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疫情打乱的毕业季 大学生如何突围

2020年03月13日09:10  来源：中国青年报
 
原标题：疫情打乱的毕业季 大学生如何突围

　　新冠肺炎疫情导致国内各地高校开学时间一再推迟，对于本该从2月就马不停蹄完成毕业课题、找工作或出国留学的874万名大学毕业生来说，这无疑是一场意料之外的考验。

　　面对被疫情打乱的就业季，教育部下发通知，要求创新推进网上就业服务，鼓励网上面试签约；学校指导学生及时调整毕业设计方案，助其顺利完成论文和课题；有学生借助疫情期间可免费访问多种学术资源的机会，完善自身研究；也有人一边参加各种视频面试，一边备考选调生和公务员，做多手准备。大家都用最大的努力，在这场疫情攻坚战中奋力突围。

　　疫情更加凸显公共卫生相关专业的重要性

　　上海某高校医学院药学专硕三年级男生小陈原本打算3月完成毕业课题实验，6月毕业，因为无法如期返校做实验，正面临延迟毕业、就业难、落户难等一连串困扰。

　　学校日前下发通知，允许研究生分6月和8月两批申请学位。小陈估计，如果3月底开学，他和大部分同学能在8月毕业。“根据惯例，上海市高校毕业生就业指导中心每年5月会下发通知，要求本科、硕士毕业生在6月提交（落户）相关材料，今年，指导中心还没有针对疫情给出前期预告，我心里没底。”小陈说。

　　另一方面，小陈明显感觉到，近期，医学生求职的不确定性变大了。小陈说，医院的招聘方式不如企业灵活，大都采取线下面试。近期大多医院忙着抗击疫情，外地学生又没有返沪，致使招聘计划搁置。他自己和身边不少同学还处于投简历、等消息的阶段。“如果延毕半年，成为2021届毕业生，就业竞争或许更加激烈。”小陈说。

　　疫情也导致一些医学生在撰写毕业论文时，采集调研数据受阻。为了解决学生遇到的实际困难，兰州大学公共卫生学院通过问卷调研，充分了解学生诉求。针对少数学生无法开展实验、调研的担忧，建议指导教师结合学生毕业设计方向或居住地的情况，以综述形式或基于新冠疫情内容，完成毕业设计，并报备学校教务处。

　　负责学院教学工作的副院长王俊玲表示，疫情在一定程度上，更加凸显了公共卫生在推进新时代大健康体系建设中的重要性，提升了在校生的专业认知度，决定着今年毕业生或已毕业学生对自己未来的职业规划。

　　曾在苏州大学预防医学专业学习，目前就职于苏州某综合性三甲医院感染管理科的姚敏，参与了此次防疫工作。在这名90后公卫医生看来，此次新冠肺炎疫情的暴发，暴露出公共卫生服务体系在疫情防控、医疗卫生资源、突发公共卫生事件应急处理等方面的诸多问题。相应地，会对构建未来“大卫生”“大健康”的概念以及传染病疫情防控体系的建设提供思路。

　　她预测，疫情之后，从顶层开始，一场变革即将产生。疾控部门、医院相关科室将加大人才引进力度，促进工作人员技能提升。“公共卫生与临床弥合裂痕，才能让社会及个人共同关注健康，参与到‘健康中国’的进程之中。”姚敏说。

　　对此，她建议，学弟学妹在日常学习中，多培养自己的实践能力；尤其是准备求职的毕业生，要珍惜实习实践机会，转变就业观念，到真正需要自己的地方历练成长。而用人单位，在选拔人才时，要尽可能去除一些行政题目，注重业务考核。

　　疫情期间可免费访问多种学术资源，探索如何转危为机

　　和医学专业一样，工学、农学等学科毕业生的论文同样因疫情遇到了不能开展实验、走访调研等难题。采访中，来自上海、北京、武汉、兰州等地一些高校的学生表示，学院允许毕业生与指导老师商议后，用文献综述或模拟实验代替原定课题。

　　上海一所理工类高校化工学院大四女生陈月（化名）告诉记者，2月中旬，学院通知，本科生的毕业课题可以不做实验。于是，400多个学生的论文全部改为模拟实验。

　　但模拟实验真正操作起来，并不像想象得那样顺利。

　　陈月的课题是双金属加氢催化剂的加氢效应的研究，从实验项目改成了分子模拟计算。老师无暇指导，只能靠她自己琢磨，而学软件至少要两三个月，这让她一时无从下手。

　　文科学子也没能幸免。年前，甘肃农业大学人文学院大四男生严富成确定好了论文方向——针对家乡甘肃环县易地搬迁工作的一项田野调查。然而疫情发生后，要去离家近40分钟车程的调查点，有些不切实际。为了按时完成论文，严富成采用电话访谈。几次尝试后他发现，效果“最多只能达到预期的30%”。如今，他打算在老师远程指导下，夯实综述部分，待疫情结束，再请一位对当地熟悉的“向导”，陪自己去现场采访。

