得到家人的大力支持。

　　注册“快手”账号，子岚出音乐，妈妈找照片，每天用视频记录下武汉市民的日常。一切，说干就干！

　　1月23日，第一篇视频日记发布，题目是《武汉少年说》，讲述“音乐与欢笑”。视频中，和着子岚自己弹奏的《We Are the Champions》，画面上有这样的文字：“停业停运停航，但是街头依然有鲜花”。

　　1月27日，离汉通道关闭第五天。药店只开放小窗，大成路菜场关闭，社区服务中心的喇叭在呼吁大家不要恐慌……视频中的子岚抱着电吉他，弹着五月天的《温柔》，配以文字：“愿这个世界被温柔以待。”

　　2月1日，第十天。往年的今天，一碗热干面、一个面窝，武汉人匆匆走在上班路上。今年，城市变得如此安静。子岚弹奏的是钢琴曲《让世界充满爱》，配以温暖的文字：“我们怀着同样的期待。”

　　3月8日，子岚用钢琴弹奏《不再犹豫》，配的文字是：“向追寻理想的人们致敬。”

　　几十篇日记、几十段音乐、几十段成长。

　　几乎每段视频里，都会出现一张在红纸上书写的“武汉加油”，这是子岚自己写的，也是这段日子，他最想说的话。

　　“孩子每天会问我，今天确诊多少人，有没有死亡的人？我对孩子说，每一个数字后面，都是一个生命。人生不长，哪怕只有一点点光，也要努力绽放。”子岚妈妈告诉记者。

　　子岚告诉记者，这段日子不少网友与他联系，大多是和他一样，留驻在武汉城里的孩子。他们都很喜欢他弹的一首曲子——《明天会更好》。

　　这也是子岚最爱的曲子，因为在他心中，“不管遇到多少困难，我们还在用力爱着这个城市。哪怕只是萤火微光，也要向着明亮那方。”

　　“我们是患难与共的姐弟”

　　人物：武汉市东湖中学高三学生彭昕烨，18岁。曾在江汉方舱医院接受治疗。

　　3月2日，武汉市东湖中学高三学生彭昕烨从江汉方舱医院“出舱”了。

　　在这个方舱医院，他住了26天。

　　彭昕烨告诉记者，那是2月6日凌晨，天黑着，下着细雨。爸爸妈妈一直把他送到车上，“好好吃饭，好好吃药，听医生的话……”妈妈边流泪边嘱咐。

　　走得匆忙，彭昕烨随手抓了几件衣服，带上手机耳机、充电器，全部行李就是一个书包。后来他得知，自己是第一批入住方舱医院的患者。

　　躺在4104号床上，彭昕烨摸着崭新的被褥，努力让自己入睡。这是个前所未有的“大病房”，板材把空旷的会展中心分隔成一个个病区，铁架子上下铺，只有下铺住人，每人一个床头柜、一个整理箱，里面有洗漱用品、拖鞋、电热毯。

　　天亮了，彭昕烨得知，负责自己病区的“白衣天使”来自贵州省支援湖北医疗队。经过几天观察，他发现医务人员都很辛苦，穿着厚厚的防护服，一忙就是6个多小时，喝水、吃饭、上厕所，都得等换班以后。

　　彭昕烨决心为这些素不相识的姐姐们做点什么，“不能让她们对武汉的印象，只是辛苦。”作为艺考美术生，他向护士要来了塑料夹、A4纸，决定用画笔，记录下温暖的瞬间。

　　于是，一幅圆珠笔速写送到了来自遵义的护士李兰手上：画中，她正细心地给患者做检查，从头到脚裹着防护服，衣服上的名字是唯一的标识……

　　吃饭、服药、运动、绘画……方舱里的生活，一天天热乎起来。

　　得知昕烨是高三考生，从医务人员到病友，都对他格外照顾。没有台灯和纸笔，医务人员就想办法准备；方舱夜里10点熄灯，就让他去值班室复习……

　　“我被照顾得太好了！爸妈起初担心我，后来看我吃得好、睡得好、学得好，就放下心来。”彭昕烨对记者笑着自我打趣。

　　核酸检测渐渐转阴，肺CT结果一次比一次好。3月2日，彭昕烨拿到盖着章的《江汉方舱医院出院证明》，准备“出舱”。

　　“盼着他快点出院，可临分别了，又舍不得。”李兰依依不舍，“姐弟俩”专门照了合影。彭昕烨告诉记者，“我已和姐姐约定疫情结束时再相见。到那时，我不是病患，她也不是护士，我们是患难与共的姐弟”。

　　“妈妈，长大后，我想成为你”

