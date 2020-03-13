清华等六高校联合发起“春霖”抗疫助学行动

人民网北京3月13日（李依环）12日，清华大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、武汉大学、西安交通大学六高校联合发起“春霖”抗疫助学行动（以下简称“春霖行动”），旨在帮助更多国家贫困地区专项招生计划实施区域的高三学生克服不利条件、全力冲刺高考、实现升学梦想。

自3月12日起至3月20日，教育部国家专项计划实施区域内，即集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州，即将参加2020年高考的学生均可申请参与。其中，受新冠肺炎疫情影响严重地区、52个“未摘帽贫困县”及“三区三州”深度贫困地区的中学学生优先。

春霖行动中，六校将充分发挥高水平大学教育资源优势，向国家专项计划实施区域的高三学生提供学业提升、政策咨询和硬件帮扶三方面助学行动。六校将联合成立项目组负责行动整体协调及组织实施。中学或学生可在申请时根据自身需要选择参与学业提升、政策咨询和硬件帮扶三个计划中的1至3项。

据介绍，学业提升计划（原则上只针对高三尚未开学省份）六校将充分发挥高水平大学教育资源优势开设“朋辈学堂”，组织品学兼优的在校生志愿者对参与学生进行学业帮扶。具体包括为中学生定制课业辅导和学业提升计划，帮助他们补学科短板，提整体成绩；针对学生实际情况进行定向答疑，课业辅导科目涵盖高中语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、思想政治九个学科。

此外，国家专项政策公布后，六校招办将面向申请春霖行动的高三学生开展线上招生政策咨询。硬件帮扶计划参与学生中，如因家庭经济困难，没有网络终端无法开展在线学习的，项目组将尽可能进行硬件帮扶，帮助他们跨越数字“鸿沟”，以便了解相关政策信息和学业辅导信息。

清华大学招办主任余潇潇介绍，受疫情影响，在贫困地区的学生因为网络、设备、费用等方面原因，很难得到很好的辅导、进行有计划的学习，联合六校力量是希望为贫困地区高三学生提供一些实实在在的帮助。

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