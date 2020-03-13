丰都职教中心教职工合力筑牢校园安全防线

人民网北京3月12日电 生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。自疫情防控阻击战打响以来，丰都职教中心3810名师生全员参与，建立“12345”防控工作体系，合力构筑校园安全防线，以爱为桥，以责为尺，全面确保师生安全。向“排查零遗漏、病毒零入校、校内零疫情”的目标努力。

廖碧森主持学校新冠肺炎疫情防控工作视频会 校方供图

在疫情防控大考面前，校长廖碧森靠前指挥、驻校办公，把防控工作落实到实工作中。疫情期间，父亲因糖尿病入院，廖碧森一直无法到医院照顾。他表示，“我不敢、也不能去看父亲一眼。作为学校的‘主心骨’，我不能因个人原因影响工作，我不能‘倒下’。”

疫情期间王成武在学校值班 校方供图

“爸爸，学校没开学，你为什么每天都到学校去，晚上还回来得这么晚？”

面对10岁女儿的问题，学校疫情防控工作领导小组的副组长王成武费了一番口舌才给女儿讲清楚了原委。

组建红镰志愿服务队，成立临时党支部；组织全体教师持续利用各种网络平台加强疫情防控正面引导；组建心理咨询服务团队，开通24小时心理咨询热线……虽然学校还在放假，但王成武每天的工作却繁多而琐碎，在这一过程中，他从未抱怨过，因为他知道自己肩上这副担子有多重。

学校疫情防控临时党支部书记曾泳杰，到学校工作前曾是一名退伍军人。疫情爆发后，他在临时党支部设立指挥“调度”岗、门亭“值守”岗、校园“园丁”岗等，制定岗位职责，确保岗上有人、手中有职、身上有责，在不影响正常工作的同时，他主动请缨，到社区当志愿者，助力社区防疫工作。同时，作为一名高三老师，他还积极响应上级停课不停学的号召，做好自己线上教学工作。对此，曾泳杰表示，“身体累，但心里踏实。”

有国才有家，大家好，小家才能好。疫情期间，丰都职教中心全体教职工坚守本职岗位，切实做到了守土有责、守土担责、守土尽责，用爱和担当为战“疫”出力。

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