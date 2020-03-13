原标题：不留作业不打卡 学习视频不上传 北京居家学习“新规范”为学生减负

北京五中分校附属方家小学二年级二班周欣言同学在家进行网上自主学习。本报特约摄影 周良

中小学生居家学习进入第四周，北京市教委出台新规范，为学生减负。非初高三学生，不统一组织线上集中学习、不留作业，不要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频。市教委新闻发言人李奕说，当前，疫情防控形势依然严峻复杂，疫情防控仍然是北京教育系统的首要任务。下一阶段居家学习更强调根据学生年龄特点和居家生活实际，优化教育供给。

古今中外重大疫情纳入“云课程”

丰富的云端课程库将在本月23日继续扩容。市级将继续加强对初、高中毕业年级各学科的复习指导，同时提供高一、高二年级各学科复习课程。未来“复习课程”有望覆盖更多年级。

北京市教委介绍，高一、高二年级的复习课程将在歌华有线播出，目前“课表”正在制定中。北京数字学校等云端课程库中有覆盖所有中小学年级的课程，供家长学生按需选择。市级将关注各年级家庭教育、心理健康教育等专题教育课程。各区可结合实际，提供相应课程供学生选择。

一批“新课”将围绕学科思维、学科方法、学科历史等内容开发。比如语言类名著鉴赏、数学思维训练、物理思想方法、病毒与生物、古今中外重大疫情专题讲座、音乐赏析等学科专题课程将陆续亮相。

居家听课学转向居家自主学

老课题也会有新变化。比如疫情防控课的主角儿将从老师变成学生。“前段时间的防疫内容，主要是请老师和专家讲什么是新型冠状病毒，如何做好防护等。随着时间推移，孩子们通过了解国家发布的一系列防疫政策、北京开展的一系列防疫举措，以及亲身经历，可以试着去了解生命的价值和意义，考虑和认知我们的国家和民族，这个过程就是研究性学习和深度学习。”李奕说。本市在学生自主学习的基础上，针对学生学习中的困惑难题和拓展提升需求，开发针对性的辅导、答疑课程。对学生自主开展合作学习、小组学习的问题，加强集中指导。对学生学习遇到的困难，开展个性化的辅导答疑。

北京市教委还建议各校通过网上运动会等多种形式，培养学生团结拼搏的意志品质。

各区要严格规范线上教育行为

北京市教委表示，线上教育与线下学生自主学习、自主探究、自主阅读、自主锻炼、自主居家劳动将充分结合起来。各区要严格规范线上教育行为，不得普遍要求教师直播上课或录课。

除中学毕业年级外，不统一组织线上集中学习，不留作业，不要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频。（记者 刘冕）

(责编：郝孟佳、熊旭)