　　人物：武汉二桥中学七年级学生王锦仪，13岁。母亲是一名护士。

　　接到记者电话时，家住武汉市汉南经开区奥林社区的王锦仪已一个多月没见到妈妈了。

　　2月2日，锦仪的妈妈，湖北武汉第五医院护士冯鲜接到通知，立即赶赴抗疫前线。

　　“起初，我很担心、不理解，还有点埋怨她。”王锦仪回忆，“当时妈妈没多说什么，只是摸着我的头，轻轻说了一句，等你长大，会理解妈妈的选择。”

　　那天以后，锦仪还没见过妈妈。只是在电视广播中得知，妈妈，还有像妈妈一样的医护工作者都很辛苦，防护服一穿就是几个小时，吃饭、喝水、休息，甚至是去洗手间，都不规律。

　　想念妈妈，却没办法及时联络，锦仪就把想说的话，在微信上留言：

　　“妈妈，今天开始上网课了，我有认真听讲。虽然您不在身边督促我，但我会自觉。”

　　“妈妈，室内体育课是我最喜欢的，老师说，拥有健康体魄，才能报效祖国。您也要照顾好自己，千万别生病。”

　　“妈妈，我每天都坚持拉二胡、吹竹笛，最近有小小进步，录一段视频给您。”

　　“妈妈，今天我跟爸爸学做饭，这是我烙的饼。等您回来，尝尝我的手艺。”

　　“妈妈我想您了，本来不想说，可，没忍住……”

　　这样的日子一直持续。

　　2月18日，是妈妈的生日。锦仪告诉记者，那天，自己似乎一下长大了。

　　夜深了，伴着时钟的嘀嗒嘀嗒，她在日记中写下：“今天是妈妈的生日，一个特别的生日。没有蛋糕、鲜花、巧克力，没有家人的陪伴，只有厚厚的防护服，还有好多好多的辛苦和思念。妈妈的生日愿望会是什么呢？我猜，应该是期待疫情结束，国泰民安。那我的愿望又是什么呢？我的愿望，是想快点长大。妈妈，长大后，我想成为你！”

　　“你认真学习的样子真帅”

　　人物：武汉市武钢实验学校初三学生丁一飞，15岁。滞留洪湖市燕窝村老家。

　　这几天，每天早上6点半，伴随着鸟鸣和微风中湿润的气息，武汉市武钢实验学校初三学生丁一飞都会准时起床。

　　7点早读，8点上课，上午收看青山区统一录播的教学视频，下午在QQ群里听老师答疑解惑，一天学习结束，还有半小时的居家锻炼。丁一飞在电话里告诉记者，他已经适应了在线上课，也慢慢适应了在农村的生活。

　　春节前夕，丁一飞全家回到湖北洪湖燕窝村老家，与爷爷奶奶一起过年。本打算过了年就返回武汉，没想到疫情突发，一家人滞留在这里。

　　2月10日，学校开始线上开课。身在农村的丁一飞遇到不少麻烦：

　　一是回老家时，没带课本和习题集，也没带电脑，上课时，不得不同时拿着两部手机，一部用来看课本、一部用来听老师的讲授；二是村里网络信号不稳定，有时会出现卡顿。每次网一卡，丁一飞就要举起手机四处寻找，直到找到信号较好的地方……“幸好录播视频都有回放功能，不然，真挺难。”丁一飞告诉记者。

　　前段时间，老家停电。屋外淅淅沥沥下着小雨，屋内光线昏暗，丁一飞就搬了个板凳，在走廊读书。

　　这身影被妈妈刘芳记录下来，发在朋友圈。在妈妈看来，“尽管学习条件比较艰苦，但孩子没有懈怠。我挺感动，这，就是成长。”

　　丁一飞的班主任周小威看到朋友圈后，把照片转发到了班级群。“你认真学习的样子真帅！”评论瞬间刷屏。大家说，透过这张照片，能看到一颗坚定的心，一种向目标不断迈进的坚持。

　　提起这张被点赞的照片，丁一飞在电话那端有点不好意思：“初三了，马上面临中考，其实大家都很努力。老家的硬件设施虽一般，但很安静，空气也好。”

　　与丁一飞一起在老家的，还有念高三的堂哥、小学二年级的堂弟。堂弟看着电视上课，丁一飞和堂哥戴着耳机用手机上课，上课时互不干扰，下课就一起运动、玩耍。

　　“这场疫情让我懂得了许多，”丁一飞说，“最重要的，是要努力学习，因为有知识，才有打败病毒和未知困难的勇气与力量。”

　　（感谢武汉市教育局协助采访）  

　　版式设计：张丹峰

　　《 人民日报 》（ 2020年03月15日 05 版）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved