原标题：北京高校“妙招”促就业 学生淡定“云面试”

今年北京高校毕业生约24万人。新冠肺炎疫情下，北京市各高校举办网上招聘会，尤其是为湖北籍毕业生有针对性地提供岗位信息、求职技巧等，确保学生合理期望下的充分就业。

“没有遇到过这种情况。”对外经济贸易大学金融学院研究生高宇在电话采访中告诉中新社记者，最近一个月来，通过学校举办的“网络”双选会不断寻找中意的企业。在投递简历之前，她可以通过在线交流或者视频电话了解企业情况、岗位要求等等。

“过关斩将”后，她参加了三场“云面试”。三家公司的面试时间从十分钟到半小时不等，每次都是自己与几个面试官“独斗”。在她看来，线上招聘和线下招聘相比，是与求职单位的沟通媒介不同了，“各有千秋，但重要的还是个人综合素质”，“要不断丰富自己，更好地展示自己”。

家在湖北省宜昌市的高宇称“不过分担心疫情对就业的影响”。她说，学校建立了一个约160人的湖北籍毕业生微信群，有专门的老师24小时在线给予就业指导。加上学校举办许多场宣讲会、发布就业指南等等，心里很踏实。

贺琳(化名)是对外经济贸易大学商学院大四学生，“刚开始挺担心疫情影响下，就业单位减少、就业周期拉长。”

她说，学校在最近2个月要举办好几场网络招聘会，上千家企业能提供2万多个职位，之前的担心逐渐消退。

“目前正在等待一家公司可能的第二次面试通知。”她说，参加了几场面试，感觉就业机会很多，自己也能更理性地看待职业选择了，“要根据个人的能力和需求，综合考量一个职位，比如工作地点、岗位薪酬、工作内容、成长空间等。

对外经济贸易大学招生就业处处长徐松表示，学校举办的首届春季网络招聘会，175家企业提供了4000余个岗位，总浏览量超过10万人次，企业与毕业生交流互动踊跃，远程面试时长超16小时。目前，该校毕业生就业总体落实率51.03%，与去年同期相比，保持了难得的稳定。

北京各高校频出“妙招”促进毕业生就业。记者了解到，清华大学和快手合作搭建“空中宣讲平台”，目前已举办31场空中宣讲会；策划了为期一周的在线招聘会，开设学术科研、国防军工、校友企业等八大系列专场，目前已有600余家用人单位报名参会，比去年翻一番。

首都经济贸易大学开展线上就业指导活动，开设6门求职备考课程，完成3场“简历诊所”活动，2400多人次毕业生受益。

疫情期间，北京市还出台多项就业政策，包括“适当延长毕业生择业时间”“加大高校毕业生补充教师队伍力度”“增加毕业生升学深造机会”“鼓励毕业生参军入伍”等；3月份至4月份将持续开展149场线上专场招聘，预计有千余家用人单位推出4万余个岗位。

截至目前，北京高校毕业生就业整体落实率达34.22%，较新冠肺炎疫情发生前提高6个百分点。

北京教育部门12日表示，下一步，将全面了解掌握毕业生就业状态，进一步加强网上就业指导、拓宽就业渠道、举办网上招聘会、简化就业手续。同时，将加强特殊群体精准帮扶，包括对湖北籍毕业生有针对性地提供岗位信息、求职技巧和心理辅导，确保学生合理期望下的充分就业。(记者 杜燕)

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