　　受客观条件的限制，完成毕业论文需要花费更多精力。但也有人借助疫情期间可免费访问多种学术资源的机会，查阅大量文献，完善了自己的研究。兰州大学化学专业研究生牛敬业就在隔离期间，将毕业论文中已经写完的一个章节，以小论文形式投递到某期刊，现已进入审稿流程。在牛敬业看来，自律是缓解焦虑的良药。

　　“前提是入校后要较早确定自己的研究方向，争取在研三的上半学期完成大部分实验工作，拿到核心数据。”牛敬业说，这样毕业前就不会被突发状况打乱自己的节奏。反而，能利用空闲时间，沉下心来，对自己的人生做出合理规划。

　　就业路上多一手准备，就会多一点希望

　　就业问题是横在2020届毕业生面前的一道坎儿。教育部公布的数据显示，今年将会有874万的应届毕业生，创历史新高。受疫情影响，那些寄情春招和原本计划出国深造的大学生，也遇到各种意想不到的情况。

　　因2月、3月的雅思考试取消，4月的考位锁定，华东理工大学商学院大四女生李曼宁的留学计划暂时中止。转而求职后，她观察到，此次春招，商科岗位数量不多，还更倾向于有编程能力的理工科，比如，银行就需要更多后台系统维护的IT岗位。多种因素叠加，致使拿到offer的同学少之又少。

　　一些已经找到工作的同学也有所担忧。一位华中农业大学生物化学专业的硕士生告诉记者，他考上了一家事业单位，当初报考要求是7月底拿到毕业证和学位证，但现在他还没有做完实验，可能面临延期毕业，影响单位的政审，以致无法顺利入职。他身边还有同学签了生物公司，原本约定4月送审资料，但很担心届时不能返校。

　　伴随疫情防控工作取得积极进展，各地复工速度有所加快，近期就业市场开始回温。

　　根据BOSS直聘最近发布的《2020春招就业市场追踪报告》，2月24日开始，就业市场出现了首个人才需求快速增长点。小微企业岗位需求有所复苏。千人以上规模的大型企业人才需求规模已恢复至2019年同期的九成。其中互联网行业30%的新增岗位为技术类，开启新一轮抢人。交通/物流行业岗位需求已恢复至去年同期水平。

　　教育部更是“点名”临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能、预防医学、应急管理、养老服务管理、电子商务等专业，表示经过调研，今后一段时间，这些学科人才的社会需求会比较旺盛。“这显然是一个好势头，关键点在于企业是否看到这一点，还有政府的引导和支持。”云南大学工商管理与旅游管理学院电子商务系杨路明教授说，就本专业来讲，物流与电子商务的有效协同，会创造更大的经济效益。

　　得益于学校组织的“空中双选会”，因考研错过秋招的的河南姑娘刘丹得到某教育机构的入职邀请。根据对方公司要求，完成了一份笔试考卷，录制了10多分钟的试讲视频。

　　刘丹坦言，从考核方式到考核内容，线上招考没有降低难度，仍秉持“择优”原则。为顺利通关，她付出不少努力。尤其在提交时限不足3天的试讲录制环节，她先是花费一下午时间，准备了教案，接着反复练习，录制了10多遍，才选出较为满意的版本。

　　对此，她建议，想在春招有所斩获的毕业生，要认准求职目标，关注老师和班干部推送的招聘信息，积极参与适合自己的线上面试，“最重要的是要把握每一次机会，多一手准备，就会多一点希望”。

　　在北京一家广告公司担任人力资源经理的陈果，已连续多年参加校招工作。近期，其所在的公司，就录取了一名首都经济贸易大学的应届毕业生。疫情之下，她建议，正在求职的同学要清晰自己的择业方向，看准职位和公司的发展前景；认清自己的能力和现阶段的价值；做好职场前两年钱包紧巴的心理建设。同时，关注细节，做足准备。

　　针对教育机构的线上招聘平台“可以为师矣”的负责人朱俊帆告诉记者，由于疫情期间线上教育的需求陡增，各个线上教育机构的招聘数量迅速增加。“例如总部在杭州的在线辅导机构‘铭师堂’，两个月之内招聘需求从200人涨到了2000人；在线教育机构‘猿辅导’，日前发布推送，要补充招募1万人；北京的在线教育机构‘跟谁学’近期计划招聘3500位辅导老师，他们的HR告诉我，这两天每天能收到上千份简历。”

　　在朱俊帆看来，部分找工作困难的大学生不是没有门路，是因为忽略了行业需求，事实上这些教育机构招聘的大多数是应届生，且不限专业。就他了解，不少应届生已经通过线上招聘拿到了offer，有的已经在线签了三方协议。（中青报·中青网见习记者 魏其濛 王豪）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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