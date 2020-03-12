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教育部：原则上高考前不组织艺术类专业现场校考

2020年03月12日16:27  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京3月12日电（孙竞）今天，教育部召开视频会议部署做好2020年艺术类专业招生考试工作。会议指出，2020年全国艺术类专业报名人数预计为115万，为防止校考引发大规模的人员流动和聚集，原则上2020年高考前不组织现场校考。

校考组织方式包括现场考核和非现场考核两种。教育部要求，对于拟采取现场考核的高校，原则上2020年高考前不组织现场校考，应安排在高考结束后、高考成绩公布前组织。对于拟采取提交作品、网上视频面试等非现场考核方式高校，要尽快确定考核时间，便于考生提早规划备考安排。

面对提交作品、网上视频面试等选拔方式，教育部特别强调，“对于一些农村和贫困地区等不具备网络和智能终端的考生，要求高校积极采取多项措施进行兜底保障，比如根据考生申请，协调生源所在地省级招生考试机构提供免费录制视频服务。”

会议明确，高校科学研究论证后，要尽可能减少校考专业范围。校考具体方案由高校自主确定。所有艺术类考生均须参加全国统一高考，由高校根据考生艺术专业课成绩和高考文化课成绩，择优录取。高校要严格规范对评委的选聘、培训和监督，逐一签订利益关系者回避责任书，严格规范测试程序，考试过程要全程录音录像。

目前，各高校正结合当地疫情防控总体安排，研究制订校考工作方案。高校将于近日陆续在本校招生网站、微信公众号、微博等指定渠道发布本校艺术类专业招生简章和相关时间安排，多数高校在3月底前均可公布。

为方便广大考生咨询，教育部将于3月16日通过“阳光高考信息平台”举办为期一个月的“2020年全国普通高校艺术类专业招生网上咨询活动”。2020年开展艺术类专业招生的各有关高校，均参加此次咨询活动。每日咨询时间为9时至17时，考生可通过“阳光高考信息平台”网页及微信公众号等方式参与咨询活动。届时高校将安排专人解答考生关心的问题。

(责编：孙竞、熊旭)
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