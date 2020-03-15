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心理疏导、视频面试、抖音辅导——北京高校多措施解决就业问题

2020年03月15日08:43  来源：新华社
 
原标题：心理疏导、视频面试、抖音辅导——北京高校多措施解决就业问题

受新冠肺炎疫情、经济下行压力等多重因素影响，今年高校毕业生春招受到明显影响。全部暂停线下应聘，通过网络方式“在线求职”的学生们找到工作了吗？

记者采访了解到，2020届北京高校毕业生预计有24万人，截至目前就业整体落实率达34.22%，较新冠肺炎疫情发生前提高6个百分点。

“就业节奏变了”心要稳

北京一所高校面向全体毕业生开展了就业、思想动态调研，反馈发现80%以上毕业生心态受到影响，主要原因是就业节奏被打乱，担心企业减招。该校对长期联系的企业调研发现，表示减招的不到一成，九成以上保持春招计划。

高职学生的就业节奏受到较大影响。一所高职学校调研显示，往年此时毕业班有七成学生在岗实习，其中许多人已基本落实了工作。今年节前上岗率也已达60%，现在全部暂停了就业实习，就业的节奏延迟了。

在扎实调研基础上，各高校制定了积极引导毕业生就业的计划。通过网上招聘会、一对一咨询辅导等方式缓解毕业生心理压力，提供专业的就业辅导。自2月26日起，北京市举办2020年北京高校毕业生春季首场网络双选会，数十场不同主题的网络双选会陆续举办。

许多学校也开设了自己的“网络双选会”。在北航就业信息网，学生可以访问网站上“招聘信息”，通过“空中招聘”模块投递简历。还可以参加空中宣讲、空中双选、空中面试。在手机微信端，还有精准推荐功能，系统会根据毕业生设置的求职偏好，精准推荐适合的岗位信息。

疫情防控期间，北京市出台了多项毕业生就业政策，包括“鼓励毕业生参军入伍”“加大高校毕业生补充教师队伍力度”“增加毕业生升学深造机会”“适当延长毕业生择业时间”等，进一步促进毕业生就业工作。

“面试方式变了”找对策

北京科技大学材料科学与工程学院本科生范安明说，2月份找工作不顺相当焦虑，通过学校的“一对一咨询”认识了就业指导教师张静。他调整了求职策略，上周已经顺利通过了一家科技企业的面试，内心一下明朗了。

他说，学校通过“抖音直播”的方式，开展了几十场就业指导讲座。内容涵盖了如何确立职业目标，以及投递简历、面试着装，乃至表情管理等实用的求职技巧。这种课程形式活泼，受到同学们的青睐。

对外经济贸易大学招生就业处处长徐松介绍，学校引导毕业生重点关注基层岗位，与山东、广西、辽宁等14个省级组织部门联络推荐选调生，对入围的毕业生安排老师一对一指导和思想动员，目前已有100余名毕业生报考基层选调生。

北京信息职业技术学院校长卢小平说，学校与用人单位密切联系，计划在3月中旬开展针对微电子行业的在线双选会。“我们有许多专业面向5G、新智能、大数据等为特征的信息产业，是国家重点发展的方向。”他说，这些行业总的需求没有本质变化，相信在疫情结束后很快会恢复。

家庭困难等特殊群体要照顾

“王昊坤同学是听力残疾生，从小与奶奶一起生活，通过北京市残疾人就业服务中心的帮助，已找到满意的工作。”卢小平说，学校2020届毕业生中有11%为就业困难学生，其中包含残疾学生8名，现在6名已经落实了岗位。

北京市提出，加强特殊群体精准帮扶，全面掌握家庭经济困难、身体残疾、少数民族等毕业生情况，实行分类帮扶和“一生一策”动态管理。建立湖北籍毕业生就业台账，尤其是针对武汉籍毕业生，有针对性地提供岗位信息、心理辅导，确保学生合理期望下的充分就业。

为支持湖北高校毕业生、在湖北的用人单位，清华大学将和武汉大学、华中科技大学、湖北高校毕业生就业指导服务中心共同举办“清华—湖北高校联合在线大型招聘会”，可在线投递简历和实时交流。招聘会设立学术科研、国防军工、校友企业等八大专场，还特别设立武汉专区。

北京市委教委提出，下一步还将多措并举，通过网上招聘会等方式拓宽就业渠道，关注新经济形态下产生的新市场、新职业，简化就业手续，为毕业生提供高质量的就业服务。（记者 赵琬微、魏梦佳）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
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