原标题：高考是否延期？大中小学何时开学？教育部回应

高考是否延期？大中小学何时开学？暑假会缩短吗？教育部回应来了

3月9日，青海第一批高中、中职学校迎来开学，青海也成为今年春季全国第一个学校开学的省份。此外，山西、贵州、西藏等地也明确了开学时间：贵州高三年级和初三年级学生3月16日正式开学；山西全省域高三年级按照3月25日开学做准备；西藏各级各类学校2020年春季学期延期到3月下旬开学……

△9日，在青海省海东市第二中学，学生接受热感应成像仪测温。

符合什么条件才能开学？今年全国统一高考会不会延期？暑假会不会缩短？《新闻1+1》白岩松连线教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰，有最新回应。

一、符合什么条件才能开学？一个地方是否具备开学的条件，教育部有三个原则性的要求：

随着国内疫情防控形势好转，当前不少省份应急响应级别已经下调，这是否意味着很多学校能够开学了呢？

王登峰表示，各地是否达到开学的标准，要看专家的研判。青海、山西、贵州等地在做出开学决定的时候，也认真听取了疾控专家的意见，这是非常重要的前提和条件。

二、开学是否优先考虑初三和高三？

在回答开学先后顺序的问题上，王登峰表示，教育部已经几次在通知中明确，在保障安全的前提下，应该优先保障高三和初三开学。因为高三的同学要复习高考，初三的同学要中考，这些同学可能需要尽快回到学校。

三、高考是否延期？

现在距离全国统一高考只有80多天了，不少人都非常关心，高考到底会不会延期举行。对此，王登峰表示，这件事情教育部非常重视，正在广泛征求相关部门各个省区市，包括考生代表和考生家长的意见，近期教育部会作出决定。

四、中考时间如何定？

目前，有的省份已经决定将中考推迟一个月，王登峰表示，中考是各个省区市的事权，各个省区市有权做出这样的决定。

五、中小学暑假是否缩短，开学后是否会占用周末的时间补课？

王登峰表示，在整个因为疫情而推迟开学的过程中，很多同学已经通过各种方式对课程进行了学习。等到开学之后，开学前的线上学习或者其他方式的学习和开学以后学习如何衔接，每一个学校可能情况都不太一样，每一个学生可能也都不太一样，这个要交给各个学校、各个地方根据实际情况做出研判。是否占用周末甚至暑假的时间，每个地方、每个学校可能都是不一样的。

六、大学开学如何考虑？

王登峰表示，大学的开学其实跟中小学遵循的原则是一样的，但最大的区别在于，大学生的开学涉及到跨省流动的学生。目前，我国有4000多万的大学生，其中有1000多万是跨省流动，其他还有3000万是在省内流动。如果加上中小学，整个学校开学就是三个多亿的人口在全国范围内的流动，所以呈现出人员流动范围最广，聚集程度最高的特点，对社会的影响也最大，是一项非常艰巨的任务。

在这个过程中，首先要解决就近的中小学开学的问题，在中小学基本上开学或者在疫情得到更进一步控制的前提下，再考虑大学的开学。所以可以明确，大学开学要相对往后延。

七、开学后疫情出现反弹怎么办？

王登峰表示，在开学之前，教育部要求各个地方都要制定相应的预案。预案中就包括一旦出现聚集性突发疫情，要立即采取果断措施进行处置，并通过疾控部门上报。如果某个地方出现了疫情反复，首先要对密切接触者和周围相关的师生进行隔离，再看影响范围有多大，采取相应的措施。

(责编：冯粒、曹昆)