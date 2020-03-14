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高三学子如何在家备考？ 专家：找一个榜样学会自我鼓励

谌诗雨

2020年03月14日13:49  来源：中国新闻网
 
原标题：高三学子如何在家备考？ 专家：找一个榜样学会自我鼓励

　　受新冠肺炎疫情影响，学校延期开学，各地纷纷开启网上教学模式。近日，记者在石家庄采访了几位居家备战高考的高三学生。

　　已经在家中上了一个多月网课的高三学生王泽一表示，上网课缺少在学校读书的氛围，近来自己在学习上有些放松。

　　石家庄某中学高三学生王泽一：现在在家待久了，(对高考)就有没什么太大的感觉了，对(高考)了解也不是很深，也不懂从哪方面去了解，也不知道到底该干什么，只知道跟着老师做什么做什么，自己没有什么太大的主见。

　　石家庄某中学高三学生王孟畅：一想还有两个月，三个月，就要高考了，可能还会紧张，然后睡着，(第二天)睡觉起来，又是那种浑噩，比较浑浑噩噩那种状态，然后可能还是不如在学校好。

　　河北师范大学教育学院副教授袁立壮认为，高三学生在家学习，离开了教室的环境，没有老师在身边辅导，学生在学习上容易出现懈怠、逃避的心理，他建议高三学生在家学习要根据自身条件，制定一个切实可行的学习计划。

　　河北师范大学教育学院副教授袁立壮：(高三学生)要学会自我管理，就是(高三学生)自己在家里头，自己制定一个切实可行的(学习)计划，最好能精确到分钟，几点几分到几点几分我干啥，然后自我管理，严格按照自己的计划执行；(第二个)要学会自我鼓励，我建议大家能够找一个榜样，这个榜样最好是现实生活中的人，当咱们懈怠的时候呢，咱们就想想他，让他给咱们鼓鼓劲儿，这叫自我鼓励。

　　袁立壮认为，这次特殊的长假，对在家备战高考的学生来说，也是一个锻炼的机会。他建议高三学生面对现实，摆正心态，在努力学习的同时，不断磨练自己的意志力，让困难和挫折变为自己成功路上的垫脚石。

　　河北师范大学教育学院副教授袁立壮：我们(高三学生)要修炼自己的一个强大的内心。我们可以不在学校这个环境中学习，(高三学生)把自己置于一个在学校学习的一个心境，那这样的话，即便是在自己的书房、在自己的书桌旁学习，你也可以想象周围有同学，前面有老师，这也是对咱们(高三学生)心性的一个锻炼，对咱们(高三学生)心智的一个锻炼。

(责编：冯粒、曹昆)
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